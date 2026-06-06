Carpintería Cancho, más de 135 años dando forma al oficio de la madera desde Trujillo

Carpintería Cancho será reconocida con el Premio a la Trayectoria Empresarial en la cuarta edición de los Premios Empresariales de Asemtru, un galardón que distingue la historia de una empresa familiar trujillana que lleva más de 135 años vinculada al oficio de la madera.

El reconocimiento, que se entregará en la gala prevista para el 12 de junio en La Abadía, pone en valor una trayectoria iniciada en torno a 1890 y mantenida generación tras generación. Desde entonces, el apellido Cancho ha permanecido unido a la carpintería y a la ebanistería, adaptándose a los cambios del sector sin perder su raíz artesanal.

Asemtru ha destacado especialmente la capacidad de esta empresa para preservar un legado familiar durante más de un siglo, así como su esfuerzo por modernizarse y seguir creciendo desde Trujillo. La entidad empresarial subraya que este recorrido cobra aún más valor en un contexto en el que muchas empresas familiares encuentran dificultades para garantizar el relevo generacional.

En el caso de Carpintería Cancho, ese futuro parece asegurado con la incorporación hace unos años de Ignacio Cancho, de 28 años, representante de la sexta generación familiar. Su presencia da continuidad a una historia que actualmente encabeza José Cancho Corrales, quinta generación una saga de famosos carpinteros como José Cancho Sánchez o Antonio Gancho García. En esta aventura le acompañan su mujer, María José López, cuyo papel ha sido clave en la gestión y consolidación de la empresa, y su hijo, Alejandro Cancho, periodista de Canal Extremadura TV y colaborador de El Periódico Extremadura quien se ocupa de la comunicación y relaciones públicas comerciales.

La firma ha sabido combinar el trabajo artesanal con una constante voluntad de evolución. Durante décadas, la familia se desplazó a aserraderos de Galicia para seleccionar personalmente la madera y supervisar su preparación antes de transformarla en sus instalaciones trujillanas. Esa atención al detalle ha sido una de las señas de identidad de un taller que ha crecido sin desvincularse de su ciudad.

La trayectoria de Carpintería Cancho no se limita al ámbito local. La empresa ha trabajado para clientes de Trujillo y su comarca, pero también ha ampliado mercado en distintos puntos de España y en el extranjero. La crisis económica obligó a buscar nuevas oportunidades para mantener la actividad y la plantilla, lo que abrió la puerta a proyectos en Madrid, Salamanca, Sevilla, Gijón, San Sebastián y otros lugares como Barcelona, Valencia, o las Islas Canarias y Baleares.

Entre sus trabajos más destacados figura su participación en actuaciones para oficinas del Banco Santander, la sede central de Vodafone España y clínicas dentales de distintas marcas comerciales. Su forma de trabajo combina coordinación, la toma de medidas en el lugar de la obra, fabricación en Trujillo y el posterior montaje en destino.

Uno de los hitos más singulares de la empresa llegó en 2014, cuando participó en el montaje de una tienda de la firma Mango de unos 3.000 metros cuadrados en Guinea Ecuatorial. El mobiliario y los elementos de madera se fabricaron en Trujillo, se trasladaron en barco hasta el país africano y posteriormente fueron montados por trabajadores de la carpintería desplazados en avión hasta Malabo.

La empresa también ha enviado mobiliario para un hospital en Mauritania y ha estudiado proyectos en otros países, demostrando que un negocio familiar asentado en una ciudad como Trujillo puede competir en escenarios nacionales e internacionales sin renunciar a sus orígenes.

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Con este premio, Asemtru reconoce no solo la permanencia de una empresa centenaria, sino también la historia de una familia que ha sabido mantener vivo un oficio, superar etapas difíciles, modernizar su actividad y apostar por la continuidad. Carpintería Cancho representa un ejemplo de cómo la tradición y la innovación pueden avanzar juntas cuando existe compromiso, trabajo y voluntad de futuro.