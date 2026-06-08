Piscinas en el norte de Cáceres: Malpartida, Oliva y Villar de Plasencia preparan su apertura para este mes de junio

Estamos a las puertas del verano y uno de los espacios de ocio más demandados son las piscinas. En Malpartida de Plasencia, Oliva y Villar de Plasencia ya están ultimando su apertura, que será en la segunda quincena de este mes de junio.

Además, en los últimos años, estas instalaciones se han convertido en un reclamo para los vecinos de Plasencia y municipios del entorno gracias a su amplitud, zonas de sombra, menor masificación, precios, servicios de bar o restaurante, e incluso actividades acuáticas.

Oliva prevé abrir en torno al 18 o 19 de junio

En Oliva de Plasencia, la piscina municipal abrirá en la segunda quincena de junio, en torno a los días 18 o 19, y permanecerá en funcionamiento hasta mediados de septiembre. Así lo ha explicado el adjudicatario de la instalación, Miguel Conejero, que lleva siete años al frente de la gestión de estas instalaciones.

La piscina pertenece al ayuntamiento, que saca el servicio a licitación. Según ha señalado su alcalde, Ángel González, la concesión se realiza por cuatro años y la actual finaliza este ejercicio, por lo que tendrá que volver a licitarse.

En cuanto a este verano, el horario de apertura de la piscina será de 12.30 a 20.30 horas, aunque el servicio de bar y restauración se prolongará hasta las 23.00 o 00.00 horas durante los fines de semana, en función de la clientela.

El recinto cuenta con tres vasos: uno grande para adultos, otro para bebés y un tercero para niños de más edad y los precios de entrada son de 2 euros para niños y 2,50 euros para adultos.

Una imagen de la piscina de Oliva de Plasencia. / CEDIDA

Césped, sombra y restaurante

Uno de los elementos que más destaca en la piscina de Oliva de Plasencia es la amplitud del espacio. Según explica su gerente, la instalación dispone de muchas zonas de césped y sombra, con una parte cubierta por sombrillas grandes situada en una zona alta entre el restaurante y el vaso principal.

También cuenta con otra zona al sur con grandes estructuras sombreadas. Conejero destaca que hay tres espacios de este tipo, con capacidad para cubrir entre 40 y 50 metros cuadrados.

Miguel Conejero se encarga de la gestión integral de la piscina, desde la seguridad, las entradas y el mantenimiento hasta los análisis del agua. Además, el bar ofrece una carta amplia, con platos combinados, raciones, paellas, carnes y pescados, entre otros platos, y también actuaciones musicales en directo.

Conejero confirma que esta piscina no es solo un espacio para los vecinos del pueblo, al contrario, ha ganado clientes en los últimos años de municipios cercanos y más alejados. Así, asegura que "alrededor del 75% de los usuarios procede de Plasencia" y también acuden personas incluso del Valle del Jerte y de otras localidades cercanas. La afluencia, señala, ha ido creciendo durante los últimos años.

Villar quiere abrir el último fin de semana del mes

Por otro lado, en Villar de Plasencia, la intención del ayuntamiento es abrir la piscina el último fin de semana de junio. Su alcaldesa, María José Pérez, ha señalado que la instalación cuenta con dos vasos, uno infantil y otro para adultos. El horario previsto de apertura es de 13.00 a 21.00 horas.

El año pasado, la piscina abrió en una fecha similar a la prevista ahora, el 27 de junio, y las tarifas fueron de 2 euros para adultos, 1,50 euros para niños de 4 a 14 años y entrada gratuita para menores de 0 a 3 años. Las personas con discapacidad, familias numerosas y jubilados abonaban 1,20 euros. Este año, se mantendrán igual

Esta piscina también dispone de bonos: el de adultos, de 30 baños, tiene un precio de 45 euros; el infantil, para niños de 4 a 14 años, cuesta 30 euros y el destinado a personas con discapacidad, familias numerosas y jubilados también es de 30 euros.

Además, el recinto dispone de zonas de sombra con árboles y sombrillas, un elemento especialmente valorado en los meses de más calor.

Malpartida, pendiente del análisis del agua

En Malpartida de Plasencia, el ayuntamiento quiere abrir la piscina también este mes, "cuanto antes", en palabras de su alcalde, Raúl Barrado, que está pendiente de la visita de la farmacéutica y del análisis de la calidad del agua para poder ponerla en marcha.

El año pasado, la piscina abrió el 14 de junio y su horario fue de 11.30 a 21.00 horas, que se mantendrá el próximo verano. La instalación cuenta con entradas individuales y también con bonos, muy solicitados y económicos.

La piscina de Malpartida dispone de varios vasos, zonas de sombra y un servicio con mucha aceptación, un bar con acceso tanto al parque como al propio recinto. De hecho, es uno de los establecimientos más frecuentados del municipio.

Entre los aspectos que destacan los usuarios de la piscina de Malpartida figura la presencia de bañistas procedentes de Plasencia y de otras zonas de las comarcas próximas, lo que da "más vida" a la instalación. También valoras los precios asequibles de las entradas y el punto extra que dan las actividades acuáticas que imparte una monitora.

Alternativas cerca de la ciudad

En definitiva, las piscinas de estos municipios se han consolidado como una alternativa para muchas familias de Plasencia y del entorno durante los meses de verano.

La combinación de espacios amplios, precios contenidos, servicios complementarios y menor concentración de usuarios las convierte en una opción habitual cuando llegan las altas temperaturas.