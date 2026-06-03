Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Teatro

El espíritu del circo tradicional llega a Jaraíz de la Vera este fin de semana

Los Hermanos Saquetti preparan un gran número final de magia con la participación del público, intercalando enredos y situaciones cómicas

Hermanos Saquetti.

Hermanos Saquetti. / Red Aragonesa de Espacios Escénicos Música Danza Teatro Circo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Parra

Cáceres

El Teatro Cine Avenida de Jaraíz de la Vera acogerá este sábado 6 de junio, a las 18.00 horas, la representación de Hermanos Saquetti, una comedia familiar que recupera la esencia del clown clásico a través de un espectáculo pensado para públicos de todas las edades.

La propuesta llega de la mano de la compañía extremeña Asaco Producciones y forma parte de la programación cultural subvencionada por la Red de Teatros. El montaje está protagonizado por un entrañable dúo de payasos que combina humor gestual, música, magia y situaciones disparatadas para conectar con espectadores de cualquier edad.

Los Hermanos Saquetti presentan una sucesión de números cómicos construidos alrededor de un objetivo aparentemente sencillo: preparar el escenario perfecto para un gran número final de magia con la participación del público. En el camino, los personajes protagonizan enredos, improvisaciones y momentos cargados de ternura que evocan la tradición de los grandes payasos de circo.

Imagen del cartel de la obra.

Imagen del cartel de la obra. / Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

La obra apuesta por una comicidad universal basada en el lenguaje corporal y el juego escénico, una fórmula que ha permitido a este espectáculo recorrer numerosos escenarios dentro y fuera de Extremadura. Sus creadores defienden que "no hay fronteras en las risas y en el humor compartido", una filosofía que convierte la función en una experiencia accesible para niños y adultos.

Asaco Producciones

Asaco Producciones, fundada en 1997, se ha especializado en el teatro de clown, el circo contemporáneo y las artes escénicas dirigidas a todos los públicos. La compañía ha desarrollado una amplia trayectoria dentro del panorama cultural español, siempre con la comicidad y la imaginación como señas de identidad.

Noticias relacionadas y más

Con esta representación, Jaraíz de la Vera suma una nueva cita cultural a su agenda de junio, ofreciendo una propuesta que reivindica el valor del humor más clásico y la capacidad de los payasos para seguir emocionando y haciendo reír a generaciones muy distintas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo
  2. Fallecen un padre y su hija en un accidente de tráfico cerca de Trujillo
  3. Esta feria gastronómica te invita a comer pulpo y marisco gallego sin salir de la provincia de Cáceres
  4. El restaurante Michelin donde comer junto a una garganta de Cáceres
  5. Una cooperativa de Cáceres destapa una estafa de falso aceite de oliva virgen extra tras una denuncia por su mal olor y sabor
  6. Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión
  7. Cañaveral llora el fallecimiento de Christian, de 25 años, en un accidente: 'Era una persona muy querida e involucrada en el pueblo
  8. El tirón de Oliva de Plasencia: casas nuevas vendidas sobre plano y compradores que llegan de Madrid o el País Vasco

El espíritu del circo tradicional llega a Jaraíz de la Vera este fin de semana

El espíritu del circo tradicional llega a Jaraíz de la Vera este fin de semana

El plan de la provincia de Cáceres para que tu próxima escapada sea más fácil, cómoda y completa

El plan de la provincia de Cáceres para que tu próxima escapada sea más fácil, cómoda y completa

A juicio en Cáceres el acusado de provocar siete incendios en menos de dos horas en el Valle del Jerte: un castaño centenario, entre los daños

Cuidar Guadalupe hoy para que tú puedas seguir disfrutándolo mañana: esta es la propuesta que ya está sobre la mesa

Cuidar Guadalupe hoy para que tú puedas seguir disfrutándolo mañana: esta es la propuesta que ya está sobre la mesa

De los parques al nuevo gimnasio: las prioridades de Monroy para seguir creciendo con la ayuda de la Diputación de Cáceres

De los parques al nuevo gimnasio: las prioridades de Monroy para seguir creciendo con la ayuda de la Diputación de Cáceres

Valdefuentes se vuelca para ayudar a una joven que necesita un trasplante urgente de médula ósea

Valdefuentes se vuelca para ayudar a una joven que necesita un trasplante urgente de médula ósea

Detenido un hombre por un robo con fuerza en un hotel de Madrigal de la Vera

Detenido un hombre por un robo con fuerza en un hotel de Madrigal de la Vera

Prepárate para cantar en directo los éxitos de Depol en un concierto gratuito en Miajadas

Prepárate para cantar en directo los éxitos de Depol en un concierto gratuito en Miajadas
Tracking Pixel Contents