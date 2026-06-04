Suceso
Encuentran muerto a un joven de 25 años en un lago de un campo de golf de Talayuela
El cuerpo del varón desaparecido fue hallado en el fondo de una charca del campo de golf donde realizaba labores de desbroce
La Guardia Civil ha localizado sin vida a un varón de 25 años que había sido dado por desaparecido durante la tarde de este jueves mientras realizaba labores de desbroce en un campo de golf de Talayuela.
Según ha informado el Instituto Armado, el aviso de desaparición motivó el desplazamiento de varias patrullas hasta la zona donde trabajaba el joven. Durante las primeras gestiones de búsqueda, los agentes localizaron sus pertenencias en la orilla de una charca o lago existente en el recinto.
Este hallazgo llevó a considerar la posibilidad de que el desaparecido pudiera encontrarse en el interior de la masa de agua, por lo que se activó un operativo especializado para su localización.
Cuerpo localizado
Ante los indicios de un posible ahogamiento, la Guardia Civil solicitó la intervención del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Los especialistas llevaron a cabo labores de búsqueda bajo el agua hasta que finalmente localizaron al joven en el fondo del lago.
Los efectivos del GEAS procedieron a la recuperación del cuerpo, poniendo fin al dispositivo de búsqueda desplegado en la zona. Se investigan las circunstancias en las que el joven acabó ahogado en el lago.
Otro suceso reciente
Recientemente se ha vivido un suceso similar. Fue a finales de mayo en Peraleda de la Mata, donde un hombre de 50 años fue hallado también sin vida. Según la información que se facilitó, no existen indicios ni circunstancias extrañas en torno al fallecimiento.
No obstante, y conforme al procedimiento habitual en este tipo de casos, se practicó la correspondiente autopsia, que será la que permita determinar con exactitud las causas de la muerte.
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