Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Literatura

Ángel García Serradilla presenta su poemario 'Las risas y el tiempo' en Jaraíz de la Vera

La nueva obra de García Serradilla, que destaca por su lenguaje cercano y sensibilidad, aborda la huella de las experiencias vividas y la capacidad de la palabra

Ángel García Serradilla.

Ángel García Serradilla. / Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Parra

Cáceres

La literatura volverá a tener protagonismo este fin de semana en Jaraíz de la Vera. La Casa de la Cultura será escenario el próximo sábado, a partir de las 12.00 horas, de la presentación de Las risas y el tiempo, la última obra del escritor Ángel García Serradilla.

El acto permitirá al público conocer de cerca un libro que propone una mirada poética sobre el paso de los años, los recuerdos y las emociones que acompañan a las distintas etapas de la vida. A través de sus versos, el autor invita al lector a detenerse en los pequeños detalles cotidianos y a reflexionar sobre cuestiones universales como la memoria, la esperanza o la búsqueda de sentido.

Publicado recientemente por la editorial Cuatro Hojas, el poemario se suma a la trayectoria literaria de García Serradilla, quien en los últimos años ha desarrollado una producción centrada especialmente en la poesía. Su obra destaca por un lenguaje cercano y una sensibilidad que conecta experiencias personales con sentimientos compartidos por cualquier lector.

Ángel García Serradilla.

Imagen del cartel de la presentación del libro. / Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

En Las risas y el tiempo, el autor construye un recorrido íntimo en el que conviven la nostalgia, la alegría y la reflexión sobre el transcurso de la vida. Los poemas abordan la huella que dejan las experiencias vividas y reivindican la capacidad de la palabra para preservar recuerdos y emociones.

La presentación ofrecerá además la oportunidad de dialogar con el escritor sobre el proceso de creación del libro y las inquietudes que han inspirado sus páginas. Se trata de una actividad abierta al público que forma parte de la programación cultural impulsada en la localidad.

Noticias relacionadas y más

Sinopsis

"Que siga la inspiración y broten para escribirlos, que despierten a la vida versos que estaban cautivos. Versos que en algún rincón, escondidos en mi alma, quieren salir y ser gozo de personas solitarias; de amantes de versos nuevos para que alguna guitarra con sus notas los trasforme en canciones de esperanza".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo
  2. Fallecen un padre y su hija en un accidente de tráfico cerca de Trujillo
  3. Esta feria gastronómica te invita a comer pulpo y marisco gallego sin salir de la provincia de Cáceres
  4. El restaurante Michelin donde comer junto a una garganta de Cáceres
  5. Una cooperativa de Cáceres destapa una estafa de falso aceite de oliva virgen extra tras una denuncia por su mal olor y sabor
  6. Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión
  7. Cañaveral llora el fallecimiento de Christian, de 25 años, en un accidente: 'Era una persona muy querida e involucrada en el pueblo
  8. El tirón de Oliva de Plasencia: casas nuevas vendidas sobre plano y compradores que llegan de Madrid o el País Vasco

La oposición tumba los presupuestos de Trujillo y reprueba a la alcaldesa y a la concejala de Cultura

La oposición tumba los presupuestos de Trujillo y reprueba a la alcaldesa y a la concejala de Cultura

Sigue las huellas del guerrero que desafió a Roma y se refugió en la provincia de Cáceres

Sigue las huellas del guerrero que desafió a Roma y se refugió en la provincia de Cáceres

Doce horas de música y un gran homenaje a Queen: así te anima a despedir la primavera Valverde del Fresno

Doce horas de música y un gran homenaje a Queen: así te anima a despedir la primavera Valverde del Fresno

Más compañía, mejor alimentación y apoyo: la iniciativa con la que Villamiel quiere hacer más fácil el día a día de tus mayores

Más compañía, mejor alimentación y apoyo: la iniciativa con la que Villamiel quiere hacer más fácil el día a día de tus mayores

Malpartida de Cáceres abre la temporada de verano: todo lo que debes saber para conseguir tu bono de piscina

Malpartida de Cáceres abre la temporada de verano: todo lo que debes saber para conseguir tu bono de piscina

Ángel García Serradilla presenta su poemario 'Las risas y el tiempo' en Jaraíz de la Vera

El espíritu del circo tradicional llega a Jaraíz de la Vera este fin de semana

El espíritu del circo tradicional llega a Jaraíz de la Vera este fin de semana

El plan de la provincia de Cáceres para que tu próxima escapada sea más fácil, cómoda y completa

El plan de la provincia de Cáceres para que tu próxima escapada sea más fácil, cómoda y completa
Tracking Pixel Contents