Del lienzo a la cámara: la Diputación de Cáceres premia la creatividad con 35.000 euros en premios

La Diputación de Cáceres ha abierto una nueva edición de tres de sus principales convocatorias de apoyo a la creación artística: el XXIX Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense, el XI Premio Fotográfico 'Señas de Identidad' y el III Premio de Novela Gráfica. En conjunto, las tres iniciativas suman 35.000 euros en premios y buscan impulsar el talento creativo y la difusión de la producción cultural contemporánea.

A través del Área de Cultura y Deportes, la institución provincial reafirma así su apuesta por el fomento de las artes visuales, la fotografía y la narrativa gráfica, ofreciendo a los creadores espacios de reconocimiento, promoción y proyección profesional.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha destacado el compromiso de la institución con el sector cultural. "La Diputación mantiene su compromiso con el arte, apoyando a los artistas y a sus diferentes lenguajes visuales que contribuyen a enriquecer nuestro patrimonio cultural y creativo", ha señalado.

Casi tres décadas del Premio Sala El Brocense

El Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense alcanza este año su vigésimo novena edición consolidado como uno de los certámenes de referencia en el ámbito de las artes visuales. La convocatoria está dirigida a artistas mayores de 18 años, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, que podrán presentar hasta dos obras originales de temática libre y que no hayan sido premiadas anteriormente.

Cartel del premio de Bellas Artes 'Sala El Brocense'. / Diputación de Cáceres

La dotación económica asciende a 25.000 euros, repartidos en un primer premio de 10.000 euros, un segundo de 6.000 euros, un tercero de 4.000 euros y dos cuartos premios de 2.500 euros cada uno.

Además, una selección de las obras presentadas formará parte de una exposición colectiva que se exhibirá en la Sala de Arte El Brocense, uno de los espacios culturales de referencia de la provincia.

La identidad cacereña a través de la fotografía

Por su parte, el Premio Fotográfico 'Señas de Identidad' celebra su undécima edición con el objetivo de poner en valor, a través de la imagen, la realidad social, cultural y humana de la provincia de Cáceres.

El certamen busca captar aspectos relacionados con los pueblos, las formas de vida, las tradiciones, las costumbres y las personas que configuran la identidad del territorio cacereño. Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías realizadas durante los doce meses anteriores a la finalización del plazo de presentación.

Cartel del concurso 'Señas de Identidad'. / Diputación de Cáceres

La convocatoria cuenta con una dotación total de 5.500 euros, distribuidos en un primer premio de 1.500 euros, dos segundos premios de 1.000 euros cada uno y cinco terceros premios de 400 euros.

Impulso al cómic y la narrativa gráfica

La tercera edición del Premio de Novela Gráfica mantiene la apuesta de la Diputación por un formato que cada vez cuenta con mayor presencia dentro del panorama cultural contemporáneo. El certamen contempla un único premio dotado con 4.500 euros e incluye la publicación de la obra ganadora por parte de la institución provincial, favoreciendo así su difusión y llegada al público.

Las obras deberán ser originales, inéditas, estar escritas en castellano y presentarse exclusivamente en formato papel. Los autores tendrán que acompañar su propuesta de una sinopsis completa del proyecto y una muestra mínima de ocho páginas terminadas. La temática es libre.

Cartel del premio Novela Gráfica. / Diputación de Cáceres

Las bases reguladoras de las tres convocatorias, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 5 de junio, comparten una misma fecha límite de presentación de solicitudes: el próximo 16 de octubre.

Toda la información relativa a los requisitos, documentación y procedimiento de participación puede consultarse a través de la página web del Área de Cultura de la Diputación de Cáceres.