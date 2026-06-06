¿Quieres trabajar en el mundo rural? Moraleja ofrece formación práctica en un oficio clave para el campo extremeño este junio

El Centro de Formación del Medio Rural de Moraleja acogerá este mes de junio un curso de esquileo de ovejas dirigido a personas interesadas en adquirir conocimientos sobre una de las labores más tradicionales y necesarias de la ganadería extensiva.

La actividad se desarrollará del 8 al 12 de junio en horario de 8:00 a 13:00 horas y permitirá a los participantes acercarse a una práctica que continúa siendo fundamental para el bienestar animal y el mantenimiento de numerosas explotaciones ganaderas.

La iniciativa se enmarca dentro de la oferta formativa que desarrolla este centro, considerado además una instalación de referencia en el norte de Extremadura especializada en la capacitación de profesionales vinculados al sector agrario y ganadero.

El curso llega en un momento especialmente importante para las explotaciones ovinas, ya que el inicio del verano coincide con la época tradicional de esquila en buena parte de la región.

Una práctica necesaria para el bienestar animal

Aunque tradicionalmente el esquileo se ha asociado a la obtención de lana, actualmente esta labor desempeña una función mucho más amplia.

La retirada del vellón ayuda a las ovejas a soportar mejor las altas temperaturas de los meses estivales, mejora su bienestar y contribuye a prevenir problemas sanitarios relacionados con parásitos, humedad o afecciones cutáneas.

Además, facilita el manejo de los animales y permite a los ganaderos realizar una revisión más completa de su estado físico antes de afrontar los meses de mayor calor.

Por ello, la esquila continúa siendo una tarea imprescindible dentro de la gestión de las explotaciones ovinas, especialmente en territorios como Extremadura, donde la ganadería extensiva mantiene una importante presencia económica y social.

Aprender un oficio con demanda en el sector

El curso permitirá a los participantes familiarizarse con las técnicas básicas del esquileo, el manejo de la maquinaria específica y las medidas de seguridad necesarias para realizar el trabajo de forma eficiente y respetuosa con los animales.

La formación busca además responder a una necesidad creciente dentro del sector ganadero. Cada vez son menos los profesionales especializados en esta actividad, lo que ha llevado a numerosas explotaciones a encontrar dificultades para contratar cuadrillas de esquiladores durante las campañas anuales.

La transmisión de conocimientos y la incorporación de nuevos profesionales se han convertido así en uno de los principales retos para garantizar la continuidad de esta práctica.

La importancia de la ganadería ovina

Extremadura cuenta con una de las mayores cabañas ovinas de España y mantiene una larga tradición ligada a la producción ganadera.

La oveja forma parte del paisaje rural extremeño y está estrechamente vinculada a productos de gran relevancia económica y gastronómica, como el cordero o diferentes variedades de queso elaboradas en la región.

Además de su importancia productiva, el pastoreo contribuye a la conservación del medio natural, ayuda a controlar la vegetación y desempeña un papel destacado en la prevención de incendios forestales mediante el aprovechamiento de los pastos.

En este contexto, iniciativas formativas como la organizada en Moraleja buscan reforzar la profesionalización del sector y garantizar el relevo generacional en actividades tradicionales ligadas al campo.

El Centro de Formación del Medio Rural de Moraleja

Por su parte, el Centro de Formación del Medio Rural de Moraleja depende de la Junta de Extremadura y constituye uno de los principales espacios de formación especializada en agricultura, ganadería y desarrollo rural de la comunidad autónoma.

A lo largo del año organiza cursos, jornadas técnicas y actividades prácticas orientadas tanto a profesionales en activo como a jóvenes que desean incorporarse al sector agrario. Su oferta formativa aborda materias relacionadas con la producción ganadera, la agricultura sostenible, la maquinaria agrícola, la gestión de explotaciones o la innovación aplicada al medio rural.

Estas actividades desempeñan un papel clave en la mejora de la cualificación profesional del sector primario extremeño y en la adaptación de agricultores y ganaderos a los nuevos desafíos económicos, ambientales y tecnológicos.

Tradición que mira al futuro

La esquila forma parte de esas tareas que pasan desapercibidas para gran parte de la sociedad, pero que resultan esenciales para el funcionamiento diario de las explotaciones ganaderas.

Con iniciativas como esta, Moraleja contribuye a que un conocimiento acumulado durante generaciones siga encontrando relevo en un sector que continúa siendo uno de los pilares del medio rural extremeño.