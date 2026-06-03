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Lucha contra incendios

La Diputación de Cáceres y el Obispado refuerzan la protección del patrimonio histórico ante emergencias como el incendio del camión junto a Santa María

La colaboración entre ambas instituciones busca minimizar riesgos y optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia que afecten al patrimonio diocesano

Imagen de la reunión técnica del Obispado con la diputación.

Imagen de la reunión técnica del Obispado con la diputación. / Diputación de Cáceres

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Pablo Parra

Cáceres

El diputado de Recursos Humanos, Sepei y Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación de Cáceres, Alberto Ortega, participó este martes en una reunión técnico-formativa con representantes de la Diócesis de Coria-Cáceres centrada en la protección del patrimonio histórico-artístico y la mejora de los protocolos de actuación ante emergencias.

Durante el encuentro, el jefe de Guardia del Servicio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios (Sepei) de Cáceres, Juan Pastor, expuso la necesidad de implantar y actualizar los Planes de Salvaguarda de Bienes Culturales y los Planes de Autoprotección en los edificios y espacios dependientes de la Diócesis.

Imagen de la reunión técnica del Obispado con la diputación.

Imagen de la reunión técnica del Obispado con la diputación. / Diputación de Cáceres

Estas herramientas son consideradas fundamentales para garantizar tanto la seguridad de las personas como la protección del patrimonio histórico y artístico en caso de incendios u otras situaciones de riesgo.

La reunión se enmarca en la colaboración iniciada entre ambas instituciones tras el incendio que afectó recientemente al Palacio de Carvajal y a la Concatedral de Santa María de Cáceres, un suceso que puso de relieve la importancia de contar con protocolos específicos para la conservación de bienes culturales ante posibles emergencias.

Objetivo: proteger el patrimonio

El objetivo de estos encuentros es reforzar la capacidad de respuesta de la Diócesis ante incidentes que puedan comprometer la seguridad de sus inmuebles y de los bienes patrimoniales que albergan, muchos de ellos de gran valor histórico y artístico.

Fotogalería | Imágenes del incendio de un camión de fruta en plena ciudad monumental del Cáceres

Fotogalería | Imágenes del incendio de un camión de fruta en plena ciudad monumental del Cáceres

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Fotogalería | Imágenes del incendio de una furgoneta en plena ciudad monumental del Cáceres / Diputación de Cáceres / Cedidas

En la sesión también participó el jefe de Área del Sepei, Santiago Hernández, quien junto al resto de técnicos abordó distintas medidas de prevención, coordinación y planificación para minimizar riesgos y mejorar la actuación en situaciones de emergencia.

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Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres y la Diócesis de Coria-Cáceres continúan trabajando de forma conjunta en la conservación y protección de uno de los patrimonios culturales más relevantes de la provincia.

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