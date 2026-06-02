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Trujillo llenó de flores a la Virgen de La Victoria en la ofrenda del castillo

La cita reunió a los niños que celebraron su Primera Comunión

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Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

La tradicional ofrenda floral a la Virgen de La Victoria se celebró este año en la explanada del castillo. El acto reunió a pequeños y mayores en torno a la patrona de Trujillo, en una cita abierta a la participación de familias y vecinos.

Desde la parroquia se había invitado a los asistentes a sumarse con la elaboración de una flor de cartulina, en cuyos pétalos podían escribir los nombres de las personas por las que pedían a la patrona, así como alguna petición o acción de gracias dirigida a la Madre de Dios. Estas flores fueron colocadas en un corcho blanco preparado para la ocasión junto a la imagen.

También fueron numerosas las personas que llevaron flores naturales y ramos, además de las ofrendas realizadas por asociaciones, cofradías y colectivos de Trujillo. Como cada año, el objetivo de esta celebración fue propiciar un momento de unión familiar en torno a la Virgen de la Victoria y de acción de gracias junto a los niños de Trujillo.

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Al término de la celebración, y como es tradición, se cantó el himno Salve a la patrona, en un acto que contó con la participación de la Asociación Cultural Banda de Música Antonio Flores de Trujillo.

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