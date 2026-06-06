Descubre cómo convertir tus proyectos en realidad sin salir de tu comarca: Logrosán trae la tecnología de las grandes ciudades al mundo rural

La innovación, la tecnología y la creatividad se darán cita el próximo lunes 8 de junio en Logrosán con una jornada abierta al público destinada a mostrar las posibilidades que ofrece el Circular FAB de la localidad. El encuentro permitirá a vecinos, emprendedores y personas interesadas conocer de primera mano las herramientas tecnológicas disponibles en este espacio y descubrir cómo pueden utilizarlas para desarrollar proyectos personales, educativos o empresariales.

La actividad, que comenzará a las siete de la tarde, tendrá una duración aproximada de una hora y se celebrará en las instalaciones del Circular FAB de Logrosán, ubicadas en la calle Las Mineras número 3.

Bajo el lema "Descubre el potencial a Circular FAB", la jornada busca acercar a la ciudadanía un proyecto que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales referentes de innovación tecnológica en el medio rural de la provincia de Cáceres. Además, esta actividad brindará a los asistentes la oportunidad de descubrir su propio talento y potencial.

Tecnología al alcance de todos

Durante la sesión, los asistentes podrán conocer las diferentes máquinas y recursos disponibles en el centro, así como las posibilidades que ofrecen para transformar ideas en prototipos y productos reales.

Entre las tecnologías que se mostrarán destacan los equipos de impresión 3D, las máquinas de corte láser, los sistemas de fabricación con vinilo y distintas herramientas vinculadas a la electrónica y al diseño digital.

El objetivo es que cualquier persona, independientemente de su formación previa, pueda descubrir cómo estas tecnologías pueden aplicarse a proyectos educativos, iniciativas empresariales, diseños decorativos o soluciones prácticas para el día a día.

La actividad incluirá demostraciones y explicaciones sobre el funcionamiento de los distintos equipos, permitiendo conocer ejemplos reales desarrollados dentro de la red.

Un espacio para la creatividad y el emprendimiento

Los responsables del centro destacan que Circular FAB no solo ofrece acceso a maquinaria avanzada, sino que también se ha convertido en un lugar de encuentro para emprendedores, estudiantes, asociaciones y vecinos interesados en desarrollar nuevas ideas.

La filosofía del proyecto se basa en democratizar el acceso a la tecnología y reducir la brecha existente entre las grandes ciudades y el medio rural.

Gracias a estas instalaciones, personas que residen en pequeñas localidades pueden acceder a herramientas de fabricación digital que hace apenas unos años solo estaban disponibles en centros especializados o grandes núcleos urbanos.

Esta circunstancia ha permitido impulsar proyectos relacionados con la artesanía, el diseño, la educación, la industria creativa o la innovación empresarial.

Cómo nació la red Circular FAB

La Red Circular FAB fue impulsada por la Diputación de Cáceres en 2018 con el objetivo de fomentar la innovación, el emprendimiento y la transformación digital en el medio rural.

La iniciativa surgió inspirada en el movimiento internacional de los Fab Labs, espacios colaborativos donde la fabricación digital y el conocimiento compartido permiten desarrollar prototipos, productos y soluciones innovadoras.

La Diputación adaptó ese modelo a la realidad de la provincia creando una red distribuida por distintas comarcas para garantizar que cualquier ciudadano pudiera acceder a estas tecnologías sin necesidad de desplazarse a grandes ciudades.

Desde entonces, Circular FAB se ha convertido en un proyecto pionero a nivel nacional por su implantación territorial y por su apuesta por acercar la innovación a municipios rurales.

El Circular FAB de Logrosán

El centro de Logrosán forma parte de esta red provincial y presta servicio a toda la zona de Villuercas-Ibores-Jara. Sus instalaciones están equipadas con tecnología de fabricación digital y ofrecen formación, asesoramiento y apoyo a proyectos impulsados por particulares, empresas, centros educativos y asociaciones.

A lo largo de los últimos años ha acogido talleres de impresión 3D, diseño digital, robótica, corte láser, emprendimiento tecnológico y capacitación digital, convirtiéndose en un recurso de referencia para el desarrollo de nuevas competencias profesionales.

Además de su función formativa, el espacio ha servido para impulsar iniciativas vinculadas a la economía local y para fomentar el talento joven en un territorio marcado por los desafíos demográficos propios del medio rural.

Innovar desde el territorio

Cada vez son más los proyectos que nacen lejos de las grandes ciudades. Espacios como el Circular FAB de Logrosán demuestran que la innovación también puede surgir desde los pueblos cuando existen herramientas, formación y oportunidades para desarrollarla.

La jornada será una invitación a descubrir que muchas veces una gran idea solo necesita un lugar donde empezar a tomar forma.