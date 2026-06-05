Detenidos dos hombres en Córdoba por el robo de 1.120 kilos de cable de cobre en Pinofranqueado

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, vecinos de Córdoba, como presuntos autores del robo de cable de telecomunicaciones perteneciente a una línea aérea situada en el término municipal de Pinofranqueado. La investigación continúa abierta para localizar y detener a un tercer implicado en los hechos.

La actuación tuvo su origen el pasado mes de abril, cuando agentes de la Guardia Civil interceptaron una furgoneta durante uno de los dispositivos de prevención de la delincuencia establecidos en la carretera N-432, a su paso por el término municipal pacense de Casas de Reina.

Tras identificar a sus tres ocupantes, todos ellos naturales de Córdoba y con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, los agentes inspeccionaron el vehículo y hallaron en su interior 1.120 kilogramos de cable de cobre. Los ocupantes no pudieron acreditar la procedencia legal del material transportado.

Robado en Las Hurdes

A partir de ese momento se inició una investigación para determinar el origen del cable intervenido. El análisis del material y las gestiones realizadas por distintas unidades de la Guardia Civil permitieron comprobar que coincidía con el sustraído en varias líneas aéreas de telecomunicaciones situadas en las proximidades de la carretera EX-206, dentro del término municipal de Pinofranqueado.

Según la Guardia Civil, el cable recuperado está valorado en alrededor de 7.000 euros.

Las pesquisas permitieron reunir pruebas que vinculaban a los sospechosos con el robo, por lo que la pasada semana fueron localizados y detenidos dos de ellos en Córdoba. Los investigadores consideran que ambos se desplazaron hasta la localidad cacereña para perpetrar la sustracción del material.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y continúa las gestiones para localizar al tercer presunto implicado en el robo.