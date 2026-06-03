Teatro
El espíritu del circo tradicional llega a Jaraíz de la Vera este fin de semana
Los Hermanos Saquetti preparan un gran número final de magia con la participación del público, intercalando enredos y situaciones cómicas
El Teatro Cine Avenida de Jaraíz de la Vera acogerá este sábado 6 de junio, a las 18.00 horas, la representación de Hermanos Saquetti, una comedia familiar que recupera la esencia del clown clásico a través de un espectáculo pensado para públicos de todas las edades.
La propuesta llega de la mano de la compañía extremeña Asaco Producciones y forma parte de la programación cultural subvencionada por la Red de Teatros. El montaje está protagonizado por un entrañable dúo de payasos que combina humor gestual, música, magia y situaciones disparatadas para conectar con espectadores de cualquier edad.
Los Hermanos Saquetti presentan una sucesión de números cómicos construidos alrededor de un objetivo aparentemente sencillo: preparar el escenario perfecto para un gran número final de magia con la participación del público. En el camino, los personajes protagonizan enredos, improvisaciones y momentos cargados de ternura que evocan la tradición de los grandes payasos de circo.
La obra apuesta por una comicidad universal basada en el lenguaje corporal y el juego escénico, una fórmula que ha permitido a este espectáculo recorrer numerosos escenarios dentro y fuera de Extremadura. Sus creadores defienden que "no hay fronteras en las risas y en el humor compartido", una filosofía que convierte la función en una experiencia accesible para niños y adultos.
Asaco Producciones
Asaco Producciones, fundada en 1997, se ha especializado en el teatro de clown, el circo contemporáneo y las artes escénicas dirigidas a todos los públicos. La compañía ha desarrollado una amplia trayectoria dentro del panorama cultural español, siempre con la comicidad y la imaginación como señas de identidad.
Con esta representación, Jaraíz de la Vera suma una nueva cita cultural a su agenda de junio, ofreciendo una propuesta que reivindica el valor del humor más clásico y la capacidad de los payasos para seguir emocionando y haciendo reír a generaciones muy distintas.
- Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo
- Fallecen un padre y su hija en un accidente de tráfico cerca de Trujillo
- Esta feria gastronómica te invita a comer pulpo y marisco gallego sin salir de la provincia de Cáceres
- El restaurante Michelin donde comer junto a una garganta de Cáceres
- Una cooperativa de Cáceres destapa una estafa de falso aceite de oliva virgen extra tras una denuncia por su mal olor y sabor
- Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión
- Cañaveral llora el fallecimiento de Christian, de 25 años, en un accidente: 'Era una persona muy querida e involucrada en el pueblo
- El tirón de Oliva de Plasencia: casas nuevas vendidas sobre plano y compradores que llegan de Madrid o el País Vasco