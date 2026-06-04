Un camión cargado de neumáticos arde en la A-5 y provoca el corte de la autovía en Cáceres

Un aparatoso incendio registrado este jueves en la Autovía A-5 ha obligado a cortar temporalmente la circulación en sentido Madrid a la altura de la provincia de Cáceres. El fuego se originó en un camión que transportaba neumáticos y provocó una rápida intervención de los servicios de emergencia para evitar riesgos tanto para el conductor como para el resto de usuarios de la vía.

El suceso se produjo alrededor de las 11:00 horas en el punto kilométrico 284 de la autovía, cuando, por causas que deberán determinar las investigaciones correspondientes, comenzó a arder un vehículo articulado que transportaba una carga de neumáticos.

La gran cantidad de material combustible que transportaba el camión generó una importante columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia, obligando a activar un amplio dispositivo de seguridad en la zona.

Corte de tráfico para garantizar la seguridad

Tras tener conocimiento de los hechos, efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar para auxiliar al conductor y coordinar las primeras actuaciones de emergencia.

Como medida preventiva, los agentes procedieron al corte de la A-5 en el tramo afectado para facilitar el trabajo de los equipos de extinción y evitar posibles riesgos derivados tanto de las llamas como de la intensa humareda generada por la combustión de los neumáticos.

La rápida actuación permitió asegurar la zona y organizar el tráfico mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

Sin daños personales

A pesar de la espectacularidad del incendio, el incidente se saldó sin daños personales.

El conductor pudo abandonar el vehículo sin sufrir heridas y no fue necesario atender a ninguna otra persona relacionada con el suceso.

Imagen del incendio en la Autovía A-5. / Cedida a El Periódico Extremadura

La ausencia de víctimas ha sido uno de los aspectos más positivos de una incidencia que generó momentos de preocupación entre los conductores que circulaban por la autovía en el momento de producirse el incendio.

Los servicios de emergencia centraron desde el primer momento todos sus esfuerzos en controlar las llamas y evitar que el fuego pudiera extenderse más allá del vehículo afectado.

Desvíos alternativos para los conductores

Con el objetivo de minimizar las afecciones a la circulación, se habilitó un itinerario alternativo para los vehículos que se dirigían hacia Madrid.

El tráfico fue desviado desde la A-5 en el punto kilométrico 287 hacia la carretera EX-102. Desde allí, los conductores continuaron por la EX-354 para reincorporarse posteriormente a la autovía en el punto kilométrico 275.

Este dispositivo permitió mantener la movilidad en uno de los principales corredores de comunicación entre Extremadura y la capital del país mientras se desarrollaban los trabajos de extinción.

Desde la Guardia Civil se recomendó a los usuarios seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y extremar la precaución durante el recorrido alternativo.

Bomberos trabajando contra las llamas

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos que trabajaron de manera coordinada para controlar el incendio.

Las tareas se centraron inicialmente en sofocar las llamas que afectaban a la carga transportada y posteriormente en enfriar la estructura del vehículo para evitar posibles rebrotes.

Imagen del incendio en la Autovía A-5. / Cedida a El Periódico Extremadura

La naturaleza de la mercancía transportada complicó las labores de extinción, ya que los neumáticos generan una combustión intensa y una elevada cantidad de humo cuando arden.

Los equipos de emergencia permanecieron en la zona hasta asegurarse de que no existían riesgos adicionales antes de permitir la normalización completa del tráfico.

Previsión de reapertura

Fuentes presentes en el operativo señalaron que la previsión era reabrir la circulación en un plazo aproximado de veinte minutos una vez garantizada la seguridad del tramo afectado y concluidas las actuaciones más urgentes.

Por el momento, desde la Guardia Civil indican que se ha reabierto el carril izquierdo, aunque aconsejan mantener la precaución a quienes circulen por la zona.

La rápida respuesta de los servicios de emergencia evitó que una incidencia potencialmente grave tuviera consecuencias mayores. Un recordatorio más de la importancia de la coordinación entre bomberos, Guardia Civil y personal de carreteras cuando el fuego irrumpe en una de las principales arterias de comunicación del país.