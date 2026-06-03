El plan de la provincia de Cáceres para que tu próxima escapada sea más fácil, cómoda y completa

La Diputación de Cáceres y representantes de las principales comarcas turísticas de la provincia participan estos días en Vitoria-Gasteiz en el VIII Encuentro de Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), una de las citas de referencia a nivel nacional en materia de innovación, sostenibilidad y planificación turística.

Bajo el lema "Personas que hacen destinos. La inteligencia que transforma el turismo", el encuentro reúne a responsables institucionales, técnicos y profesionales del sector de toda España para compartir experiencias y conocer nuevas herramientas destinadas a mejorar la gestión de los destinos turísticos.

La cita está organizada por la Secretaría de Estado de Turismo a través de Segittur en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava.

Catorce destinos cacereños presentes

La provincia acude al encuentro con representación de los catorce territorios integrados en la Red DTI Provincia de Cáceres.

Entre ellos se encuentran Valle del Jerte, La Vera, Valle del Ambroz, Trasierra-Tierras de Granadilla, Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Alagón, Sierra de Montánchez-Tamuja, Reserva de la Biosfera Tajo Internacional, Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, Miajadas-Trujillo, Tajo-Salor-Almonte y Campo Arañuelo.

La práctica totalidad de estos destinos cuenta ya con el distintivo de Destino Turístico Inteligente, concedido por la Secretaría de Estado de Turismo. Campo Arañuelo, por su parte, iniciará próximamente su proceso de adhesión a la red.

La presencia conjunta de estas comarcas permite mostrar el trabajo que se viene desarrollando en los últimos años para modernizar la gestión turística y avanzar hacia un modelo más sostenible y conectado.

Más de 185 profesionales del sector

El encuentro reúne a más de 185 profesionales procedentes de distintos puntos del país, entre responsables públicos, gestores turísticos y equipos técnicos especializados.

Durante varias jornadas se desarrollan ponencias, mesas de trabajo, debates y espacios de intercambio de experiencias centrados en algunos de los principales retos del sector turístico actual.

Entre los temas abordados destacan la sostenibilidad, la gobernanza de los destinos, la innovación pública, la accesibilidad, la inteligencia artificial aplicada al turismo y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la toma de decisiones.

La participación de los representantes cacereños permite conocer experiencias implantadas en otros territorios y trasladar posteriormente esas iniciativas a las distintas comarcas de la provincia.

Turismo basado en datos e innovación

Uno de los objetivos que persigue la Diputación de Cáceres es consolidar un modelo turístico capaz de aprovechar el potencial de la tecnología para mejorar tanto la experiencia de los visitantes como la calidad de vida de la población local.

La Institución Provincial viene impulsando desde hace años proyectos relacionados con la inteligencia turística, la digitalización de recursos, la recopilación de datos y el análisis del comportamiento de los visitantes.

Esta estrategia permite conocer mejor los flujos turísticos, detectar oportunidades de mejora, anticiparse a fenómenos como la estacionalidad y diseñar acciones promocionales más eficaces.

Además, facilita que administraciones, empresas y agentes del territorio dispongan de herramientas comunes para coordinar actuaciones y optimizar recursos.

Qué es la Red DTI Provincia de Cáceres

La Red DTI Provincia de Cáceres es una iniciativa impulsada por la Diputación Provincial que agrupa a los principales destinos turísticos del territorio con el objetivo de avanzar hacia un modelo de gestión basado en la innovación, la sostenibilidad, la accesibilidad, la gobernanza y la tecnología.

A través de esta red, la Institución Provincial ofrece asesoramiento técnico, formación especializada y herramientas de inteligencia turística que permiten a las distintas comarcas adaptarse a los estándares promovidos por Segittur dentro de la estrategia nacional de Destinos Turísticos Inteligentes.

El proyecto se complementa además con el desarrollo de la Plataforma Inteligente de Destino Provincia de Cáceres, una herramienta diseñada para recopilar y analizar información turística en tiempo real, mejorar el conocimiento del visitante y facilitar una gestión más eficiente de los recursos turísticos provinciales.

Un turismo que mira al futuro

Mientras miles de visitantes siguen descubriendo gargantas, dehesas, pueblos históricos y espacios naturales repartidos por toda la provincia, buena parte del trabajo turístico se desarrolla lejos de los focos.

En foros como el de Vitoria-Gasteiz se diseñan las herramientas que marcarán el futuro del sector durante los próximos años. La presencia de las comarcas cacereñas en este encuentro refleja una apuesta cada vez más clara: combinar patrimonio, naturaleza y tradición con innovación, tecnología y gestión inteligente para que el turismo continúe siendo uno de los grandes motores de desarrollo del territorio.