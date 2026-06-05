Este recorrido te permitirá descubrir cómo era Cáceres hace seis siglos sin salir de la ciudad

La Diputación de Cáceres se suma una vez más a la celebración del Día Internacional de los Archivos con un programa de actividades destinado a acercar a la ciudadanía el patrimonio documentalque conserva la Institución Provincial.

La conmemoración se celebra cada 9 de junio, impulsada por el Consejo Internacional de los Archivos para destacar el papel de estos espacios en la defensa de los derechos, la transparencia y la preservación de la memoria colectiva. Desde hace varios años se ha ampliado a una semana completa de actividades en numerosos países.

En esta ocasión, las iniciativas se desarrollarán entre los días 8 y 12 de junio bajo el lema "Archivos para la Justicia: Derechos, memoria y futuro".

La Diputación de Cáceres se suma a esta actividad a través de su Servicio de Archivo y Biblioteca, que ha diseñado un programa orientado tanto a la divulgación como al conocimiento del patrimonio documental que custodia.

La responsable del servicio, Montaña Paredes, ha destacado que los archivos desempeñan "una función mucho más amplia que la simple conservación de documentos". En este sentido, ha señalado que se trata de "espacios vivos" que contribuyen a garantizar derechos, preservar la memoria colectiva y acercar a la ciudadanía a su propia historia.

Jornadas de puertas abiertas

El programa contempla dos jornadas de puertas abiertas que permitirán conocer de cerca algunas de las instalaciones donde se conserva la documentación histórica de la institución provincial.

La primera tendrá lugar el próximo 11 de junio a las 11:00 horas en las instalaciones del Servicio de Archivos Municipales de la Diputación, ubicadas en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

Durante esta actividad se realizará una visita guiada por las dependencias y se ofrecerá una muestra de documentos representativos conservados en los fondos archivísticos.

La segunda jornada se celebrará el 12 de junio a las 12:00 horas en la sede del Archivo de la Diputación situada en el edificio Pintores 10 de la capital cacereña.

En este caso, los asistentes podrán participar en un recorrido guiado por las instalaciones y conocer una selección de veinte documentos históricos que permiten reconstruir la trayectoria de la Diputación de Cáceres desde el año 1370 hasta la actualidad.

La muestra ofrecerá un viaje cronológico por más de seis siglos de historia a través de textos y documentos originales que reflejan la evolución administrativa, política y social de la provincia.

Abrir los archivos a la sociedad

Con esta programación, la Institución Provincial pretende mostrar el trabajo que se realiza diariamente en la conservación, organización y difusión de miles de documentos que forman parte de la historia de la provincia.

Los archivos conservan expedientes, actas, fotografías, planos, correspondencia y numerosos fondos documentales que permiten reconstruir la evolución de las instituciones y de la sociedad a lo largo de los siglos.

Desde la Diputación consideran que acercar estos materiales al público contribuye a reforzar la transparencia administrativa y a fomentar el conocimiento del patrimonio histórico documental.

Además, estas actividades permiten mostrar la importancia de la labor archivística en una época marcada por la digitalización y la necesidad de preservar la información para las generaciones futuras.

Archivos al servicio de los derechos y la memoria

El lema elegido este año por el Consejo Internacional de los Archivos, pone el foco en la función social que desempeñan estas instituciones.

Los documentos conservados en los archivos constituyen una herramienta fundamental para garantizar derechos ciudadanos, facilitar el acceso a la información pública y preservar la memoria colectiva de las comunidades.

Su labor resulta especialmente relevante en ámbitos como la investigación histórica, la protección del patrimonio documental, la transparencia institucional o la recuperación de la memoria democrática.

La conservación adecuada de estos fondos permite además que futuras generaciones puedan conocer y comprender los acontecimientos que han configurado la realidad actual.

El Día Internacional de los Archivos

El Día Internacional de los Archivos se celebra cada 9 de junio en recuerdo de la creación, en 1948, del Consejo Internacional de los Archivos (ICA). Este es un organismo impulsado por la Unesco con el objetivo de promover la conservación y el acceso al patrimonio documental en todo el mundo.

Desde entonces, esta conmemoración se ha convertido en una cita anual para reivindicar la importancia de los archivos como garantes de derechos, custodios de la memoria y herramientas esenciales para el conocimiento histórico.

Instituciones de numerosos países organizan durante estos días exposiciones, visitas guiadas, talleres y actividades divulgativas para acercar su trabajo a la ciudadanía y poner en valor unos fondos documentales que, en muchos casos, conservan siglos de historia.

Ventanas abiertas al pasado

Detrás de cada expediente, cada fotografía o cada acta conservada en un archivo se esconden historias que ayudan a comprender cómo ha evolucionado una sociedad.

Durante unos días, la Diputación de Cáceres volverá a abrir esas ventanas al pasado para mostrar que la memoria no solo se guarda en los libros, sino también en miles de documentos que siguen hablando del presente y ayudando a construir el futuro.