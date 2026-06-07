Alcántara te invita a revivir los grandes éxitos de Estopa en una noche cargada de nostalgia

La música de uno de los grupos más populares de las últimas décadas volverá a sonar en Alcántara este mes de junio. La localidad acogerá el concierto de Estopaos, banda tributo a Estopa que llegará de la mano de Fexart para ofrecer una noche dedicada a repasar los grandes éxitos del popular dúo.

Este concierto permitirá revivir algunos de los temas más populares de una de las formaciones musicales más influyentes de las últimas décadas en España. Canciones que han acompañado a varias generaciones volverán a sonar en directo en una cita que busca reunir tanto a seguidores históricos como a nuevos públicos.

Los grandes éxitos de Estopa llegan a Alcántara

Desde finales de los años noventa, Estopa ha conseguido construir una trayectoria marcada por un estilo propio en el que se mezclan rumba, rock, flamenco y música urbana. Temas como 'La Raja de Tu Falda', 'Vino Tinto', 'Fuente de Energía', 'Tu Calorro' o 'Partiendo la Pana' forman parte ya de la memoria musical de millones de personas.

Precisamente ese repertorio es el que recrea Estopaos sobre los escenarios. El grupo busca trasladar al público la esencia musical y la energía de los conciertos del dúo catalán mediante una puesta en escena que reproduce tanto la sonoridad como la cercanía característica de los hermanos David y José Manuel Muñoz.

La actuación de Alcántara permitirá disfrutar de un recorrido por las canciones más emblemáticas de la banda original, convertidas en auténticos himnos populares desde hace más de dos décadas.

Una propuesta para todas las generaciones

Uno de los aspectos que explican el éxito de Estopa y de sus grupos tributo es su capacidad para conectar con públicos muy diversos. Sus canciones han trascendido generaciones gracias a letras cercanas, historias cotidianas y ritmos fácilmente reconocibles.

La cita de Alcántara se presenta así como una propuesta dirigida tanto a quienes crecieron escuchando los primeros discos del grupo como a los jóvenes que han descubierto su música en los últimos años.

Además del componente musical, este tipo de espectáculos suelen convertirse en espacios de convivencia y encuentro donde la nostalgia y la diversión comparten protagonismo.

Fexart, promotora de eventos musicales en Extremadura

La organización del concierto corre a cargo de Fexart, una promotora extremeña especializada en la organización de eventos culturales, conciertos y espectáculos musicales en distintos puntos de la comunidad autónoma.

Durante los últimos años, la entidad ha impulsado actuaciones de artistas nacionales, festivales y propuestas de ocio que han contribuido a dinamizar la programación cultural de numerosos municipios extremeños. Su actividad se ha centrado especialmente en acercar espectáculos musicales a localidades de distintos tamaños, favoreciendo el acceso a la cultura y al entretenimiento fuera de los grandes núcleos urbanos.

¿Quiénes son Estopaos?

Estopaos se ha consolidado como uno de los principales tributos dedicados a Estopa en España. La formación recrea los conciertos del popular dúo catalán interpretando algunos de sus mayores éxitos y cuidando aspectos como los arreglos musicales, la puesta en escena y la interacción con el público.

Su repertorio abarca buena parte de la discografía del grupo original y sus actuaciones suelen reunir a seguidores de diferentes edades atraídos por la posibilidad de revivir en directo canciones que forman parte de la historia reciente de la música española.

La banda ha participado en numerosas fiestas populares, festivales y eventos musicales, convirtiéndose en una de las referencias dentro del circuito nacional de grupos tributo.

Una noche para cantar a pleno pulmón

Hay canciones que sobreviven al paso de los años porque forman parte de momentos compartidos, de viajes, celebraciones y recuerdos personales. El próximo 13 de junio, Alcántara volverá a demostrarlo cuando cientos de voces se unan para cantar algunas de las letras más conocidas del repertorio de Estopa.

El evento tendrá lugar a partir de las 22:30 horas en la Plaza Portugal de La Pera, un espacio que se transformará durante una noche en punto de encuentro para los aficionados a la rumba urbana y a los iconos musicales de los hermanos Muñoz.

Una noche de música en directo donde la nostalgia y las ganas de disfrutar volverán a encontrarse bajo el cielo de la localidad.