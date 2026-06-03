El Día de Portugal une a Valencia de Alcántara y Marvão en una jornada cultural

Valencia de Alcántara conmemorará el próximo 10 de junio el Día de Portugal con una jornada institucional y cultural organizada junto al municipio portugués de Marvão, en el marco de la cooperación transfronteriza que mantienen ambas localidades.

El acto se celebrará a partir de las 19.00 horas en el Castillo Fortaleza de Valencia de Alcántara, un enclave patrimonial que servirá de escenario para reforzar los vínculos históricos, culturales y de vecindad entre ambos territorios fronterizos.

La jornada tendrá como eje central la conmemoración del 800 aniversario de la concesión del primer fuero de la Villa de Marvão, otorgado por el rey Alfonso II de Portugal en 1226. Más allá de su carácter administrativo, este documento fue una herramienta clave para la consolidación y desarrollo de un territorio estratégico en la frontera luso-española.

El fuero otorgó a Marvão independencia administrativa y jurídica, además de beneficios fiscales, acceso a tierras y derechos que favorecieron el asentamiento de población en una zona fronteriza de gran importancia geopolítica. También incorporaba medidas específicas para proteger a los mercaderes judíos, contribuyendo al desarrollo comercial de la villa. Posteriormente, el texto fue renovado por Alfonso III, actualizado por el rey Dinis en 1299 tras la fijación definitiva de las fronteras y reformado por Manuel I en 1512 mediante el denominado Foral Novo.

Programa

El programa previsto incluye un acto institucional y una conferencia a cargo de Jorge de Oliveira, catedrático emérito de la Universidad de Évora, quien analizará el valor histórico de este aniversario y su relevancia para la construcción de la identidad compartida en el territorio transfronterizo.

Cartel del Día de Portugal. / Ayuntamiento de Valencia de Alcántara

La vertiente cultural llegará de la mano del grupo Ferro en Brasa y de la Tuna Senior de Marvão, que pondrán el broche musical a una jornada concebida como espacio de encuentro entre instituciones, vecinos y visitantes de ambos lados de la frontera.

Con esta iniciativa, Valencia de Alcántara y Marvão reafirman su apuesta por la cooperación transfronteriza, la promoción del patrimonio común y el fortalecimiento de los intercambios culturales. Ambas localidades, integradas en la Red de Villas y Ciudades Medievales, continúan trabajando en proyectos conjuntos que ponen en valor su historia compartida y su singular posición como territorios de frontera.