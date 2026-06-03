De los parques al nuevo gimnasio: las prioridades de Monroy para seguir creciendo con la ayuda de la Diputación de Cáceres

"Vengo a dar las gracias". La alcaldesa de Monroy, Sandra Bernal, ha mantenido este miércoles una reunión en el Palacio Provincial de Cáceres para trasladar a la Diputación y a su presidente, Miguel Ángel Morales, las principales necesidades del municipio y solicitar apoyo económico para varios proyectos considerados prioritarios. Entre ellos figuran la ampliación de los pisos tutelados, la renovación de parques infantiles, mejoras en el alumbrado público y actuaciones en la depuradora de aguas residuales.

Bernal, que cumple ya tres años al frente del Ayuntamiento, aseguró que la institución provincial se ha convertido en un apoyo fundamental para el desarrollo de la localidad. "Desde que he empezado como alcaldesa, quien más nos ayuda es la Diputación", afirmó, al tiempo que agradeció el respaldo recibido en los últimos años para acometer distintas inversiones.

Uno de los proyectos que centra actualmente la atención del consistorio es la ampliación de los pisos tutelados, una infraestructura clave para atender a la población de mayor edad del municipio. Junto a ello, el Ayuntamiento pretende mejorar varios parques infantiles repartidos por la localidad, algunos de los cuales necesitan nuevo mobiliario y equipamientos.

Un movimiento vecinal para recuperar un parque

Entre las actuaciones previstas destaca la recuperación de un parque situado en las afueras del municipio, una iniciativa que está siendo impulsada por una agrupación de voluntarios formada por asociaciones locales.

Según explicó la alcaldesa, decenas de vecinos se han unido durante las últimas semanas para rehabilitar este espacio, aportando su trabajo de manera altruista mientras el Ayuntamiento suministra los materiales necesarios.

Miguel Ángel Morales. / Pablo Parra

"Estoy muy orgullosa de ellos", señaló Bernal. "Han limpiado el parque, han reparado columpios, pintado instalaciones, sembrado flores y preparado todo para devolverle la vida".

La recuperación del recinto culminará el próximo 13 de junio con una jornada festiva organizada por los propios voluntarios, que incluirá actividades vecinales y una comida popular destinada a recaudar fondos para futuras actuaciones.

El Ayuntamiento espera completar posteriormente la renovación de los restantes parques del municipio mediante la instalación de nuevos juegos infantiles y zonas deportivas, entre ellas un área de calistenia.

Problemas en la depuradora y el alumbrado

Además de los espacios públicos, el consistorio ha trasladado a la Diputación la necesidad de actuar sobre la estación depuradora de aguas residuales, una infraestructura que presenta deficiencias derivadas de su antigüedad.

"Ya nos ha echado una mano el consorcio MásMedio y vengo también a dar las gracias por ello", comentó la regidora antes de la reunión.

Sandra Bernal. / Pablo Parra

También figura entre las prioridades municipales la mejora del alumbrado público, una actuación que permitiría incrementar la eficiencia energética y mejorar el servicio en distintos puntos de la localidad.

El deporte, entre las prioridades municipales

Bernal destacó igualmente la importancia que tendrá para Monroy el nuevo Plan Extraordinario anunciado por la Diputación de Cáceres, dotado con cerca de 20 millones de euros para inversiones y gastos corrientes en los municipios de la provincia. Esta financiación supone la mayor cantidad de la historia de la institución.

Parte de los fondos que reciba la localidad se destinarán a mejorar instalaciones deportivas. Entre las actuaciones previstas figuran reparaciones en el pabellón municipal, la adecuación de los vestuarios y el traslado del gimnasio actualmente ubicado en dependencias municipales hacia la zona deportiva, donde se encuentran también la piscina y otros equipamientos.

Además, el Ayuntamiento proyecta construir nuevas pistas de petanca y continuar mejorando los espacios destinados al ocio y la actividad física.

"Es un empujón muy grande"

La alcaldesa valoró especialmente la importancia de este tipo de programas para los pequeños municipios, donde la capacidad inversora suele estar muy condicionada por los recursos disponibles. "Cuando te anuncian un plan extraordinario es un empujón muy grande", aseguró.

Bernal recordó además que numerosas actuaciones ejecutadas durante los últimos años han sido posibles gracias a los diferentes planes provinciales. Entre ellas destacó la financiación obtenida para la renovación de la principal vía urbana del municipio, una actuación que supera el medio millón de euros.

Presentación del Plan de Inversiones / P. P.

El nuevo Plan Extraordinario de la Diputación, que será aprobado inicialmente en el pleno provincial del próximo 11 de junio, permitirá a los ayuntamientos financiar obras relacionadas con abastecimiento, saneamiento, alumbrado, parques, instalaciones deportivas, vivienda y otras actuaciones consideradas financieramente sostenibles.

Para Monroy, la alcaldesa confía en que estos fondos permitan seguir avanzando en la mejora de servicios e infraestructuras que contribuyan a fijar población y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.