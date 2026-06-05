Conoce el libro que sitúa una de las fiestas más antiguas de Europa en un pueblo de Cáceres

La fiesta de Jarramplas vuelve a trascender las fronteras de Extremadura. Un nuevo ensayo del investigador y escritor Ricardo Díez Pellejero plantea que la celebración piornalega podría hundir sus raíces en rituales con más de 2.200 años de antigüedad, convirtiéndola en una de las tradiciones simbólicas más antiguas y mejor conservadas del continente europeo.

La tesis aparece recogida en 'En busca del hombre salvaje', una obra que recorre distintos territorios europeos siguiendo el rastro de una de las figuras más recurrentes y enigmáticas del imaginario popular: el hombre salvaje. Entre todos los ejemplos analizados, el autor destaca a Jarramplas como uno de los casos más completos y singulares por la pervivencia de elementos rituales que han llegado prácticamente intactos hasta la actualidad.

El libro sitúa a Piornal dentro de un amplio mapa cultural europeo en el que diferentes celebraciones comparten símbolos, personajes y comportamientos vinculados a antiguos rituales de renovación, sacrificio simbólico y cohesión comunitaria.

Un lenguaje simbólico que ha sobrevivido siglos

Según la investigación, Jarramplas no debe entenderse únicamente como una fiesta popular o religiosa. Para el autor, la figura encarna elementos que aparecen en numerosos rituales ancestrales documentados en distintas regiones europeas.

La máscara, el enfrentamiento colectivo representado por el lanzamiento de nabos o la resistencia física del personaje son algunos de los elementos que analiza el ensayo para establecer conexiones con antiguas tradiciones indoeuropeas.

La obra sostiene que estas manifestaciones culturales funcionaban como mecanismos simbólicos mediante los cuales las comunidades representaban conflictos, purificaciones o cambios de ciclo. Bajo esta interpretación, la celebración de Piornal se convierte en una de las escasas supervivientes de un patrimonio cultural transmitido durante generaciones.

El investigador considera que la fuerza de Jarramplas reside precisamente en haber conservado su esencia a pesar de los cambios sociales experimentados a lo largo de los siglos.

Piornal, referente europeo del patrimonio inmaterial

Más allá de la propia fiesta, el ensayo reivindica el papel de Extremadura como territorio clave para la conservación de manifestaciones culturales tradicionales.

La publicación sitúa además a Piornal dentro de los grandes circuitos europeos de estudio del folklore y la antropología, otorgando a la localidad un valor que trasciende el ámbito regional.

El trabajo también pone el foco sobre la necesidad de proteger el patrimonio inmaterial, entendiendo que estas celebraciones constituyen una parte fundamental de la identidad colectiva de los pueblos.

Para el autor, conservar estas tradiciones no supone únicamente preservar el pasado, sino también mantener vivas formas de expresión cultural que continúan desempeñando un papel relevante en la sociedad actual.

Una obra para acercar la antropología al gran público

'En busca del hombre salvaje' está concebido como un ensayo de carácter divulgativo que combina investigación, historia y narrativa.

La publicación busca acercar al lector cuestiones relacionadas con los rituales europeos desde una perspectiva accesible, sin renunciar al rigor documental. Por ello, la obra está dirigida tanto a especialistas como a cualquier persona interesada en la historia, las tradiciones populares y el patrimonio cultural.

Además de su recorrido por distintos países europeos, el libro dedica una atención especial al caso de Jarramplas, que se convierte en uno de los principales protagonistas de la investigación.

La historia de Jarramplas

Aunque el origen exacto de la fiesta continúa siendo objeto de debate, Jarramplas es una de las tradiciones más antiguas y conocidas de Extremadura. Se celebra cada 19 y 20 de enero en honor a San Sebastián, patrón de Piornal, y fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2014.

La celebración gira en torno a un personaje vestido con un traje confeccionado con cientos de cintas de colores y protegido por una máscara de gran tamaño. Durante dos jornadas recorre las calles del municipio mientras recibe el lanzamiento masivo de nabos por parte de vecinos y visitantes.

Fotogalería | Lluvia de nabos en Piornal para el Jarramplas /

Existen varias teorías sobre su origen. Algunas versiones populares lo identifican con un ladrón de ganado castigado por los habitantes del pueblo, mientras que otras interpretaciones lo relacionan con antiguos ritos de fertilidad, purificación o renovación vinculados al cambio de estación.

Con el paso de los años, la fiesta ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales símbolos culturales de Extremadura. Lejos de ser un castigo, representar a Jarramplas se considera hoy un honor, hasta el punto de que los vecinos se apuntan con años de antelación para poder asumir el papel.

Un eco del pasado que sigue resonando

Más allá de las teorías sobre su origen, Jarramplas continúa demostrando una extraordinaria capacidad para mantenerse vivo en pleno siglo XXI. Cada enero, las calles de Piornal se convierten en el escenario de una tradición que une pasado y presente, atrayendo a miles de visitantes y reforzando el sentimiento de identidad de todo un pueblo.

Ahora, el reciente estudio añade una nueva dimensión a la celebración y abre la puerta a seguir explorando una historia que, más de dos mil años después, sigue despertando interés dentro y fuera de Extremadura.