Aprende a identificar los primeros síntomas de problemas de salud mental en niños y adolescentes y cómo ayudarlos

La salud mental de la infancia y la adolescencia centrará una jornada divulgativa que se celebrará el próximo 11 de junio en Valencia de Alcántara. Bajo el título "Criar en tiempos de pantallas: salud mental en la infancia y adolescencia", la actividad reunirá a profesionales y ciudadanos para reflexionar sobre algunos de los principales retos emocionales que afrontan los menores en un contexto cada vez más marcado por la tecnología, las redes sociales y los cambios sociales.

El encuentro tendrá lugar a las 17:00 horas en el Centro Cultural Conventual Santa Clara y está organizado con la colaboración de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) y distintas entidades vinculadas a la promoción del bienestar emocional.

La iniciativa pretende ofrecer herramientas e información útil tanto a familias como a profesionales que trabajan con menores, abordando aspectos relacionados con la prevención, la detección temprana y la promoción de hábitos saludables.

Una preocupación creciente

La salud mental infantil y juvenil se ha convertido en uno de los principales desafíos sanitarios y sociales de los últimos años. Especialistas alertan de un aumento de los problemas emocionales entre niños y adolescentes, una tendencia que se ha visto reforzada por factores como la presión académica, la hiperconectividad digital, el aislamiento social o las consecuencias derivadas de la pandemia.

En este contexto, jornadas como la programada en Valencia de Alcántara buscan generar espacios de información y sensibilización que permitan comprender mejor una realidad cada vez más presente en numerosos hogares.

La actividad abordará cuestiones relacionadas con los conceptos básicos de salud mental, la situación específica de los jóvenes, los factores de riesgo y protección, las señales de alerta y los trastornos más frecuentes durante estas etapas de la vida.

La influencia de las pantallas

Uno de los ejes centrales de la jornada será el análisis de la relación entre la infancia, la adolescencia y el uso de las tecnologías digitales.

Los expertos coinciden en señalar que las pantallas forman parte de la vida cotidiana y ofrecen importantes oportunidades educativas y de comunicación. Sin embargo, también advierten de la necesidad de promover un uso equilibrado para evitar riesgos relacionados con el exceso de exposición, la falta de descanso, la dependencia tecnológica o determinadas formas de presión social que pueden surgir en entornos digitales.

La actividad pretende precisamente ayudar a las familias a encontrar herramientas para acompañar a niños y adolescentes en el uso responsable de estas tecnologías.

Los problemas más frecuentes en la infancia y adolescencia

Los trastornos de ansiedad y los problemas relacionados con el estado de ánimo figuran entre las dificultades psicológicas más habituales durante la adolescencia.

A ellos se suman otras situaciones como problemas de conducta, trastornos de la alimentación, dificultades de adaptación, problemas relacionados con la autoestima o síntomas asociados al estrés y la presión social.

En edades más tempranas también pueden aparecer alteraciones emocionales, dificultades para gestionar las emociones, problemas de atención o comportamientos que requieren una intervención temprana para evitar complicaciones futuras.

Los especialistas insisten en que la detección precoz resulta fundamental para mejorar la evolución de estos problemas y favorecer una adecuada recuperación.

Factores de protección y señales de alerta

La jornada también abordará algunos de los elementos que ayudan a proteger la salud mental durante el desarrollo.

Entre ellos destacan la existencia de vínculos familiares seguros, una comunicación fluida, hábitos de vida saludables, una adecuada gestión del tiempo de ocio y la creación de entornos escolares y sociales que favorezcan el bienestar emocional.

Por el contrario, determinados cambios bruscos de comportamiento, el aislamiento social, la pérdida de interés por actividades habituales, las alteraciones del sueño o las dificultades persistentes para gestionar las emociones pueden convertirse en señales de alerta que conviene observar y valorar con ayuda profesional.

Los organizadores subrayan que conocer estos indicadores permite actuar antes y ofrecer el apoyo necesario cuando surgen dificultades.

Escuchar, comprender y acompañar

Detrás de cada niño o adolescente hay emociones, inquietudes y experiencias que muchas veces pasan desapercibidas. La jornada de Valencia de Alcántara quiere recordar que cuidar la salud mental no consiste únicamente en actuar cuando aparece un problema, sino también en aprender a escuchar, comprender y acompañar.

Porque ofrecer apoyo a tiempo puede marcar la diferencia en una etapa de la vida en la que cada palabra, cada gesto y cada espacio de confianza cuentan más de lo que parece.