Un fin de semana para explorar un río de 150 kilómetros y un mar de encinas de cientos de miles de hectáreas en Cáceres

La dehesa y el río Tiétar serán los grandes protagonistas el próximo fin de semana en Toril. El municipio cacereño celebrará durante dos días una nueva edición de sus jornadas de homenaje a dos de los elementos naturales que mejor definen su paisaje, su economía y su identidad.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Toril con la colaboración del Centro de Interpretación Reserva de la Biosfera Pórtico de Monfragüe, busca acercar a vecinos y visitantes la riqueza ambiental de un territorio estrechamente vinculado al ecosistema de la dehesa y al curso del río Tiétar.

Dos días para descubrir el entorno natural

Las actividades arrancarán el viernes 12 de junio a las 18:00 horas en el Centro de Interpretación Reserva de la Biosfera Pórtico de Monfragüe con la celebración de las Jornadas sobre la Dehesa Extremeña.

La programación comenzará con la inauguración de la exposición fotográfica 'Los pequeños artrópodos', obra de Fernando Sánchez Castilla, una muestra centrada en la biodiversidad menos visible de estos ecosistemas.

A continuación se desarrollarán dos ponencias especializadas. La primera, titulada 'La importancia de la dehesa extremeña en el mundo', será impartida por Emilio Pascual Herrera, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Posteriormente, tendrá lugar la conferencia 'Turismo y dehesa', a cargo de Alberto Rubio, gerente de la empresa Monfragüe Treasures.

Senderismo, gastronomía y folklore

La jornada principal se celebrará el sábado 13 de junio con una programación que comenzará a las siete de la mañana con la ruta senderista 'Contra la violencia de género', que recorrerá distintos espacios de dehesa del municipio.

A las 9:30 horas tendrá lugar una convivencia motera con recorrido entre Toril, Serrejón, Almaraz, Saucedilla, Casatejada, Miajadas y nuevamente Toril, organizada con la colaboración del Motoclub Río Tiétar de Miajadas y la Asociación Motera Los Indecisos de Casatejada.

La programación continuará a las 13:00 horas con un concurso de dibujo infantil dedicado a la dehesa extremeña y al río Tiétar.

Una de las citas más esperadas llegará a las 14:30 horas con la séptima edición del concurso de tortillas y gazpacho, acompañada de una degustación de productos típicos extremeños y vinos de la tierra.

La tarde contará con animación musical a cargo de DJ Lito desde las 15:00 horas y con una actividad infantil basada en un parque acuático terrestre a partir de las 16:30 horas.

Las propuestas culturales retomarán el protagonismo a las 19:00 horas con las XIII Jornadas de Folklore Extremeño, que reunirán sobre el escenario a los grupos de Coros y Danzas Andariega, de Casatejada, y Salmorena, de Miajadas.

La jornada concluirá con una gran barbacoa popular a las 22:00 horas y la actuación musical del Trío Gariba a partir de las 22:30 horas.

La dehesa, un ecosistema único en Europa

La celebración gira en torno a uno de los paisajes más emblemáticos de Extremadura. La dehesa está considerada el sistema agroforestal más extenso de Europa y constituye un modelo de equilibrio entre la actividad humana y la conservación de la naturaleza.

Estos espacios, caracterizados por la presencia de encinas y alcornoques dispersos, albergan una extraordinaria biodiversidad y sirven de hábitat para numerosas especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro o la cigüeña negra.

Además de su valor ambiental, la dehesa sustenta actividades económicas tradicionales ligadas a la ganadería extensiva, la producción de corcho, la apicultura y la obtención de productos tan representativos como el jamón ibérico.

En Extremadura ocupa cientos de miles de hectáreas y constituye uno de los principales símbolos del paisaje regional.

El papel esencial del río Tiétar

Junto a la dehesa, el río Tiétar representa otro de los grandes tesoros naturales del entorno de Toril. Este afluente del Tajo recorre más de 150 kilómetros antes de desembocar en el embalse de Alcántara y atraviesa algunos de los espacios naturales más valiosos del norte extremeño.

Sus aguas contribuyen al mantenimiento de importantes ecosistemas de ribera, fundamentales para numerosas especies de aves, mamíferos y peces. Además, el río ha desempeñado históricamente un papel clave en el desarrollo agrícola de la comarca gracias al abastecimiento de agua para cultivos y explotaciones ganaderas.

El Tiétar forma también parte de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, reconocida internacionalmente por la Unesco por sus elevados valores ambientales.

Una celebración con raíces en el territorio

Más allá de las actividades programadas, estas jornadas representan una reivindicación de aquello que ha modelado la historia de Toril durante generaciones. Entre encinas centenarias, senderos de dehesa y las aguas del Tiétar, el municipio volverá a recordar que su mayor patrimonio no siempre se encuentra en los monumentos, sino en un paisaje que sigue dando forma a la vida cotidiana de quienes lo habitan.