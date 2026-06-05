Más servicios y mejores recursos: la apuesta de Morcillo para mejorar tu día a día

La alcaldesa de Morcillo, María Marciana, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con el objetivo de trasladarle algunas de las principales necesidades del municipio y solicitar apoyo para desarrollar diversos proyectos de interés para los vecinos.

La regidora valoró de forma positiva la reunión y destacó la "buena disposición" mostrada por el presidente provincial para atender las peticiones planteadas desde el consistorio.

Mejorar los servicios para los vecinos

Entre los asuntos abordados durante el encuentro destacó la necesidad de reforzar algunos servicios básicos que resultan especialmente importantes para la población.

Según explicó la alcaldesa, una de las peticiones trasladadas a la Diputación está relacionada con la mejora de los recursos disponibles para facilitar los desplazamientos de los vecinos, especialmente de aquellas personas que necesitan acudir a consultas médicas, realizar gestiones administrativas o desplazarse a otros puntos de la comarca.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, durante la reunión con María Marciana, alcaldesa de Morcillo. / Cedida a El Periódico Extremadura

En municipios rurales de pequeño tamaño, donde gran parte de la población es de edad avanzada, la movilidad constituye una de las principales preocupaciones de las administraciones locales, ya que resulta fundamental para garantizar el acceso a servicios esenciales.

La alcaldesa considera que disponer de mayores recursos en este ámbito supondría "una mejora significativa para la calidad de vida de numerosos vecinos".

Nuevas inversiones para las instalaciones municipales

Otro de los puntos incluidos en la reunión estuvo relacionado con la mejora de diversas instalaciones municipales.

Entre las propuestas trasladadas a la Institución Provincial figura la posibilidad de obtener apoyo para actuaciones vinculadas al gimnasio municipal y a otras infraestructuras que requieren inversiones para seguir prestando servicio en condiciones adecuadas.

Desde el ayuntamiento consideran que estas mejoras permitirían ampliar las oportunidades de ocio, deporte y bienestar para la población, además de contribuir al mantenimiento de espacios utilizados habitualmente por los vecinos.

La intención del consistorio es continuar trabajando en la búsqueda de financiación que permita ejecutar estas actuaciones en los próximos años.

Apoyo a proyectos pendientes

Durante la conversación también se analizaron otras necesidades que el municipio mantiene actualmente abiertas y que requieren respaldo económico para poder completarse.

La alcaldesa trasladó al presidente la importancia de contar con apoyo institucional para culminar algunos proyectos que se encuentran en distintas fases de desarrollo y que resultan prioritarios para el futuro de la localidad.

Aunque todavía no se han concretado los mecanismos de financiación ni los plazos de ejecución, ambas partes coincidieron en la necesidad de estudiar fórmulas que permitan convertir estas iniciativas en actuaciones reales.

Desde el ayuntamiento se mostraron confiados en que la colaboración entre administraciones facilite avanzar en estos objetivos durante los próximos meses.

Un encuentro marcado por la colaboración institucional

La reunión sirvió también para reforzar la comunicación entre ambas administraciones y abrir nuevas vías de colaboración para el futuro.

La alcaldesa destacó que encontró una "actitud receptiva" por parte del presidente de la Diputación y valoró especialmente la voluntad mostrada para escuchar las demandas planteadas desde el municipio y su "generosidad" para responder a las mismas.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, durante la reunión con María Marciana, alcaldesa de Morcillo. / Cedida a El Periódico Extremadura

El encuentro permitió intercambiar impresiones sobre la situación actual de Morcillo y sobre las necesidades que afrontan muchos pequeños municipios rurales de la provincia, especialmente en ámbitos relacionados con los servicios públicos, las infraestructuras y la atención a la población.

Mirando al futuro

Finalizada la reunión, el Ayuntamiento de Morcillo afronta ahora una nueva etapa centrada en concretar las propuestas planteadas y convertir las conversaciones mantenidas en proyectos tangibles. Más allá de las ayudas que finalmente puedan llegar, el encuentro ha servido para que las necesidades del municipio tengan voz en una de las principales instituciones provinciales.

Un paso más en el trabajo diario de un pequeño ayuntamiento que sigue buscando recursos y oportunidades para mejorar la vida de sus vecinos y afrontar con mayores garantías los retos del futuro.