Malpartida de Cáceres abre la temporada de verano: todo lo que debes saber para conseguir tu bono de piscina

La cuenta atrás para el verano ya ha comenzado en Malpartida de Cáceres. La Piscina Municipal abrirá sus puertas el próximo 12 de junio con una jornada de acceso gratuito para todos los usuarios, dando inicio a una temporada que se prolongará hasta el 13 de septiembre y que volverá a convertir estas instalaciones en uno de los principales puntos de encuentro para vecinos y visitantes durante los meses más calurosos del año.

La apertura supondrá el regreso de uno de los complejos acuáticos más amplios de la región. Con más de 10.000 metros cuadrados de superficie, la piscina municipal se ha consolidado como una de las grandes referencias de ocio estival de la provincia gracias a una oferta que combina deporte, descanso y actividades para todas las edades.

Los usuarios podrán adquirir los abonos de temporada desde este jueves en las dependencias municipales, donde se ha habilitado un calendario especial para facilitar los trámites antes del inicio de la campaña.

Más de 10.000 metros cuadrados para disfrutar del verano

Las instalaciones cuentan con tres grandes vasos de baño, una piscina infantil, pista de fútbol playa, zonas de merendero, vestuarios, cafetería y restaurante, configurando un espacio pensado para el disfrute de familias, grupos de amigos y visitantes.

Uno de los aspectos que destacan desde el ayuntamiento es el carácter inclusivo del recinto. La piscina dispone tanto de vestuarios adaptados como de un vaso accesible para personas con movilidad reducida, facilitando que cualquier usuario pueda disfrutar de las instalaciones en igualdad de condiciones.

La amplitud de las zonas verdes y de descanso permite además distribuir a los bañistas por todo el recinto, algo especialmente valorado durante los fines de semana y en los días de mayor afluencia.

Una programación que va más allá del baño

La temporada no se limitará únicamente al uso recreativo de las piscinas. Como ocurre cada verano, el ayuntamiento ha diseñado una programación complementaria que busca convertir el recinto en un espacio de actividad continua.

Entre las propuestas previstas figuran cursos de natación dirigidos a diferentes edades, actividades de mantenimiento físico en el agua, sesiones de aquafitness, competiciones y ligas de fútbol playa, así como la puesta en marcha de la bibliopiscina.

Estas iniciativas pretenden ampliar las posibilidades de ocio y fomentar hábitos saludables durante los meses estivales, ofreciendo alternativas tanto para los más pequeños como para los adultos.

Meses de trabajo para llegar a tiempo

La apertura de la piscina es el resultado de un proceso que se prolonga prácticamente durante todo el año. Los trabajos de jardinería comenzaron apenas un día después del cierre de la pasada temporada y se han desarrollado durante más de ocho meses para mantener en óptimas condiciones las amplias zonas verdes del recinto.

A estas labores se han sumado durante las últimas semanas los trabajos de puesta a punto de los vasos, la depuradora, las playas y el resto de infraestructuras necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

El objetivo ha sido que todo esté preparado para recibir a los primeros usuarios en las mejores condiciones posibles desde el mismo día de la apertura.

Generación de empleo durante la campaña estival

La temporada de verano también tendrá un impacto directo en el empleo local. Un total de 16 personas trabajarán en las instalaciones durante los próximos meses.

De ellas, doce corresponden a nuevas contrataciones realizadas específicamente para la campaña estival: ocho socorristas, dos taquilleros y dos operarios de limpieza. A este equipo se suman además dos trabajadores de jardinería y otros dos de mantenimiento pertenecientes a la plantilla municipal.

La presencia de este personal permitirá garantizar tanto la seguridad como el correcto funcionamiento de todas las instalaciones durante los meses de máxima afluencia.

Horarios y venta de abonos

La piscina abrirá de lunes a viernes entre las 12:00 y las 21:00 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos el horario se ampliará desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.

Los abonos podrán adquirirse en el ayuntamiento de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 14:00 horas. Además, los días 4, 9 y 11 de junio se habilitará un horario extraordinario de tarde entre las 17:00 y las 20:00 horas para facilitar las gestiones a los usuarios.

Con la llegada del calor y la proximidad de las vacaciones, la piscina municipal volverá a convertirse en uno de los lugares más concurridos de Malpartida de Cáceres. Un espacio donde el verano no solo se mide en grados, sino también en chapuzones, encuentros entre vecinos y largas jornadas al aire libre que cada año forman parte de la memoria colectiva del municipio.