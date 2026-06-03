Felcode y la Asociación de Municipios de Honduras impulsan una nueva formación para mejorar la gestión de residuos en los municipios

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) han puesto en marcha en Tegucigalpa la tercera edición del curso 'Métodos y Técnicas para la Gestión de Residuos Sólidos a Nivel Municipal en Honduras', una iniciativa que busca reforzar las capacidades técnicas de los gobiernos locales en materia de gestión ambiental.

El acto inaugural se celebró en la sede de la Amhon y reunió a representantes de las instituciones promotoras, así como a autoridades nacionales vinculadas al ámbito municipal y medioambiental.

Durante la apertura intervino de forma telemática el presidente de Felcode y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien destacó el valor de la cooperación entre administraciones locales de ambos lados del Atlántico para afrontar retos comunes relacionados con la sostenibilidad y la prestación de servicios públicos.

Imagen de la inauguración. / Diputación de Cáceres

"Detrás de este curso hay mucho más que una acción de capacitación. Hay años de trabajo conjunto, confianza mutua y cooperación entre instituciones que comparten una misma convicción: que los gobiernos locales tienen un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y en la construcción de territorios más sostenibles", señaló.

Morales recordó además que esta tercera edición es fruto de una colaboración consolidada entre Felcode y la Amhon desde 2018, y reafirmó el compromiso de las entidades locales extremeñas con el fortalecimiento institucional de los municipios hondureños.

Más de 200 solicitudes para 60 plazas

La elevada demanda registrada vuelve a reflejar el interés de los municipios hondureños por mejorar sus capacidades en la gestión de residuos sólidos. Más de 200 personas solicitaron participar en esta edición, aunque finalmente serán 60 los alumnos seleccionados.

Los participantes proceden de 34 municipios distribuidos por los 18 departamentos del país, además de representantes de 16 mancomunidades.

Miguel Ángel Morales en la presentación. / Diputación de Cáceres

Durante las próximas trece semanas recibirán formación especializada para analizar la situación de la gestión de residuos en sus territorios, identificar necesidades y diseñar propuestas orientadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad de estos servicios públicos.

El programa combina sesiones teóricas en modalidad virtual con actividades prácticas e intercambios de experiencias, permitiendo adaptar los conocimientos adquiridos a la realidad de cada municipio.

Formación en Extremadura para los mejores expedientes

Como incentivo adicional, los dos alumnos con mejor rendimiento académico tendrán la oportunidad de completar su formación en Extremadura mediante una pasantía técnica. Durante esta estancia podrán conocer experiencias desarrolladas por municipios y entidades supramunicipales extremeñas en materia de gestión de residuos.

Uno de los aspectos más destacados del curso es la participación de los consorcios medioambientales de las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, MásMedio y Promedio, cuyos equipos técnicos compartirán su experiencia en la planificación y prestación de servicios públicos ambientales.

Imagen de la inauguración en Honduras. / Diputación de Cáceres

La iniciativa cuenta con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la colaboración de la Secretaría Técnica de la Carrera Administrativa Municipal (Setcam). En esta tercera edición se suma además la Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia (Amuprolago).

Con esta nueva acción formativa, Felcode y sus socios hondureños continúan fortaleciendo la cooperación municipal internacional y promoviendo herramientas que permitan avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los residuos en el ámbito local.