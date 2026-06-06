La historia que cruzó la frontera entre España y Portugal te espera en la provincia de Cáceres

La historia de los sefardíes y su huella en la Raya hispano-portuguesa protagonizarán durante el mes de junio un ciclo de jornadas formativas que recorrerá varios municipios de la provincia de Cáceres. La iniciativa permitirá profundizar en un legado cultural que durante siglos formó parte de la identidad de numerosos territorios fronterizos y que todavía hoy permanece visible en el patrimonio, las tradiciones y la memoria colectiva de muchas localidades.

Las jornadas, de carácter gratuito y previa inscripción, se desarrollarán en Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz y Navas del Madroño durante el mes de junio. El objetivo es proporcionar herramientas y conocimientos que permitan interpretar, conservar y difundir un patrimonio cultural que continúa muy presente en numerosos territorios de la Raya hispano-portuguesa.

La actividad forma parte del proyecto 0276_Kaminos_4_E, una iniciativa transfronteriza cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027.

Tres encuentros para profundizar en la memoria sefardí

La primera jornada tendrá lugar el 10 de junio en la Casa de Cultura de Malpartida de Cáceres bajo el título 'Introducción a la cultura sefardí y contexto histórico del proyecto Kamino'.

La sesión comenzará a las 10:15 horas con la recepción de participantes y continuará con una introducción al proyecto Kamino y a la cultura sefardí en la Península Ibérica. El historiador Arturo Domínguez abordará posteriormente el papel de la Raya como espacio de tránsito, memoria y encuentro entre culturas.

La programación incluirá además contenidos relacionados con el patrimonio sefardí en el territorio transfronterizo extremeño-portugués, una dinámica participativa denominada 'Mapa de memoria sefardí' y un debate final.

La segunda cita llegará el 23 de junio en el Corral de Comedias de Arroyo de la Luz. Bajo el título 'Cultura sefardí, gastronomía y tradiciones culturales', la jornada estará dirigida por el especialista en turismo sefardí André Stern.

Entre los contenidos previstos figuran aspectos relacionados con la gastronomía sefardí, el patrimonio alimentario mediterráneo, la música tradicional, los romances, la tradición oral sefardí y los oficios vinculados a la vida cotidiana de estas comunidades.

La memoria histórica de la Raya

La tercera y última sesión se celebrará el 30 de junio en el Centro de Escuelas Viajeras de Navas del Madroño.

En esta ocasión, el especialista en patrimonio cultural Juan Carlos Corchero profundizará en la relación entre patrimonio sefardí y memoria histórica en la frontera hispano-portuguesa.

Los asistentes podrán conocer aspectos relacionados con el patrimonio material, la arquitectura histórica, los trazados urbanos, los caminos históricos y las manifestaciones culturales inmateriales asociadas a las comunidades judías. La jornada concluirá con un taller práctico de diseño de micro-rutas interpretativas y una puesta en común de conclusiones.

Un patrimonio que forma parte de la historia peninsular

Los sefardíes fueron los descendientes de las comunidades judías que habitaron la Península Ibérica durante siglos y que desarrollaron una rica tradición cultural, lingüística y religiosa. Tras los acontecimientos de finales del siglo XV, muchos de ellos se dispersaron por distintos territorios del Mediterráneo, aunque conservaron durante generaciones elementos de su identidad vinculados a España y Portugal.

Su legado continúa presente en numerosos ámbitos. Desde el urbanismo de antiguas juderías hasta la gastronomía, la música, los romances populares, las tradiciones familiares o el ladino —la lengua derivada del castellano medieval utilizada por muchas comunidades sefardíes— forman parte de un patrimonio cultural que sigue siendo objeto de estudio y recuperación.

La conservación de esta memoria se ha convertido en una herramienta fundamental para comprender la diversidad histórica de la Península y reforzar los vínculos culturales existentes entre distintos territorios.

El proyecto Kamino

El proyecto 0276_Kaminos_4_E, conocido como 'Viaje a la memoria sefardí', busca precisamente recuperar, interpretar y poner en valor este patrimonio compartido entre España y Portugal.

La iniciativa reúne a distintas instituciones y entidades de ambos países con el propósito de impulsar la investigación, la divulgación cultural y el desarrollo turístico sostenible vinculado a la herencia sefardí.

Entre sus objetivos figura la creación de productos culturales y turísticos que permitan redescubrir rutas históricas, espacios patrimoniales y testimonios vinculados a las comunidades judías que habitaron la Raya.

Además de fomentar el conocimiento histórico, el proyecto persigue fortalecer la cooperación transfronteriza y convertir este legado en una oportunidad de desarrollo cultural y económico para los municipios participantes.

Un puente entre pasado y futuro

Detrás de cada calle, cada tradición y cada relato que se conserva en la Raya existe una historia compartida que sigue dejando huella siglos después. Estas jornadas invitan a mirar ese pasado con nuevos ojos para comprender mejor el territorio actual y descubrir que la memoria, cuando se conoce y se protege, también puede convertirse en una herramienta para construir el futuro.