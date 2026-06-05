Tornavacas celebra la festividad del Corpus Christi

Dice un conocido refrán popular que «Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión». Y el día del Corpus en Tornavacas, también conocido como el “Día del Señor”, es radiante en todos los sentidos.

Tornavacas es, además, de los pocos lugares de Extremadura en los que se sigue celebrando el Corpus Christi el jueves, como así era en su origen. Y así ha tenido lugar este 4 de junio en esta localidad situada en el Valle del Jerte. Como es habitual en esta arraigada festividad de marcado carácter religioso, las dos principales plazas de la población (la de la Iglesia y la Mayor), así como gran parte de la Calle Real, se han engalanado con sábanas blancas, muchas de ellas con bordados y elaboradas, hace ya muchas décadas, por parte de los vecinos. Se ha adornado toda la calle con pequeñas ramas de fresnos que se enlazan con sogas, de las que cuelgan dichas sábanas, colchas de ganchillo y otras labores antiguamente propias de mujeres. En diferentes puntos de la localidad, como es costumbre en esta fiesta, se han instalado sitiales, presididos -en la mayor parte de los casos- por la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y también se han elaborado arcos con retamas y flores, que embellecen el recorrido por la Calle Real.

El acto central de la mañana, aparte de la Misa, ha sido la procesión de la custodia, la cual ha recorrido las dos principales calles de las que constaba el pueblo originariamente: la de Arriba y la de Abajo, separadas ambas por las plazas ya citadas. En este día, cobran especial protagonismo los mayordomos de la Cofradía del Santísimo, quienes, ataviados con sus características capas negras, portan la custodia durante la procesión. En ella, no han faltado los niños y niñas de la localidad que han realizado este año la Primera Comunión ni tampoco una multitud de feligreses y vecinos, cuya colaboración es imprescindible para que Tornavacas luzca sus mejores galas en esta jornada, pues son ellos los encargados de decorar sus calles y plazas; sin su labor en la tarde previa del miércoles así como desde primera hora de la mañana del jueves, no sería posible esta fiesta. Cabe destacar que este año, si bien el pasado ya se realizó en la Plaza de la Iglesia, un nutrido grupo de jóvenes tornavaqueños han instalado, tanto en la Calle Real de Arriba como en la de Abajo, unas coloridas y vistosas alfombras de serrín, una buena muestra de que esta fiesta también tiene arraigo entre la población más joven, que será la encargada de mantenerla en un futuro no muy lejano. Además, en la Plaza de la Iglesia, se ha instalado un pequeño altar.

Esta festividad –cuya fecha es variable–, suele coincidir con el tiempo en el que los tornavaqueños se encuentran ya recolectando la cereza, como así ha sucedido este año, pero en ella no falta la concurrencia, una buena muestra del arraigo que esta celebración religiosa tiene en Tornavacas.

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El domingo, la festividad se volverá a realizar, aunque la procesión ya solamente tendrá lugar entre ambas plazas de la localidad, espacios que también se engalanarán para la ocasión con sábanas, flores, altares y demás elementos decorativos que embellecen y realzan esta fiesta religiosa que convierte a Tornavacas en un auténtico espectáculo visual.