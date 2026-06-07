Cinco generaciones de alfareros en Arroyo de la Luz y un secreto que convierte cada pieza en irrepetible

En un pequeño taller de Arroyo de la Luz, el barro sigue transformándose en cerámica como se hacía hace generaciones. Allí trabaja César Rodríguez Ramos, responsable de Alfar Ramos, un negocio familiar que conserva técnicas tradicionales cada vez más difíciles de encontrar y que mantiene encendido uno de los escasos hornos de leña que aún continúan funcionando en el sector alfarero español.

La historia de este taller comenzó mucho antes de que abriera sus puertas en 2008. El espacio había pertenecido anteriormente a su abuelo, también alfarero. Cuando este se jubiló decidió cerrar el negocio, pero dejó intactas las herramientas, el torno y buena parte de los elementos que habían dado vida al taller durante décadas.

Años después, César decidió recuperar aquella herencia familiar y devolver la actividad a un lugar que llevaba generaciones ligado al barro y al fuego.

Cinco generaciones unidas por la alfarería

La tradición alfarera de la familia Ramos se remonta mucho más atrás de lo que permiten documentar los registros escritos. Según explica el propio artesano, escuchó siempre a su abuelo contar que incluso su bisabuelo procedía de una familia dedicada a este oficio. Es por ello que asegura que por el negocio han pasado ya "más de cinco generaciones de alfareros".

Alfar Ramos, el taller extremeño que mantiene viva la alfarería tradicional con hornos de leña / Cedida a El Periódico Extremadura

Esa transmisión generacional convierte a la familia en una de las grandes representantes de una actividad que marcó durante siglos la identidad de Arroyo de la Luz.

La localidad llegó a contar con más de sesenta talleres de alfarería gracias a la calidad de su arcilla, especialmente apreciada por su resistencia al fuego y a las altas temperaturas. De aquellas décadas de esplendor nacieron productos tan conocidos como los tradicionales pucheros de Arroyo.

La arcilla local como seña de identidad

Aunque el taller ha incorporado algunas mejoras técnicas para facilitar determinados procesos, César siempre tuvo claro que el elemento esencial debía seguir siendo el mismo: la arcilla extraída en el propio municipio.

Mientras que antiguamente el barro se preparaba manualmente utilizando pilones y mazos de madera, hoy disponen de maquinaria como mezcladoras, amasadoras o sistemas de decantación que agilizan el trabajo. Sin embargo, la materia prima sigue siendo exactamente la misma.

Para el artesano, mantener el uso de la arcilla local supone "conservar una parte esencial de la identidad de la alfarería arroyana" y diferenciar sus piezas de las que se elaboran mediante procesos industriales.

Uno de los últimos hornos de leña

Además, si hay algo que convierte a Alfar Ramos en un caso singular dentro del panorama nacional es su sistema de cocción.

César asegura que apenas quedan "tres o cuatro talleres" en toda España que continúen utilizando hornos de leña para cocer cerámica de manera habitual.

El suyo es uno de ellos, y, aunque la utilización de este método tradicional implica un trabajo mucho más complejo y exigente, también proporciona "resultados imposibles de reproducir mediante hornos industriales".

Sofía Pérez Ramiro

Cada cocción ofrece matices distintos, pequeñas variaciones de color y acabados únicos que hacen que ninguna pieza sea exactamente igual a otra.

El fuego, la posición dentro del horno y el comportamiento de la madera generan diferencias irrepetibles que convierten cada creación en una obra singular.

El horno barbacoa que identifica al taller

Entre todos los productos que salen del taller existe uno que se ha convertido en su gran referencia: el horno de barbacoa fabricado con barro local.

Aunque este tipo de piezas se elaboran también en otros puntos de España, el modelo desarrollado por Alfar Ramos incorpora una característica propia: una bellota decorativa que simboliza la vinculación con Extremadura y con el paisaje de dehesa que rodea la localidad.

Junto a estos hornos, el taller produce una amplia variedad de artículos domésticos y decorativos como tazas, platos, lebrillos, ensaladeras, cuchareros, morteros y otras piezas de uso cotidiano.

Todos ellos mantienen el sello de una elaboración artesanal que sigue apostando por los procesos tradicionales frente a la producción en serie.

El reto del relevo generacional

Uno de los asuntos que más preocupa al artesano es el futuro del oficio. Por ello, entre sus objetivos se encuentra la creación de un espacio destinado a enseñar la profesión a nuevas generaciones y evitar que desaparezca una actividad que forma parte de la historia de Arroyo de la Luz.

Su propio hijo Rafael representa esa continuidad familiar. Desde muy pequeño comenzó a interesarse por el torno y actualmente es capaz de elaborar piezas de gran tamaño y notable calidad técnica.

Aunque todavía no tiene decidido dedicarse profesionalmente a la alfarería, César siempre ha considerado importante "transmitirle los conocimientos heredados de sus antepasados".

La implicación familiar continúa siendo además una de las claves del negocio. Su mujer participa activamente en las exposiciones y ferias, mientras que cada miembro de la familia aporta su ayuda allí donde es necesaria.

Un oficio que resiste al paso del tiempo

Mientras muchas producciones artesanales han desaparecido o se han transformado por completo, el torno sigue girando cada día en el antiguo taller familiar de Arroyo de la Luz. Entre barro local, fuego de leña y técnicas heredadas durante generaciones, Alfar Ramos mantiene viva una parte fundamental de la memoria colectiva del municipio.

Porque más allá de las piezas que salen del horno, lo que realmente se conserva entre sus paredes es un oficio centenario que se niega a desaparecer y que continúa moldeando la identidad de uno de los grandes tesoros artesanos de Extremadura.