Doce horas de música y un gran homenaje a Queen: así te anima a despedir la primavera Valverde del Fresno

La música será el centro de atención en Valverde del Fresnoeste fin de semana con la celebración de una nueva edición del festival '¡Viva la Primavera!', una cita que reunirá durante doce horas consecutivas actuaciones musicales, sesiones de DJ y actividades de ocio en las instalaciones de Hábitat Cigüeña Negra.

El evento se ha consolidado en los últimos años como una propuesta cultural muy destacada en el entorno de la Sierra de Gata para despedir la primavera y dar la bienvenida a la temporada estival. La iniciativa combina música en directo, gastronomía, naturaleza y turismo en un entorno singular situado a las puertas de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional.

La jornada se desarrollará entre las 12:00 y las 00:00 horas y contará con dos escenarios diferenciados que ofrecerán programación simultánea durante todo el día.

Un festival nacido para dinamizar la comarca

'¡Viva la Primavera!' surgió impulsado por el complejo turístico Hábitat Cigüeña Negra, con el objetivo de crear un evento capaz de atraer visitantes a la Sierra de Gata durante los meses previos al verano y contribuir a dinamizar la actividad turística y económica de la comarca.

La propuesta nació vinculada al entorno natural que rodea las instalaciones y a la filosofía de combinar ocio, cultura y naturaleza. Con el paso de los años, el festival ha ido ampliando su programación y consolidándose como una cita habitual para vecinos de la comarca y visitantes llegados desde distintos puntos de Extremadura y de las comunidades limítrofes.

Además de la oferta musical, el encuentro se ha convertido en un escaparate para promocionar el territorio, sus recursos turísticos y la oferta gastronómica de la zona.

Dos escenarios y doce horas de música

La edición de este año volverá a apostar por una programación repartida entre dos espacios diferenciados.

El primero de ellos será el Stage 1 Patio de la Fuente, donde actuarán los djs Hada y Diego Cruz, encargados de mantener el ambiente festivo durante buena parte de la jornada.

El segundo escenario estará ubicado en la zona de la Barra Alcornoque y Piscina, donde se concentrarán algunos de los conciertos más esperados del festival.

Entre las actuaciones confirmadas destaca Capitán Mercury, considerado uno de los principales tributos nacionales a Queen y que recrea sobre el escenario los grandes éxitos de la mítica banda británica liderada por Freddie Mercury.

También actuará El Quinto Elemento, formación habitual en numerosos festivales y eventos musicales del país, además del grupo Coherence y la artista Alicia de la Osa, que completarán la programación musical de la jornada.

Programa de actividades

La programación comenzará este sábado a las 12:00 horas con la apertura oficial del festival y el inicio de las actividades musicales en los dos escenarios habilitados dentro del recinto.

Durante toda la jornada se desarrollarán las actuaciones de DJ Hada y Diego Cruz en el escenario Patio de la Fuente.

Paralelamente, en el espacio Barra Alcornoque y Piscina tendrán lugar los conciertos de Capitán Mercury, tributo a Queen; El Quinto Elemento; Coherence y Alicia de la Osa.

Las actividades se prolongarán de forma ininterrumpida hasta las 00:00 horas, momento en el que concluirá oficialmente el festival.

La programación arrancará además el día anterior, con una jornada de preferia en la que actuará Iberia Sumergida, uno de los tributos más reconocidos a Héroes del Silencio. Esta actividad tendrá carácter privado y el acceso se realizará mediante invitación.

Naturaleza, música y turismo

Uno de los elementos que diferencia a este festival de otros eventos musicales es su ubicación. El festival se celebra en un entorno rodeado de naturaleza, dehesas y bosques característicos de la Sierra de Gata, un escenario que permite combinar la experiencia musical con el disfrute del paisaje.

Hábitat Cigüeña Negra se ha convertido en los últimos años en uno de los referentes turísticos del noroeste extremeño gracias a una oferta que integra alojamiento, restauración, actividades en la naturaleza y propuestas culturales.

La celebración del festival encaja además dentro de la estrategia de promoción turística desarrollada por el complejo para dar visibilidad a la comarca y atraer visitantes durante distintas épocas del año.

Una cita ya consolidada

Mientras la primavera comienza a despedirse de la Sierra de Gata, Valverde del Fresno volverá a llenar de música uno de sus espacios más emblemáticos. Con la llegada de propuestas músicales innovadores combinadas con melodías ampliamente reconocidas, '¡Viva la Primavera!' aspira a repetir el éxito de anteriores ediciones y demostrar que, en el extremo occidental de Extremadura, la llegada del verano también tiene banda sonora propia.