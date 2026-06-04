Ángel García Serradilla presenta su poemario 'Las risas y el tiempo' en Jaraíz de la Vera

La literatura volverá a tener protagonismo este fin de semana en Jaraíz de la Vera. La Casa de la Cultura será escenario el próximo sábado, a partir de las 12.00 horas, de la presentación de Las risas y el tiempo, la última obra del escritor Ángel García Serradilla.

El acto permitirá al público conocer de cerca un libro que propone una mirada poética sobre el paso de los años, los recuerdos y las emociones que acompañan a las distintas etapas de la vida. A través de sus versos, el autor invita al lector a detenerse en los pequeños detalles cotidianos y a reflexionar sobre cuestiones universales como la memoria, la esperanza o la búsqueda de sentido.

Publicado recientemente por la editorial Cuatro Hojas, el poemario se suma a la trayectoria literaria de García Serradilla, quien en los últimos años ha desarrollado una producción centrada especialmente en la poesía. Su obra destaca por un lenguaje cercano y una sensibilidad que conecta experiencias personales con sentimientos compartidos por cualquier lector.

Imagen del cartel de la presentación del libro. / Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

En Las risas y el tiempo, el autor construye un recorrido íntimo en el que conviven la nostalgia, la alegría y la reflexión sobre el transcurso de la vida. Los poemas abordan la huella que dejan las experiencias vividas y reivindican la capacidad de la palabra para preservar recuerdos y emociones.

La presentación ofrecerá además la oportunidad de dialogar con el escritor sobre el proceso de creación del libro y las inquietudes que han inspirado sus páginas. Se trata de una actividad abierta al público que forma parte de la programación cultural impulsada en la localidad.

Sinopsis

"Que siga la inspiración y broten para escribirlos, que despierten a la vida versos que estaban cautivos. Versos que en algún rincón, escondidos en mi alma, quieren salir y ser gozo de personas solitarias; de amantes de versos nuevos para que alguna guitarra con sus notas los trasforme en canciones de esperanza".