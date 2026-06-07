Las cabinas telefónicas de Malpartida de Plasencia y Hervás resisten como reliquias

Las cabinas telefónicas son una especie en extinción. La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones del año 2022 marcó su fin definitivo en España porque la normativa oficial excluyó las cabinas de pago y las guías telefónicas del catálogo del "servicio universal" obligatorio, declarándolas oficialmente obsoletas. Sin embargo, hay pueblos de Extremadura que aún conservan algunas, como Malpartida de Plasencia y Hervás.

En Malpartida solo queda una, situada frente a la iglesia de San Juan Bautista. Según ha explicado el alcalde del municipio, Raúl Barrado, iba a ser retirada por Telefónica, pero el ayuntamiento solicitó su cesión para evitar que desapareciera.

La última de las tres que había

Barrado destaca que Malpartida llegó a tener tres cabinas telefónicas, pero, con el paso del tiempo, fueron desapareciendo hasta quedar solo una, la que todavía permanece en el centro del municipio. Lógicamente, ya no presta servicio, pero el ayuntamiento decidió conservarla por una "cuestión sentimental".

Para el regidor chinato, se trata de un objeto "entrañable". En un primer momento, el ayuntamiento se planteó trasladarla al Espacio Matadero de Arte (EMA) Vicente Manzano, pero finalmente optó por dejarla en su ubicación original, frente a la iglesia, porque allí era "donde siempre había estado".

Un símbolo sin línea

La cabina se ha convertido ahora en un elemento decorativo más del pueblo. No funciona, pero llama la atención de vecinos y visitantes, que la utilizan como fondo para hacerse fotografías, e incluso emulan una llamada de teléfono para tener un recuerdo de otra época en la que su uso era habitual. Así, su valor ya no está en el teléfono, sino en lo que representa.

Porque, durante décadas, las cabinas formaron parte de la vida cotidiana de los españoles. Eran puntos de comunicación en plazas, calles y travesías, antes de que el teléfono móvil terminara desplazándolas hasta convertirlas en objetos casi desaparecidos, "como el toro de Osborne", bromea el alcalde.

La cabina museo de Hervás

Malpartida de Plasencia no es el único municipio que ha buscado una segunda vida para estos antiguos teléfonos públicos. En Hervás, la cabina telefónica del barrio judío ha acabado convertida en un reclamo turístico. Fue instalada en los años 90 y, al estar revestida de madera, encaja con la estética de uno de los rincones más visitados del municipio.

Hoy día, es una de las imágenes más fotografiadas por quienes recorren esta localidad del Valle del Ambroz. Como en Malpartida, su función original ha desaparecido, pero el objeto ha encontrado otro sentido porque además, se utiliza como un pequeño museo.

Las bibliocabinas de Arroyo de la Luz

Por otro lado, en Arroyo de la Luz, el ayuntamiento decidió transformar sus dos últimas cabinas en bibliocabinas, puntos de intercambio de libros disponibles las 24 horas a través de la Biblioteca Pública Municipal.

La primera se puso en marcha en la plaza de la Constitución y la segunda estaba prevista en la zona de Casas Nuevas, frente a la cafetería Mady. El sistema permite coger un libro, llevárselo a casa, leerlo y devolverlo después, o dejar otros ejemplares para ampliar la oferta.

El final de una época

En junio de 2022, cuando la Ley de Telecomunicaciones las dejó fuera de lo que se consideraba "servicio universal", quedaban en Extremadura menos de 300 cabinas telefónicas en pie.

Dos de aquellas cabinas estaban en Fregenal de la Sierra, localidad vinculada a la primera llamada por teléfono fijo de España gracias a Rodrigo Sánchez-Arjona. La historia de estos aparatos tiene, por tanto, una raíz extremeña que va mucho más allá de la nostalgia.

La memoria que permanece

Estas cabinas, la de Malpartida de Plasencia, Hervás, Arroyo de la Luz y Fregenal, no comunican ya con nadie al otro lado de la línea, pero siguen diciendo algo de los pueblos que decidieron conservarlas. En vez de desaparecer como tantas otras, quedaron en los municipios, como pequeñas reliquias urbanas.

Su presencia recuerda una forma de vida que parecía corriente para generaciones anteriores y que hoy resulta casi exótica para las nuevas. Por eso, aunque ya no suenen, ni caiga la moneda o no dé tono de llamada, estas últimas cabinas todavía cumplen una función: mantener visible un fragmento de la memoria de muchos de sus vecinos.