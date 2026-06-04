Sigue las huellas del guerrero que desafió a Roma y se refugió en la provincia de Cáceres

El pueblo más alto de La Vera rendirá homenaje una vez más al legendario caudillo lusitano Viriato. Guijo de Santa Bárbara celebrará del 5 al 7 de junio una nueva edición de una de sus fiestas más representativas, una cita que combina recreación histórica con diferentes actividades culturales para poner en valor una figura estrechamente ligada a la identidad local.

La celebración se ha consolidado durante los últimos años como uno de los eventos culturales más singulares de la comarca y tiene como objetivo mantener viva una tradición que los vecinos han transmitido de generación en generación: la creencia de que Viriato nació o encontró refugio en este rincón de La Vera.

La leyenda que une a Viriato con Guijo de Santa Bárbara

Viriato fue un líder lusitano del siglo II antes de Cristo que encabezó la resistencia de los pueblos prerromanos frente a la expansión de Roma en la Península Ibérica. Considerado uno de los grandes estrategas militares de la Antigüedad, se convirtió en símbolo de resistencia y libertad tras mantener durante años en jaque a los ejércitos romanos.

En Guijo de Santa Bárbara, la tradición popular sitúa parte de esa historia en su territorio. El principal vínculo es la conocida Cueva de Viriato, situada en las inmediaciones del municipio a unos 876 metros de altitud. Según la leyenda local, este enclave habría servido como refugio y escondite para el caudillo y sus guerreros durante sus enfrentamientos con Roma.

La propia ubicación del municipio ayuda a alimentar esa narrativa. Rodeado por montañas, atravesado por la garganta Jaranda y situado en uno de los entornos naturales más abruptos de La Vera, Guijo de Santa Bárbara conserva todavía hoy paisajes que evocan aquellos tiempos remotos.

Una fiesta que recupera la historia

La Fiesta de Viriato surgió con la intención de reforzar esa conexión histórica y legendaria con el personaje, al tiempo que se promocionaba el patrimonio natural y cultural del municipio.

Con el paso de los años, la celebración ha evolucionado hasta convertirse en una auténtica recreación popular en la que vecinos y visitantes participan activamente a través de mercados temáticos, actividades tradicionales, actuaciones musicales y propuestas divulgativas.

Además de recordar la figura del caudillo lusitano, el evento sirve para poner en valor la identidad serrana de Guijo de Santa Bárbara y su condición de pueblo más alto de La Vera.

Tres días de actividades

La programación comenzará este viernes a las 22:00 horas con la entrega del Premio Viriato a Estanislao Santos Vicente, un reconocimiento a toda una vida dedicada a la conservación de las tradiciones, el folklore y la memoria popular del municipio. Tras el acto actuarán los Tamborileros de La Vera y posteriormente el grupo The Greentones.

El sábado arrancará a las 08:30 horas con una ruta senderista a Pimesaillo. A las 11:00 horas abrirá el Mercado Viriato, acompañado de una exposición de Aurelio Calero y Francis Martín Calvo en Los Escuellinos, animación del grupo Veritas y un recorrido musical entre la Plaza de Don Antonio y la Plaza de los Correderos.

A las 11:30 horas tendrá lugar un taller de llaveros elaborados con cuernos y a las 12:00 horas comenzará un taller de tiro con arco. A esa misma hora se celebrará un concierto de música experimental y electrónica con Theremin a cargo de 3PESOS (Miguel Encabo).

La programación continuará a las 12:45 horas con la actuación de la artista portuguesa Emmy, seguida por la comparsa Guasangas. A las 14:00 horas se celebrará una degustación de migas tradicionales.

Por la tarde, entre las 17:00 y las 19:00 horas, se desarrollará un taller de pintacaras. A las 18:00 horas actuará Efecto Verdolaga y a las 23:00 horas llegará el concierto de Hadadanza, tras el que continuará la fiesta con una disco móvil amenizada por el DJ Lucas García.

La jornada final, el domingo, comenzará a las 11:00 horas con la apertura del mercado. A las 12:00 horas tendrá lugar la tradicional Ronda Peñona, amenizada por el Mercado Vetón. Posteriormente, a las 13:00 horas, actuará Antonio Salas y a las 13:30 horas se celebrará un taller pedagógico pastoral, seguido de la actuación de Fuencis Sánchez.

Historia entre montañas

Durante tres días, las calles de Guijo de Santa Bárbara volverán a llenarse de música, artesanía y referencias a un personaje que forma parte tanto de la historia como de la leyenda. Entre las aguas de la garganta Jaranda, los senderos de montaña y la mirada puesta en la Cueva de Viriato, el municipio aprovechará una vez más esta celebración para reivindicar un pasado que sigue muy presente en la memoria colectiva de sus vecinos.