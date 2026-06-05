Exposición
La Vera y Alcorcón se unen en una exposición de pintura en el Museo del Pimentón de Jaraíz: consulta hasta cuándo estará
La muestra, que se podrá visitar de forma gratuita, busca acercar el arte a nuevos espacios y públicos a través de la obra de pintores locales y madrileños
El Museo del Pimentón de Jaraíz de la Vera abrirá este mes sus puertas a una nueva propuesta artística que servirá de puente entre distintas sensibilidades y territorios. Del 6 al 27 de junio, el espacio expositivo acogerá una muestra de pintura organizada por el colectivo Alcopi Pintores de Alcorcón junto a artistas locales de la comarca.
La inauguración tendrá lugar este sábado a las 21.00 horas, en un acto que marcará el inicio de una exposición concebida como un encuentro entre creadores procedentes de diferentes lugares pero unidos por una misma pasión: la pintura.
La iniciativa permitirá al público descubrir una amplia variedad de estilos, técnicas y temáticas, reflejo de la diversidad artística que caracteriza tanto a los integrantes del colectivo madrileño como a los pintores veratos que participan en la muestra. Paisajes, escenas cotidianas, composiciones abstractas y propuestas inspiradas en la naturaleza convivirán en una exposición que busca fomentar el intercambio cultural y el diálogo entre artistas.
El colectivo Alcopi, con una amplia trayectoria en la organización de exposiciones y actividades relacionadas con las artes plásticas, mantiene desde hace años una intensa labor de difusión cultural a través de muestras itinerantes y encuentros con creadores de distintos puntos de España. Esta colaboración con pintores de Jaraíz y de la comarca de La Vera se enmarca precisamente en esa vocación de acercar el arte a nuevos espacios y públicos.
El Museo del Pimentón: Casa de la Cultura verata
El Museo del Pimentón, uno de los principales referentes culturales de la localidad, se convertirá durante las próximas semanas en un escaparate para el talento artístico y en un punto de encuentro para aficionados a la pintura y visitantes interesados en conocer propuestas creativas muy diversas.
La exposición podrá visitarse de manera gratuita hasta el próximo 27 de junio. El horario será de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, mientras que los domingos permanecerá abierta de 9.30 a 14.30 horas.
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