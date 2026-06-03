Cuidar Guadalupe hoy para que tú puedas seguir disfrutándolo mañana: esta es la propuesta que ya está sobre la mesa

La conservación del patrimonio de Guadalupe ha centrado este martes una reunión entre la Asociación Amigos del Patrimonio de la Puebla y Real Monasterio de Guadalupe y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. El encuentro ha servido para presentar el trabajo que desarrolla la entidad y abrir la puerta a futuras vías de colaboración destinadas a proteger y divulgar "uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Extremadura".

Así lo ha expresado Felipe Sánchez, presidente de la asociación, quien trasladó al responsable provincial las principales líneas de actuación de esta organización sin ánimo de lucro que trabaja desde hace años en la "defensa, promoción y conservación" tanto del patrimonio material como del patrimonio inmaterial de Guadalupe.

Según explicó, la asociación desarrolla habitualmente actividades de divulgación relacionadas con la historia, la arquitectura y la riqueza cultural del municipio, además de iniciativas formativas dirigidas a distintos públicos.

La educación patrimonial como prioridad

Uno de los aspectos que la entidad considera fundamentales es la sensibilización de las nuevas generaciones. Por este motivo, durante la reunión se puso especial énfasis en el trabajo que la asociación pretende seguir desarrollando con los centros educativos de la localidad.

El patrimonio de Guadalupe, foco de una reunión para impulsar su conservación y divulgación / Cedida a El Periódico Extremadura

Sánchez destacó que en los últimos años la entidad ha orientado buena parte de sus esfuerzos hacia la "concienciación de niños y jóvenes" sobre la importancia de conservar el patrimonio local. El objetivo es que los más pequeños conozcan el valor histórico, artístico y cultural de Guadalupe y comprendan la necesidad de protegerlo.

La asociación espera impulsar nuevas actividades con colegios e instituto durante los próximos meses, reforzando así una línea de trabajo que consideran esencial para garantizar la conservación del legado patrimonial a largo plazo.

Interés de la Diputación por colaborar

Durante el encuentro, el presidente de la Diputación Provincial mostró su disposición a estudiar distintas fórmulas de colaboración con la asociación.

Según trasladó el presidente de la asociación tras la reunión, Morales planteó diferentes opciones para establecer una relación estable entre ambas entidades, similar a la que la Institución Provincial mantiene con otras asociaciones culturales y patrimoniales de la provincia.

La asociación valora de forma positiva este primer contacto y confía en que pueda traducirse en proyectos concretos relacionados con la protección y divulgación del patrimonio de Guadalupe.

Entre las posibilidades planteadas figura el desarrollo de actividades culturales, educativas o divulgativas que puedan contar con financiación y apoyo institucional por parte de la Diputación de Cáceres.

La petición de un plan de patrimonio para Guadalupe

Otro de los asuntos abordados durante la reunión fue la necesidad de que Guadalupe disponga de un instrumento específico para la gestión y protección de su patrimonio histórico.

La asociación trasladó al presidente de la Diputación la conveniencia de impulsar un Plan de Patrimonio que permita establecer criterios claros para la conservación del conjunto histórico-artístico de la localidad, así como mecanismos que faciliten la prevención, reparación y control de posibles daños sobre bienes patrimoniales.

Desde la entidad consideran que un municipio con la relevancia histórica de Guadalupe debería contar con una herramienta de planificación que garantice una "protección más eficaz" de sus bienes culturales.

El patrimonio como seña de identidad

Desde la asociación consideran que Guadalupe reúne características únicas dentro del conjunto de municipios de la provincia. No en vano, la localidad alberga el Real Monasterio de Guadalupe, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, además de un importante conjunto histórico-artístico que concentra siglos de historia, arquitectura y tradiciones.

Para la entidad, estos valores convierten a Guadalupe en "uno de los municipios con mayor riqueza patrimonial de toda la provincia", lo que explica la necesidad de reforzar las medidas destinadas a su conservación.

Sánchez recordó además el crecimiento que ha experimentado la asociación durante los últimos años y destacó el compromiso de socios y colaboradores que participan de forma voluntaria en la defensa del patrimonio local.

Un plan para cuidar los bienes culturales del territorio

Los planes de patrimonio son documentos técnicos que establecen las estrategias, criterios y actuaciones necesarias para conservar, proteger y poner en valor los bienes culturales de un territorio. Habitualmente incluyen inventarios de elementos patrimoniales, diagnósticos sobre su estado de conservación, medidas de protección, propuestas de restauración y normas de intervención.

Este tipo de instrumentos permiten además coordinar el trabajo entre administraciones, propietarios, asociaciones y especialistas para garantizar una gestión adecuada de edificios históricos, espacios protegidos, tradiciones culturales y otros elementos de interés patrimonial.

En municipios declarados conjuntos históricos o con bienes protegidos, estos planes suelen servir para regular actuaciones urbanísticas, prevenir deterioros, establecer prioridades de conservación y facilitar la obtención de financiación para proyectos de restauración.

Más allá de la reunión institucional, el encuentro deja sobre la mesa una idea compartida: que la conservación del patrimonio no depende únicamente de restaurar monumentos, sino también de implicar a la sociedad en su cuidado.

En Guadalupe, donde historia, cultura y tradición forman parte de la vida cotidiana, la asociación confía en seguir sumando apoyos para que ese legado llegue en las mejores condiciones a las próximas generaciones. El reto ahora será convertir las buenas intenciones en proyectos concretos que refuercen la protección y la divulgación de uno de los enclaves patrimoniales más valiosos de Extremadura.