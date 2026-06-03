La falta de previsión administrativa desata una polémica en torno a la Feria de Trujillo

La Feria de Trujillo 2026 arranca mañana jueves marcada por una polémica relacionada con la organización y la tramitación administrativa del evento. A solo dos días del inicio de las fiestas, los establecimientos Papaya Copas y La Abadía anunciaron ayer que no estarán presentes en esta edición, al considerar inviable montar una carpa y toda la infraestructura necesaria con las garantías exigibles en un margen de tiempo tan reducido.

El comunicado de ambos negocios, difundido ayer a mediodía a través de sus RRSS, actuó como detonante de una reacción más amplia. Tras su publicación, la Asociación Empresarial de Trujillo, ASEMTRU, emitió una nota de prensa en la que denunció la falta de previsión administrativa y advirtió de que este tipo de situaciones perjudican no solo a las empresas directamente afectadas, sino también al conjunto de la ciudadanía. La controversia llegó igualmente a las redes sociales, donde un grupo de jóvenes difundió un mensaje llamando a la organización vecinal para intentar mantener viva la feria pese a la ausencia de una carpa en condiciones.

Una concesión comunicada a dos días del inicio

Según explicaron Papaya Copas y La Abadía, la concesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Trujillo les fue comunicada ayer martes 2 de junio, “a tan solo dos días del inicio de la feria”. En esas condiciones, sostuvieron, resultaba imposible llevar a cabo el montaje de una carpa y de toda la infraestructura necesaria para desarrollar su actividad con la profesionalidad y las garantías que merecen sus clientes.

Los establecimientos lamentaron no poder formar parte de esta edición, especialmente después de años apostando por el evento. En su comunicado, subrayaron que la situación “no es nueva” y aseguraron que desde hace más de tres años vienen trasladando al Ayuntamiento las deficiencias existentes en las bases de licitación, especialmente en lo relativo a los plazos de publicación y resolución. A pesar de ello, afirmaron, continúan produciéndose retrasos que hacen inviable una correcta planificación empresarial.

“Esperamos que esta situación sirva como punto de inflexión para que, en futuras convocatorias, los procedimientos se desarrollen en tiempo y forma”, señalaron ambos negocios, que agradecieron la comprensión y el apoyo de clientes y amigos.

ASEMTRU denuncia perjuicios para empresas y vecinos

La reacción empresarial no se hizo esperar. Asemtru expresó su “profundo malestar y preocupación” ante una situación que, según la asociación, vuelve a poner de manifiesto las dificultades que encuentran algunas empresas de la ciudad en su relación con la tramitación administrativa municipal.

En su nota de prensa, la asociación consideró que lo ocurrido no afecta únicamente a los negocios que anunciaron su imposibilidad de participar en la Feria de Trujillo 2026. A juicio de Asemtru, también repercute negativamente en el conjunto de la ciudadanía, al limitar la oferta de ocio y servicios en un evento considerado clave para la ciudad.

La organización empresarial insistió en que no se trata de un hecho aislado. Según expuso, viene advirtiendo de forma reiterada de que la actual corporación municipal está llevando “al extremo” los requisitos administrativos, acompañados en muchos casos de plazos insuficientes. Esta situación, añadió, dificulta enormemente la planificación y el desarrollo de iniciativas empresariales, genera inseguridad, desincentiva la inversión y frena el crecimiento económico local.

Un llamamiento a revisar los procedimientos

Asemtru reclamó un marco “estable, previsible y colaborativo” para que las empresas puedan desarrollar su actividad con garantías. La entidad sostuvo que la falta de previsión y la rigidez administrativa no solo afectan al tejido empresarial, sino que terminan reduciendo la calidad de vida de los vecinos de Trujillo.

Por todo ello, la asociación hizo un llamamiento a la alcaldesa para que se adopten de manera urgente las medidas necesarias que permitan corregir esta dinámica. En su comunicado, Asemtru pidió procedimientos más ágiles, plazos adecuados y canales de comunicación eficaces que favorezcan la actividad empresarial en lugar de obstaculizarla. Asimismo, reiteró su disposición al diálogo y a la colaboración institucional para buscar soluciones que beneficien a empresas, administración y ciudadanía.

Los jóvenes se organizan en redes sociales

La polémica trascendió también al ámbito ciudadano. En redes la red social Facebook, a través del grupo "FOTO DENUNCIA TRUJILLO", de los más seguidos en la ciudad, un grupo de jóvenes mostró su malestar por la falta de organización y previsión que, según denunciaron, ha impedido la instalación de una carpa en condiciones para que jóvenes y vecinos puedan disfrutar de la música y del ambiente festivo.

En ese mensaje, los jóvenes aseguraron que habían decidido organizarse y aportar sus propios medios para poner música durante estos días. Afirmaron que lo hacen de manera voluntaria, sin ánimo de lucro y con el único objetivo de que las fiestas sigan teniendo vida, ambiente y participación.

El comunicado ciudadano recalcó que la iniciativa nace de la ilusión, del compromiso con el pueblo y de las ganas de que Trujillo cuente con unas fiestas “dignas, participativas y llenas de ambiente”. “Cuando las soluciones no llegan desde donde deberían, es la propia gente del pueblo la que da un paso al frente”, señaló el texto difundido en redes sociales.

El grupo invitó a vecinos, jóvenes y mayores a acercarse, disfrutar, compartir y hacer de este fin de semana una auténtica celebración. Su mensaje concluyó apelando al espíritu colectivo de las fiestas: “Porque las ferias las hacen las personas, y cuando un pueblo se une, ninguna falta de organización puede apagar sus ganas de disfrutar”.

Un debate abierto con la feria a punto de empezar

La controversia deja sobre la mesa un debate que va más allá de la presencia o ausencia de una carpa concreta en la feria. Empresas, asociación empresarial y vecinos coinciden en señalar un problema de plazos, previsión y coordinación administrativa que, según denuncian, se repite desde hace años y condiciona la organización de actividades vinculadas a una de las citas festivas más esperadas de Trujillo.

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Con la feria a punto de comenzar, el malestar de parte del tejido empresarial convive con la voluntad de distintos vecinos de mantener el ambiente festivo pese a las dificultades. La polémica pone ahora el foco en la necesidad de revisar los procedimientos de cara a futuras ediciones para evitar que la planificación de una celebración de esta importancia vuelva a quedar condicionada por retrasos administrativos.