¿Sabes cómo se entrena un rejoneador? Leonardo Hernández te desvela la preparación física detrás del traje de luces en Casar de Cáceres

La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Creofonte), ubicada en la calle Plaza de los Toros de Casar de Cáceres se convertirá el próximo viernes 12 de junio en escenario de una singular cita cultural que combinará literatura, deporte y tauromaquia.

A partir de las 22:00 horas, el recinto acogerá la presentación del libro 'La preparación física en la tauromaquia', una obra firmada por Luis Miguel Sargento que profundiza en un aspecto fundamental, aunque muchas veces poco conocido, del mundo del toro: la exigencia física que requiere afrontar una corrida o una actuación de rejoneo.

La actividad forma parte de una nueva edición de la Velada Literaria Taurina impulsada en la localidad y contará además con la participación del rejoneador Leonardo Hernández, uno de los nombres más destacados del panorama taurino nacional.

Un libro sobre los preparativos que no se ven

Aunque cuando se habla de tauromaquia la conversación suele centrarse en el espectáculo que se desarrolla en la plaza, detrás de cada actuación existe un intenso trabajo de preparación que comienza mucho antes de que el torero salte al ruedo.

Precisamente sobre esa realidad gira la publicación de Luis Miguel Sargento, preparador físico especializado en tauromaquia y autor de una obra que analiza los entrenamientos, las capacidades físicas y la preparación específica que necesitan los profesionales del sector para afrontar las exigencias de su actividad.

El libro aborda aspectos relacionados con la resistencia, la fuerza, la coordinación, la velocidad de reacción y el control corporal, capacidades que resultan fundamentales tanto para los toreros de a pie como para los profesionales del rejoneo.

La publicación pretende además acercar al público una faceta poco conocida de la profesión y explicar cómo la preparación física ha ido adquiriendo una importancia creciente dentro de la tauromaquia moderna.

Leonardo Hernández, referente del rejoneo

La presentación contará con la presencia de Leonardo Hernández, figura destacada del rejoneo español y protagonista de numerosas actuaciones en las principales ferias taurinas del país.

Su participación permitirá conocer de primera mano cómo se aplican muchos de los conceptos recogidos en la obra y cuál es la importancia que tiene el entrenamiento físico en una disciplina donde jinete y caballo forman un binomio inseparable.

El rejoneador compartirá además experiencias relacionadas con la preparación previa a una temporada taurina, las exigencias físicas de las actuaciones y la evolución que ha experimentado el entrenamiento en los últimos años.

Cómo se prepara físicamente un torero

La preparación física en la tauromaquia se ha profesionalizado notablemente durante las últimas décadas. Los entrenamientos suelen incluir ejercicios de resistencia cardiovascular, trabajo de fuerza funcional, coordinación motriz, equilibrio, agilidad y velocidad de reacción. También se presta especial atención a la movilidad articular y a la prevención de lesiones.

A ello se suma el entrenamiento técnico con capote y muleta, así como la preparación psicológica necesaria para afrontar situaciones de gran presión emocional.

En el caso del rejoneo, el trabajo incorpora además la preparación ecuestre, la coordinación con el caballo y el desarrollo de habilidades específicas relacionadas con la monta y el control del animal en situaciones de máxima exigencia.

La literatura como punto de encuentro

La Velada Literaria Taurina busca acercar al público distintos aspectos vinculados al mundo del toro desde una perspectiva cultural y divulgativa, permitiendo que el debate y la reflexión compartan espacio con una de las tradiciones más arraigadas en numerosos municipios extremeños.

La actividad está organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Casar de Cáceres, la Universidad Popular y distintas entidades vinculadas a la promoción cultural de la localidad.

Luis Miguel Sargento y una obra pionera

El autor, Luis Miguel Sargento, está especializado en la preparación física aplicada a la tauromaquia y ha desarrollado parte de su trayectoria profesional investigando las necesidades específicas de los toreros desde el punto de vista deportivo.

Su libro se presenta como una herramienta divulgativa destinada tanto a profesionales del sector como a aficionados interesados en conocer la realidad que existe detrás de cada actuación en el ruedo.

La obra pone el foco en la evolución de los métodos de entrenamiento y en la creciente incorporación de conocimientos procedentes de las ciencias del deporte a una actividad que tradicionalmente se había apoyado más en la experiencia práctica y la preparación técnica.

Más allá del traje de luces

Cuando el público observa a un torero en la plaza suele fijarse en la técnica, el valor o la estética de cada pase. Sin embargo, detrás de esos instantes existen horas de entrenamiento, preparación y disciplina que rara vez ocupan el protagonismo.

La velada de Casar de Cáceres propone precisamente mirar más allá del traje de luces para descubrir el trabajo silencioso que sostiene cada actuación y comprender que, antes de enfrentarse al toro, muchos profesionales han librado otra batalla igual de exigente: la de prepararse física y mentalmente para llegar hasta allí.