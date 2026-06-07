Jarramplas, mucho más que una lluvia de nabos: la fiesta que define la identidad de todo un pueblo

Cada 19 y 20 de enero, miles de personas se reúnen en Piornal para presenciar una de las imágenes más conocidas del calendario festivo español: un hombre ataviado con una colorida máscara y una armadura de cintas recorre las calles del municipio mientras recibe una incesante lluvia de nabos. Es Jarramplas, una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional que ha convertido a este pequeño pueblo cacereño en uno de los grandes referentes culturales de Extremadura.

Sin embargo, detrás de las fotografías más difundidas y de la espectacularidad de los lanzamientos existe una tradición mucho más profunda, ligada a la identidad colectiva de los piornalegos, a la devoción por San Sebastián y a una historia cuyos orígenes continúan siendo un misterio.

"Para un piornalego, creo que Jarramplas es todo. Es nuestra seña de identidad porque al final nos identificamos como Jarramplas. Es algo que hace que nos sintamos muy orgullosos", resume uno de los protagonistas de la fiesta, reflejando el sentimiento que se transmite de generación en generación en el municipio.

Un origen envuelto en leyendas

Las teorías sobre el nacimiento de Jarramplas son numerosas. Algunas lo relacionan con un personaje que participó en las guerras de Italia; otras lo vinculan a antiguos rituales romanos e incluso existen hipótesis que sitúan sus raíces en tiempos prerromanos, asociadas a los pueblos celtas que habitaron estas montañas siglos atrás.

Sin embargo, los expertos prefieren la prudencia ante la falta de pruebas concluyentes. "Yo prefiero decir que no sabemos el origen de Jarramplas. Mientras no haya unas pruebas científicas y rigurosas que demuestren algo, es mejor no aventurar ninguna teoría porque podemos crear una idea equivocada de sus orígenes", explica uno de los divulgadores de la tradición.

Galería | Así es el Museo de Jarramplas de Piornal / Pablo Parra

Lejos de restarle valor, esta incertidumbre ha contribuido a engrandecer la leyenda. Cada generación ha añadido nuevas interpretaciones a una celebración que ha sobrevivido al paso del tiempo y cuya principal fortaleza reside en el arraigo popular.

Un año entero para preparar dos días

La imagen de Jarramplas recorriendo las calles apenas representa la culminación de un trabajo que dura meses. Cada persona que encarna al personaje, junto a su grupo de mayordomos, comienza a preparar la fiesta prácticamente un año antes. La elaboración de las máscaras requiere un proceso artesanal que incluye la creación del molde, el acabado final y la decoración personalizada. También se acondiciona la armadura protectora y se confecciona el traje que distingue al personaje.

Las cintas de colores, una de las señas de identidad de Jarramplas, son cosidas a mano una a una por familiares, amigos y allegados. "Cada Jarramplas y su equipo de mayordomos comienzan a trabajar durante todo un año en los preparativos de la fiesta", recuerdan desde la organización. Un esfuerzo colectivo que convierte la celebración en un proyecto compartido por numerosas familias del pueblo.

Galería | Así es el Museo de Jarramplas de Piornal / Pablo Parra

Los mayordomos desempeñan además un papel fundamental durante los días de la fiesta. Son quienes acompañan al protagonista, lo ayudan y velan por él durante todo el recorrido.

La inseparable relación con San Sebastián

Aunque para muchos visitantes la fiesta se identifica exclusivamente con el lanzamiento de nabos, los vecinos insisten en que resulta imposible comprender Jarramplas sin la figura de San Sebastián. "Es muy difícil entender San Sebastián sin Jarramplas, ni entender Jarramplas sin San Sebastián. Están completamente vinculados", explican quienes mantienen viva la tradición.

La celebración combina elementos religiosos y festivos desde hace generaciones. Muchas de las personas que participan lo hacen además como cumplimiento de una 'manda', una promesa realizada al santo por motivos de salud, protección o agradecimiento.

Para numerosos piornalegos, vestirse de Jarramplas supone cumplir un compromiso que va más allá del propio protagonismo de la fiesta.

Las emociones que no ve el visitante

Los lanzamientos de nabos son el acto más conocido dentro y fuera de Extremadura, pero para los vecinos existen otros momentos aún más intensos. Las alboradas, especialmente las que tienen lugar durante la medianoche entre los días 19 y 20 de enero, son señaladas por muchos como el instante más emotivo de toda la celebración. También destacan los cantos tradicionales a San Sebastián y los actos religiosos que acompañan la fiesta.

"Uno de los momentos más especiales son las alboradas por la noche. Es el rito entre los ritos dentro de Jarramplas", explica uno de los participantes. Son escenas cargadas de simbolismo que suelen pasar desapercibidas para el visitante ocasional, pero que constituyen el verdadero corazón emocional de la tradición.

Un símbolo que atrae a miles de visitantes

La repercusión de Jarramplas ha convertido a Piornal en uno de los principales destinos turísticos del norte de Extremadura durante todo el año. Su Centro de Interpretación recibe alrededor de 10.000 visitantes anuales, según los datos municipales, una cifra que no incluye a quienes acuden únicamente para solicitar información turística.

El espacio funciona como museo, centro de interpretación y punto de información para viajeros que recorren el Valle del Jerte, La Vera y otros puntos del norte cacereño. "Jarramplas es el altavoz principal y el que nos da visibilidad en el mundo entero, pero realmente Piornal tiene muchos recursos naturales y muchas cosas bonitas que visitar", explica Angélica, trabajadora del Museo de Jarramplas.

Galería | Así es el Museo de Jarramplas de Piornal / Pablo Parra

Desde el centro se promocionan también otros atractivos del municipio, como el museo al aire libre de fachadas pintadas o la ruta Habla el Agua, un recorrido que pone en valor las fuentes tradicionales y el patrimonio oral de la localidad.

Son más los atractivos de Piornal: desde su elevada altura (es el pueblo más alto de toda Extremadura, con 1.200 metros de altitud) que deja unas vistas del valle sencillamente espectaculares, hasta la gastronomía, encabezada por los cerezos que bien pueden observarse en el camino, florecidos en primavera y con las cerezas ya crecidas en verano.

En el museo, además de poder ver un vídeo que explica a la perfección lo que es la tradición de Jarramplas -contada por los propios protagonistas- se pueden ver de cerca numerosas cabezas de Jarramplas o trajes tradicionales. Los paneles informativos explican también detalladamente lo que es esta ancestral tradición.

El papel de la Diputación de Cáceres es clave en el mantenimiento del centro, ya que genera el empleo y ayuda a poder captar el número de visitantes a través del código postal de cada uno de ellos. También ayuda que el alcalde de la localidad, Javier Prieto, sea diputado delegado de Asistencia a Entidades Locales y Formación.

Mucho más que una fiesta

Quizá la explicación más sencilla de la vigencia de Jarramplas no se encuentre en los estudios históricos ni en las leyendas sobre su origen, sino en el sentimiento que despierta entre quienes la viven, aunque "la verdad es que Jarramplas es algo que no se puede expresar con palabras", reconoce uno de sus protagonistas.

Pese a que su origen siga siendo una incógnita, la fiesta continúa renovándose cada enero. Y es precisamente esa mezcla de misterio, devoción, emoción colectiva y orgullo local la que ha convertido a Jarramplas en una de las tradiciones más singulares y reconocidas de España.