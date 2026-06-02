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Solidaridad

Valdefuentes se vuelca para ayudar a una joven que necesita un trasplante urgente de médula ósea

El alcalde, Álvaro Arias Rubio, hace un llamamiento solidario para animar a la población a registrarse como donante y compartir el mensaje

Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes.

Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes. / EL PERIÓDICO

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El Periódico Extremadura

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Valdefuentes ha recibido en las últimas horas un llamamiento tan urgente como esperanzador. La hija de un vecino de la localidad necesita un trasplante de médula ósea y su familia busca la máxima difusión posible para encontrar un donante compatible.

El alcalde de la localidad cacereña, Álvaro Arias Rubio, ha pedido la colaboración ciudadana ante una situación "muy importante y trascendente" para esta familia. En su mensaje, anima a donar médula ósea y a compartir la información con familiares, amigos y contactos para que el llamamiento llegue al mayor número posible de personas.

Gesto sencillo

Encontrar un donante compatible puede marcar la diferencia en casos como este. Por ello, el regidor recuerda que hacerse donante es un gesto sencillo y solidario. En este caso, el llamamiento se dirige a personas de entre 18 y 40 años, que pueden acudir a un hospital de referencia con banco de sangre para informarse y realizar los trámites necesarios.

"Muchas gracias en nombre de esta familia de valdefuenteños por vuestra colaboración, solidaridad y apoyo en un momento tan importante", ha señalado Arias, que ha insistido en la importancia de ayudar "en la medida de nuestras posibilidades".

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La llamada a la solidaridad apela no solo a quienes puedan hacerse donantes, sino también a todas aquellas personas que puedan contribuir difundiendo el mensaje.

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