Detenido un hombre de 44 años por una temeraria huida en la provincia de Cáceres

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años al que se atribuye la presunta autoría de un delito de conducción temeraria después de protagonizar una peligrosa huida por varias carreteras de la provincia de Cáceres. El conductor trató de eludir un control policial, circuló a gran velocidad sin respetar la señalización vial y terminó abandonando el vehículo junto a una acompañante en la localidad de Arroyomolinos de Montánchez.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado miércoles 3 de junio, cuando varias patrullas de la Guardia Civil realizaban un punto de verificación y control dentro del término municipal de Alcuéscar.

Según han informado los agentes, observaron un turismo cuyo conductor, al detectar la presencia policial, realizó una maniobra brusca para cambiar el sentido de la marcha y evitar pasar por el dispositivo de control.

A partir de ese momento se inició una persecución en la que el vehículo circuló a gran velocidad por distintas vías de comunicación, poniendo en riesgo la seguridad del resto de usuarios de la carretera.

Una huida por varias localidades

Tras emprender la fuga, las patrullas intentaron interceptar al turismo, cuyos ocupantes continuaron su marcha sin respetar las normas de circulación.

Durante el seguimiento, los agentes lograron identificar a las dos personas que viajaban en el vehículo: un hombre que conducía el turismo y una mujer que lo acompañaba.

La huida continuó hasta llegar a la localidad de Arroyomolinos de Montánchez, donde los ocupantes se vieron rodeados por los agentes.

Lejos de poner fin a su intento de escapar, ambos abandonaron el vehículo y continuaron la huida a pie por las calles del municipio.

Cajetillas de tabaco arrojadas en plena calle

Uno de los episodios más llamativos de la persecución se produjo precisamente durante esos momentos finales.

Antes de abandonar definitivamente el vehículo, los ocupantes se desprendieron de 440 cajetillas de tabaco, que fueron arrojadas por distintas calles de la localidad ante la presencia de varios vecinos que presenciaron la escena.

Las cajetillas quedaron esparcidas por diferentes puntos del municipio mientras los agentes continuaban el operativo para localizar a los fugitivos.

La rápida actuación de las patrullas permitió finalmente interceptar y detener al conductor, considerado el presunto responsable de los hechos investigados.

Hallan bolsos presuntamente falsificados

Una vez controlada la situación, los agentes realizaron un registro del vehículo implicado en la huida.

Durante la inspección localizaron varios bolsos de conocidas marcas comerciales que, según las primeras investigaciones, podrían ser falsificaciones.

Este hallazgo ha sido incorporado a las diligencias abiertas por la Guardia Civil, que continúa analizando todos los elementos relacionados con el caso.

Por el momento, la detención practicada se centra en la presunta comisión de un delito de conducción temeraria, aunque las investigaciones continúan para esclarecer el origen y la procedencia de los objetos encontrados en el turismo.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Cáceres.

Qué penas contempla la conducción temeraria

La conducción temeraria está recogida en el artículo 380 del Código Penal y castiga a quienes conduzcan vehículos a motor con una manifiesta temeridad poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas.

Este delito puede acarrear penas de prisión de seis meses a dos años, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de uno a seis años.

La legislación contempla además agravantes cuando la conducta genera un riesgo especialmente elevado para otros usuarios de la vía o cuando concurren circunstancias como velocidades extremadamente superiores a las permitidas o una manifiesta despreocupación por la seguridad vial.

Las fuerzas de seguridad recuerdan que este tipo de comportamientos representan uno de los mayores riesgos para la circulación y pueden tener consecuencias muy graves tanto para quienes los protagonizan como para el resto de conductores.

Una persecución que pudo acabar peor

La intervención concluyó sin que se registraran heridos, pero dejó tras de sí una escena poco habitual en las carreteras cacereñas. Una persecución a gran velocidad, una huida a pie por las calles de un municipio y cientos de cajetillas de tabaco esparcidas por el suelo conformaron un episodio que mantuvo en alerta a los agentes durante varias horas.

Un desenlace que vuelve a poner de manifiesto la importancia de los controles preventivos y de la rápida coordinación policial para evitar que conductas de este tipo terminen provocando consecuencias irreparables.