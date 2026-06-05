La futura planta contra el arsénico de Valderrosas costará cerca de 78.000 euros y contará con un doble sistema de filtrado

La crisis del agua potable que afecta desde hace meses a Valderrosas da un paso decisivo hacia su resolución. El Consorcio MásMedio ha sacado a licitación las obras para construir una planta de tratamiento destinada a eliminar el arsénico detectado en el sondeo que abastece a esta pedanía de Carcaboso, una actuación valorada en 77.848,92 euros y con un plazo de ejecución de tres meses una vez adjudicados los trabajos.

La intervención, cuyo objetivo es "solucionar el problema que supone la presencia de arsénico en el agua bruta de la población de Valderrosas", permitirá implantar por primera vez una infraestructura específica de tratamiento junto a las actuales instalaciones de abastecimiento.

Lejos de limitarse a la instalación de un único filtro, el proyecto contempla la construcción de una pequeña estación de tratamiento completa. Según la documentación técnica redactada para la actuación, se levantará una nueva sala de filtración de aproximadamente 21 metros cuadrados y una sala independiente para la cloración, además de ejecutarse nuevas conducciones, sistemas de control, cerramiento perimetral y accesos pavimentados.

Proceso de filtración

El sistema diseñado funcionará en varias fases. El agua extraída del sondeo será sometida primero a un proceso de cloración mediante un equipo dosificador automático conectado a un depósito de 700 litros de hipoclorito. Posteriormente pasará por un filtro de arena destinado a eliminar sólidos en suspensión y mejorar sus características físicas antes de entrar en el elemento clave de la instalación: un filtro específico para la eliminación de arsénico.

Este segundo filtro utilizará un lecho de hidróxido férrico, un material especialmente diseñado para retener el arsénico presente en el agua. Los cálculos recogidos en el proyecto estiman la necesidad de incorporar aproximadamente 454 kilogramos de este producto filtrante para garantizar la eficacia del tratamiento.

Lugar de la actuación. / Consorcio MásMedio

Ambos filtros serán equipos a presión de un metro de diámetro construidos en acero y protegidos contra la corrosión, capaces de trabajar a presiones de entre dos y cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. La instalación contará además con caudalímetros, válvulas automáticas de regulación y nuevas conducciones de abastecimiento para integrar el tratamiento en la red existente.

La obra también incluye la adecuación urbanística de la parcela donde se ubica el sondeo. Se construirá una estructura metálica con cubierta tipo sándwich, cerramientos de bloque de hormigón, sistemas de ventilación, nuevas puertas de acceso y un vallado perimetral de más de 55 metros de longitud con una puerta de cuatro metros para facilitar las labores de mantenimiento.

La licitación permanecerá abierta hasta el próximo 19 de junio y será gestionada por el Consorcio Medioambiente y Aguas Provincia de Cáceres (MásMedio), organismo dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres.

La puesta en marcha de esta infraestructura representa el primer calendario concreto para resolver una situación que ha generado una profunda preocupación entre los vecinos de Valderrosas. Actualmente los habitantes de la pedanía continúan recibiendo agua embotellada para consumo humano mientras se mantiene la recomendación sanitaria de no utilizar el agua del grifo para beber ni para preparar alimentos.

Un conflicto que ha llegado a la Fiscalía

La construcción de la planta llega en un contexto de creciente tensión entre los vecinos y el Ayuntamiento de Carcaboso. Los residentes sostienen que durante años consumieron agua con concentraciones elevadas de arsénico sin haber recibido información suficiente sobre la situación.

La polémica ha motivado la presentación de escritos ante el Defensor del Pueblo y la Diputación de Cáceres, además de una denuncia remitida recientemente a la Fiscalía por presuntos delitos contra la salud pública y prevaricación administrativa por omisión.

Valderrosas. / Ayuntamiento de Carcaboso

Los vecinos afirman que los análisis detectaban niveles superiores a los límites legales desde hace años y reclaman explicaciones sobre la gestión realizada durante ese periodo. Por su parte, el Ayuntamiento mantiene que la información fue trasladada a las autoridades sanitarias competentes y que los resultados analíticos eran públicos, defendiendo además que lleva meses trabajando junto a la Diputación y MásMedio para implantar una solución definitiva.

La futura planta de filtración constituye ahora la principal esperanza para cerrar una crisis que ha situado a esta pequeña pedanía cacereña en el foco de atención regional y que afecta directamente a una población de apenas medio centenar de habitantes.