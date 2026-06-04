Piornal pone el foco en las infraestructuras para dar respuesta a las necesidades de sus vecinos

El Ayuntamiento de Piornal continúa avanzando en la búsqueda de apoyos institucionales para desarrollar nuevas actuaciones en el municipio. Su alcalde, Javier Prieto, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la que ambas administraciones abordaron distintas necesidades relacionadas con infraestructuras, asociaciones locales y proyectos vinculados a la memoria histórica.

El encuentro se enmarca dentro de la ronda de contactos que la Institución Provincial mantiene de forma periódica con los municipios cacereños para conocer de primera mano sus necesidades y estudiar posibles líneas de colaboración.

Según explicó Prieto tras la reunión, el balance del encuentro fue especialmente "positivo". El alcalde trasladó al presidente provincial diversas demandas que afectan al municipio y destacó la disposición mostrada por la Diputación para colaborar en la búsqueda de soluciones.

Infraestructuras entre las prioridades

Uno de los principales asuntos abordados durante la reunión estuvo relacionado con distintas infraestructuras municipales que requieren actuaciones de mejora o futuras inversiones.

El alcalde expuso varias necesidades detectadas en el municipio y solicitó el respaldo de la Institución Provincial para poder desarrollar proyectos que permitan mejorar determinados servicios e instalaciones.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, durante la reunión con Javier Prieto, alcalde de Piornal. / Cedida a El Periódico Extremadura

En este sentido, Prieto destacó la "actitud receptiva" encontrada durante el encuentro y aseguró que existe "voluntad por parte de la Diputación" para estudiar las distintas propuestas que presente el consistorio.

La intención del ayuntamiento pasa ahora por concretar técnicamente las actuaciones planteadas y elaborar los correspondientes proyectos para que puedan optar a futuras líneas de financiación y colaboración institucional.

Apoyo al tejido asociativo local

Otro de los bloques importantes de la reunión estuvo centrado en el respaldo a los colectivos y asociaciones que desarrollan su actividad en Piornal.

El alcalde puso sobre la mesa la necesidad de "seguir fortaleciendo el trabajo" que realizan numerosas entidades locales vinculadas al deporte, el envejecimiento activo y la participación social.

Estas asociaciones desempeñan un papel fundamental en la dinamización de la vida cotidiana del municipio, especialmente en una localidad donde el movimiento asociativo mantiene una importante actividad a lo largo de todo el año.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, durante la reunión con Javier Prieto, alcalde de Piornal. / Cedida a El Periódico Extremadura

Durante el encuentro también se analizaron diferentes convocatorias de ayudas y subvenciones que podrían beneficiar a estos colectivos, permitiéndoles desarrollar nuevas iniciativas y ampliar sus actividades.

Desde el ayuntamiento consideran que el fortalecimiento del tejido asociativo resulta clave para mantener la actividad social y cultural del municipio y favorecer la participación ciudadana.

Memoria histórica y conservación del patrimonio

La reunión también sirvió para abordar posibles actuaciones relacionadas con la memoria histórica, un ámbito en el que el consistorio pretende seguir trabajando durante los próximos años.

Aunque todavía no se han concretado actuaciones específicas, ambas administraciones intercambiaron impresiones sobre posibles líneas de colaboración encaminadas a la recuperación, conservación y difusión de elementos vinculados a la historia local.

La memoria histórica se ha convertido en una de las áreas de trabajo presentes en numerosos municipios de la provincia, donde se desarrollan iniciativas orientadas a preservar testimonios, documentos y espacios relacionados con el pasado reciente de las localidades.

Próximo paso: presentar los proyectos

Tras este primer encuentro, el Ayuntamiento de Piornal centrará ahora sus esfuerzos en la elaboración de las propuestas concretas que serán trasladadas a la Diputación para su estudio.

El alcalde explicó que la prioridad pasa por convertir las conversaciones mantenidas en "actuaciones reales" que puedan materializarse en los próximos meses. Para ello, el consistorio comenzará a preparar la documentación técnica necesaria que permita optar a futuras líneas de financiación y apoyo institucional.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, durante la reunión con Javier Prieto, alcalde de Piornal. / Cedida a El Periódico Extremadura

Desde el gobierno municipal consideran que "la coordinación entre administraciones resulta fundamental" para afrontar proyectos que, por su dimensión económica o técnica, exceden las posibilidades de un ayuntamiento de carácter rural.

Una hoja de ruta para el futuro

Más allá de los asuntos concretos abordados durante la reunión, el encuentro ha servido para reforzar la interlocución entre ambas instituciones y abrir nuevas vías de colaboración para el futuro. Infraestructuras, asociaciones, patrimonio y memoria histórica forman parte de una hoja de ruta que el ayuntamiento quiere seguir desarrollando en los próximos años.

Ahora será el momento de transformar las buenas sensaciones del encuentro en proyectos tangibles que contribuyan a mejorar la vida de los vecinos y a seguir impulsando el desarrollo de uno de los municipios más emblemáticos del Valle del Jerte.