La oposición tumba los presupuestos de Trujillo y reprueba a la alcaldesa y a la concejala de Cultura

El pleno ordinario de ayer en Trujillo dejó una de las sesiones más duras de la legislatura. La corporación rechazó la aprobación inicial del Presupuesto General de 2026, tumbó también la cesión de suelo municipal para promover viviendas de protección oficial y aprobó la reprobación de la alcaldesa, Inés Rubio, y de la concejala de Cultura, Consuelo Soriano. La jornada terminó, además, con un movimiento hasta ahora inédito: el PSOE habló abiertamente de moción de censura y su portavoz, Manuela Ortega, pidió al resto de concejales “un voto” para poder registrarla.

Las cuentas municipales, que ascendían a 15,19 millones de euros, fueron defendidas por la alcaldesa como unos presupuestos expansivos, equilibrados y necesarios para que el Ayuntamiento no quede bloqueado con unas cuentas prorrogadas. Rubio subrayó que el documento no recurría a deuda, que garantizaba los servicios públicos y que incluía inversiones en vías públicas, parques, instalaciones deportivas, turismo, empleo y presupuestos participativos. “Sin presupuesto el municipio se congela y no avanza”, sostuvo durante el debate.

La oposición, sin embargo, convirtió la discusión presupuestaria en una enmienda a la gestión del equipo de gobierno. Unidas por Trujillo reprochó la falta de ejecución del presupuesto anterior, los retrasos en vivienda pública, el estado de parques y jardines, el gasto en festejos taurinos y lo que calificó como una “pantomima” de presupuestos participativos. El PSOE, por su parte, cuestionó la viabilidad futura de unas cuentas apoyadas, según defendió, en ingresos extraordinarios difíciles de repetir, y advirtió de que Trujillo no puede cargar gasto fijo sobre recursos que pueden no mantenerse en próximos ejercicios.

El concejal no adscrito, Juan Manuel Mariscal, volvió a ejercer un papel determinante en el pleno, marcando distancias con el equipo de gobierno y dejando claro que su apoyo no estaba garantizado sin cambios políticos concretos. Durante el debate presupuestario condicionó su voto a cuestiones como la rebaja de los sueldos de los liberados, decisiones en la estructura de la Policía Local y una rectificación pública de la alcaldesa por episodios anteriores. Su posición reforzó la mayoría de la oposición y evidenció que el gobierno de Inés Rubio ya no solo depende de negociar con los grupos políticos, sino también de un concejal independiente que se ha convertido en pieza clave de la aritmética municipal.

El concejal no adscrito, Juan Manuel Mariscal, durante el Pleno en Trujillo / ALEJANDRO CANCHO

Antes del debate presupuestario, el gobierno local ya había sufrido otro revés. La propuesta de cesión de 11 parcelas municipales para la construcción de 14 viviendas de protección oficial quedó rechazada. El Ejecutivo defendía que la operación permitiría facilitar el acceso a la vivienda a través de Urbipexa, pero la oposición criticó que no se tratara de alquiler social, que se pusiera en riesgo patrimonio municipal y que el modelo no respondiera al verdadero problema habitacional de Trujillo.

El único punto de consenso llegó con la modificación definitiva del Reglamento Orgánico Municipal, aprobada por unanimidad tras aceptarse alegaciones destinadas a reforzar los turnos de palabra de la oposición cuando desde la presidencia o el gobierno se introduzcan nuevos argumentos al cierre de los debates.

La alcaldesa de Trujillo Inés Rubio y la concejala Consuelo Soriano durante la reprobación / ALEJANDRO CANCHO

La sesión alcanzó su punto de mayor tensión con la moción conjunta de reprobación presentada por PSOE, Unidas por Trujillo y el concejal no adscrito contra la alcaldesa Inés Rubio y la concejala de Cultura, Consuelo Soriano. La iniciativa denunció la falta de previsión en servicios públicos, los problemas para cubrir vacantes, retrasos en contrataciones y licitaciones, el cierre de la biblioteca municipal por las tardes en plena preparación de la PAU, la pérdida de programación cultural y deportiva, la situación del teatro y el malestar generado en torno a la feria de junio. La reprobación salió adelante y supuso un golpe político directo al gobierno del Partido Popular.

La feria

La polémica de la feria de junio fue otro de los elementos que alimentó la reprobación, después de semanas de críticas por la organización, los cambios en la programación y la sensación de improvisación trasladada por parte de la oposición. Los grupos críticos reprocharon al equipo de gobierno que una cita con peso en el calendario festivo local haya acabado convertida en un nuevo foco de desgaste político, con quejas sobre la planificación, la comunicación con colectivos y asociaciones y la pérdida de impulso de una celebración que consideran clave para la vida social y económica de Trujillo.

Pero el cierre del pleno añadió una dimensión nueva. En ruegos y preguntas, Manuela Ortega elevó el tono y pidió expresamente apoyo para una moción de censura. “Necesitamos un voto para la moción de censura, uno por favor”, afirmó la portavoz socialista, que aseguró que Trujillo “lo necesita” y que la ciudad “lo está pidiendo”. La alcaldesa respondió retando al PSOE a presentarla: “Preséntenla ya de una vez”, dijo, antes de asegurar que no tiene miedo a un mecanismo “totalmente democrático”.

El pleno deja así una fotografía política nítida: el gobierno de Inés Rubio queda sin presupuestos, sin su propuesta de vivienda protegida, con una reprobación formal aprobada por la mayoría de la corporación y con la moción de censura ya instalada públicamente en el debate municipal. Una sesión que marca un punto de inflexión en el mandato y confirma que la oposición ha decidido pasar del desgaste político a la amenaza directa de alternativa de gobierno.