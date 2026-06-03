El espíritu del circo tradicional llega a Jaraíz de la Vera este fin de semana

El Teatro Cine Avenida de Jaraíz de la Vera acogerá este sábado 6 de junio, a las 18.00 horas, la representación de Hermanos Saquetti, una comedia familiar que recupera la esencia del clown clásico a través de un espectáculo pensado para públicos de todas las edades.

La propuesta llega de la mano de la compañía extremeña Asaco Producciones y forma parte de la programación cultural subvencionada por la Red de Teatros. El montaje está protagonizado por un entrañable dúo de payasos que combina humor gestual, música, magia y situaciones disparatadas para conectar con espectadores de cualquier edad.

Los Hermanos Saquetti presentan una sucesión de números cómicos construidos alrededor de un objetivo aparentemente sencillo: preparar el escenario perfecto para un gran número final de magia con la participación del público. En el camino, los personajes protagonizan enredos, improvisaciones y momentos cargados de ternura que evocan la tradición de los grandes payasos de circo.

Imagen del cartel de la obra. / Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

La obra apuesta por una comicidad universal basada en el lenguaje corporal y el juego escénico, una fórmula que ha permitido a este espectáculo recorrer numerosos escenarios dentro y fuera de Extremadura. Sus creadores defienden que "no hay fronteras en las risas y en el humor compartido", una filosofía que convierte la función en una experiencia accesible para niños y adultos.

Asaco Producciones

Asaco Producciones, fundada en 1997, se ha especializado en el teatro de clown, el circo contemporáneo y las artes escénicas dirigidas a todos los públicos. La compañía ha desarrollado una amplia trayectoria dentro del panorama cultural español, siempre con la comicidad y la imaginación como señas de identidad.

Con esta representación, Jaraíz de la Vera suma una nueva cita cultural a su agenda de junio, ofreciendo una propuesta que reivindica el valor del humor más clásico y la capacidad de los payasos para seguir emocionando y haciendo reír a generaciones muy distintas.