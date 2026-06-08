¿Cuánto dinero recibe tu pueblo? Así se reparten los 20 millones del mayor plan extraordinario de la Diputación de Cáceres

Los municipios de la provincia de Cáceres ya conocen cuánto dinero recibirán del nuevo Plan Extraordinario impulsado por la Diputación Provincial. La institución repartirá un total de 19.998.387 euros entre ayuntamientos y entidades locales menores en lo que supone la mayor inversión realizada hasta la fecha a través de un programa de estas características.

La iniciativa permitirá financiar obras, mejoras de infraestructuras y gastos corrientes municipales, aunque estos últimos no podrán superar el 35% de la subvención concedida. Cada ayuntamiento ha decidido ya el destino de los fondos solicitados.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, defendió durante la presentación del programa que el reparto se ha realizado siguiendo criterios objetivos vinculados a la población y sin tener en cuenta el color político de los gobiernos locales. "El dinero no es de los alcaldes ni de las alcaldesas; es de los ciudadanos", afirmó.

Las mayores cuantías

Las dos principales ciudades de la provincia encabezan el reparto. Cáceres recibirá 650.000 euros, destinados a la reforma integral de la Avenida de Portugal, mientras que Plasencia contará con 450.000 euros para la reparación de calles en mal estado.

Entre los municipios de menos de 20.000 habitantes, la mayor asignación corresponde a Navalmoral de la Mata, que dispondrá de 367.158 euros. Le siguen Miajadas, con 295.013 euros; Coria, con 293.056 euros; Trujillo, con 261.746 euros; Talayuela, con 239.392 euros; Jaraíz de la Vera, con 228.713 euros; Moraleja, con 223.844 euros; Montehermoso, con 205.835 euros; Arroyo de la Luz, con 204.459 euros, y Valencia de Alcántara, con 198.034 euros.

Imagen de la presentación. / Diputación de Cáceres

También superan los 180.000 euros Malpartida de Plasencia (189.418 euros), Casar de Cáceres (142.703 euros), Malpartida de Cáceres (133.834 euros), Hervás (131.590 euros), Jarandilla de la Vera (113.399 euros), Losar de la Vera (111.752 euros) y Torrejoncillo (110.901 euros).

La Vera, una de las comarcas mejor financiadas

La comarca de La Vera concentra algunas de las asignaciones más elevadas del plan. Jaraíz de la Vera recibirá 228.713 euros, Jarandilla 113.399 euros, Losar de la Vera 111.752 euros y Villanueva de la Vera 99.154 euros.

Aldeanueva de la Vera contará con 96.566 euros; Madrigal de la Vera, 88.765 euros; Cuacos de Yuste, 75.642 euros; Garganta la Olla, 76.891 euros; Pasarón de la Vera, 71.679 euros; Tejeda de Tiétar, 71.335 euros; Talaveruela de la Vera, 66.484 euros; Valverde de la Vera, 68.801 euros; Viandar de la Vera, 64.909 euros; Robledillo de la Vera, 65.543 euros; Collado de la Vera, 65.995 euros y Arroyomolinos de la Vera, 68.674 euros.

El Valle del Jerte supera el medio millón de euros

Los municipios del Valle del Jerte recibirán conjuntamente más de 700.000 euros. Cabezuela del Valle dispondrá de 98.865 euros; Navaconcejo, 97.905 euros; Jerte, 82.701 euros; Tornavacas, 79.226 euros; El Torno, 75.552 euros; Casas del Castañar, 71.479 euros; Rebollar, 64.674 euros; Cabrero, 67.407 euros; Valdastillas, 67.063 euros; Garganta la Olla, 76.891 euros, y Piornal, 87.045 euros.

Las Hurdes y Sierra de Gata

En Las Hurdes, Caminomorisco recibirá 80.910 euros; Nuñomoral, 82.520 euros; Pinofranqueado, 93.308 euros; Casar de Palomero, 73.814 euros; Casares de las Hurdes, 67.588 euros; Ladrillar, 64.239 euros y Descargamaría, 62.900 euros.

Esther Gutiérrez, Miguel Ángel Morales, Luis Fernando García y Javier Prieto. / Diputación de Cáceres

En Sierra de Gata destacan Valverde del Fresno, con 100.096 euros; Cilleros, con 89.018 euros; Hoyos, con 76.385 euros; Perales del Puerto, con 76.873 euros; Eljas, con 75.950 euros; San Martín de Trevejo, con 73.615 euros; Villasbuenas de Gata, con 69.742 euros; Villamiel, con 68.529 euros; Hernán Pérez, con 68.258 euros; Acebo, con 71.389 euros; Gata, con 76.077 euros, y Robledillo de Gata, con 62.610 euros.

Los municipios más pequeños también reciben respaldo

El modelo de reparto beneficia especialmente a los pueblos con menor población. Todos los municipios de hasta 4.500 habitantes reciben una cantidad fija de 61.000 euros, a la que se añade una cuantía variable de 18,1 euros por habitante destinados a pueblos de menos de 10.000 habitantes.

Gracias a este sistema, localidades con apenas unos cientos de vecinos superan ampliamente los 60.000 euros de financiación. Es el caso de Benquerencia, con 62.357 euros; Ruanes, con 62.502 euros; Cachorrilla, con 62.520 euros; Campillo de Deleitosa, con 62.520 euros; Higuera, con 62.864 euros; Pedroso de Acim, con 62.828 euros; o Valdecañas de Tajo, con 62.773 euros

Del mismo modo, las localidades con entre 4.501 y 9.500 habitantes recibirán 105.000 euros fijos, mientras que aquellas con entre 9.501 y 20.000 habitantes tendrán 125.000 euros. Aquellos municipios de más de 10.000 habitantes recibirán una cuantía variable de 14 euros por habitante.

Agua, calles, alumbrado y deporte

Las solicitudes presentadas por los ayuntamientos reflejan cuáles son las principales necesidades de los municipios cacereños. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen aquellas consideradas financieramente sostenibles según el Real Decreto-Ley 15/2025, de 2 de diciembre, entre las que destacan: Alcantarillado; abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación y tratamiento de residuos; alumbrado público; protección y mejora del medio ambiente; seguridad y orden público; ordenación del tráfico y del estacionamiento; protección civil; servicio de prevención y extinción de incendios; vivienda; mejora de estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos; información y promoción turística; infraestructuras del transporte; recursos hidráulicos; vías públicas; parques y jardines; asistencia social primaria; creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria; bibliotecas y archivos; protección del patrimonio histórico-artístico; instalaciones deportivas; carreteras; caminos vecinales, y gestión del patrimonio, en el que se podrán incluir las aplicadas a la rehabilitación, reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público incluyendo las actuaciones de adaptación de infraestructuras que permitan la accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas mayores.

Más de 9 millones de euros se destinarán a vías públicas y redes de abastecimiento y saneamiento, las instalaciones deportivas absorberán más de 2 millones de euros y parques y jardines recibirán 923.000 euros. Los caminos vecinales contarán con 870.000 euros y la mejora del alumbrado público con otros 700.000 euros.

El plan será aprobado definitivamente en el pleno provincial del próximo 11 de junio y permitirá a los ayuntamientos iniciar posteriormente la contratación y ejecución de las actuaciones previstas.