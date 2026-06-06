El mundo del toro lamenta la muerte de Manuel Herrero, mayoral de El Madroñal de Cilleros

El mundo del toro y del campo bravo extremeño llora la pérdida de Manuel María Herrero Peral, quien durante décadas desempeñó la labor de mayoral en la ganadería El Madroñal, una de las divisas de referencia del encaste Murube en la provincia de Cáceres.

Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción entre familiares, profesionales del sector y aficionados taurinos, que hoy recuerdan a una figura muy querida y respetada por su dedicación al campo, su profundo conocimiento del toro bravo y su compromiso con una profesión que ejerció con discreción, entrega y vocación.

Manuel María Herrero Peral desarrolló buena parte de su trayectoria en la finca de El Madroñal, situada en el término municipal de Cilleros, donde se convirtió en una pieza fundamental en el manejo y la crianza de la cabaña brava. Su experiencia y sabiduría en el campo le granjearon el reconocimiento de ganaderos, trabajadores y aficionados, que valoraban especialmente su capacidad para interpretar el comportamiento del toro y preservar las señas de identidad de la ganadería.

Familia ganadera

Era además hermano de Joaquín Herrero Peral, ganadero y propietario del hierro de El Madroñal, con quien compartió durante años el trabajo diario y la defensa de una ganadería estrechamente ligada a la tradición taurina extremeña.

Quienes tuvieron la oportunidad de conocerle destacan no solo su profesionalidad, sino también su cercanía y calidad humana. Su figura estaba estrechamente vinculada al día a día de la explotación ganadera y a una forma de entender el campo bravo basada en el esfuerzo, la constancia y el respeto por los animales.

Su muerte deja un profundo vacío en su familia y en el sector taurino extremeño, donde era considerado una referencia por su trayectoria y conocimiento acumulado durante años de trabajo junto al ganado bravo.

Las honras fúnebres se celebrarán en la intimidad familiar. El funeral y posterior entierro tendrán lugar este sábado a las 10.30 horas, en la localidad cacereña de Moraleja.