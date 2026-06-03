Lucha contra incendios
La Diputación de Cáceres y el Obispado refuerzan la protección del patrimonio histórico ante emergencias como el incendio del camión junto a Santa María
La colaboración entre ambas instituciones busca minimizar riesgos y optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia que afecten al patrimonio diocesano
El diputado de Recursos Humanos, Sepei y Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación de Cáceres, Alberto Ortega, participó este martes en una reunión técnico-formativa con representantes de la Diócesis de Coria-Cáceres centrada en la protección del patrimonio histórico-artístico y la mejora de los protocolos de actuación ante emergencias.
Durante el encuentro, el jefe de Guardia del Servicio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios (Sepei) de Cáceres, Juan Pastor, expuso la necesidad de implantar y actualizar los Planes de Salvaguarda de Bienes Culturales y los Planes de Autoprotección en los edificios y espacios dependientes de la Diócesis.
Estas herramientas son consideradas fundamentales para garantizar tanto la seguridad de las personas como la protección del patrimonio histórico y artístico en caso de incendios u otras situaciones de riesgo.
La reunión se enmarca en la colaboración iniciada entre ambas instituciones tras el incendio que afectó recientemente al Palacio de Carvajal y a la Concatedral de Santa María de Cáceres, un suceso que puso de relieve la importancia de contar con protocolos específicos para la conservación de bienes culturales ante posibles emergencias.
Objetivo: proteger el patrimonio
El objetivo de estos encuentros es reforzar la capacidad de respuesta de la Diócesis ante incidentes que puedan comprometer la seguridad de sus inmuebles y de los bienes patrimoniales que albergan, muchos de ellos de gran valor histórico y artístico.
En la sesión también participó el jefe de Área del Sepei, Santiago Hernández, quien junto al resto de técnicos abordó distintas medidas de prevención, coordinación y planificación para minimizar riesgos y mejorar la actuación en situaciones de emergencia.
Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres y la Diócesis de Coria-Cáceres continúan trabajando de forma conjunta en la conservación y protección de uno de los patrimonios culturales más relevantes de la provincia.
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