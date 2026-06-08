Del patio de butacas al escenario: así puedes iniciarte en el mundo de la interpretación con este curso gratuito en Montehermoso

El teatro clásico llega como protagonista este verano al norte de la provincia de Cáceres. Montehermoso ha sido seleccionado para formar parte de las actividades paralelas del 72 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y acogerá el taller formativo "Lo cómico de lo trágico". Esta es una propuesta gratuita dirigida a personas de todas las edades que permitirá acercarse al mundo de la interpretación de la mano de profesionales con una amplia trayectoria sobre los escenarios.

La iniciativa comenzará el próximo 13 de julio en el Auditorio Municipal y se desarrollará de lunes a jueves bajo la coordinación de Solo Yoni, actor, director y dramaturgo extremeño, junto a la compañía La Escalera de Tijera, una de las formaciones teatrales más reconocidas de Extremadura.

El taller forma parte del programa Taller de Teatro Ceres, impulsado por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida para acercar las artes escénicas a diferentes localidades extremeñas y fomentar la participación ciudadana en torno al teatro.

Formación teatral para todas las edades

La propuesta está diseñada para que cualquier persona pueda participar independientemente de su experiencia previa. A través de diferentes dinámicas prácticas, los asistentes podrán conocer técnicas básicas de interpretación, desarrollar habilidades de expresión corporal, trabajar la construcción de personajes y descubrir recursos utilizados habitualmente en la escena profesional.

El objetivo es ofrecer una experiencia formativa que combine aprendizaje, creatividad y diversión, permitiendo a los participantes explorar nuevas formas de comunicación y expresión artística.

La actividad se dividirá en dos grupos diferenciados. El grupo juvenil, destinado a participantes de hasta 15 años, desarrollará sus sesiones entre las 10:00 y las 12:00 horas. Por su parte, el grupo de adultos, dirigido a mayores de 16 años, trabajará entre las 12:00 y las 14:00 horas.

El teatro como herramienta educativa

Más allá de la formación artística, este tipo de talleres buscan fomentar capacidades personales que resultan útiles en numerosos ámbitos de la vida cotidiana.

La interpretación contribuye a mejorar la autoestima, favorece la comunicación oral, desarrolla la empatía y potencia habilidades relacionadas con el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

Además, las actividades escénicas ayudan a gestionar emociones, mejorar la capacidad de concentración y reforzar la creatividad, especialmente entre niños y adolescentes.

Por ello, cada vez son más las instituciones culturales que incorporan propuestas de este tipo dentro de sus programas de formación y participación ciudadana.

Una oportunidad ligada al Festival de Mérida

La llegada del taller a Montehermoso supone también una extensión de la actividad cultural del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, considerado el certamen de teatro clásico más importante de España y uno de los más prestigiosos de Europa.

A través del programa Ceres, el festival amplía cada año su presencia más allá de la capital extremeña, acercando la formación teatral y las artes escénicas a distintos municipios de la región.

La iniciativa permite que localidades como Montehermoso puedan participar activamente en la programación cultural vinculada a uno de los grandes referentes teatrales del país.

Inscripciones abiertas

Las plazas para participar son limitadas y las inscripciones pueden realizarse en la Biblioteca Municipal de Montehermoso.

El horario habilitado para formalizar la inscripción es de lunes a jueves entre las 16:00 y las 20:00 horas, mientras que los viernes se atenderá al público de 9:30 a 13:30 horas.

Desde la organización animan a los interesados a formalizar su inscripción lo antes posible debido al número reducido de plazas disponibles.

Quién es Solo Yoni

Detrás de este taller se encuentra una de las figuras más reconocidas del panorama teatral extremeño. Solo Yoni, nombre artístico de Jonathan Rodríguez, acumula más de dos décadas de trayectoria profesional como actor, director, dramaturgo y docente teatral.

Es fundador y director de la compañía La Escalera de Tijera, creada en Extremadura y responsable de numerosos espectáculos representados tanto dentro como fuera de la región. A lo largo de su carrera ha participado en producciones vinculadas al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y ha desarrollado una intensa labor pedagógica impartiendo cursos y talleres de interpretación para jóvenes y adultos.

Su trabajo se caracteriza por combinar humor, cercanía y una fuerte apuesta por el teatro como herramienta educativa y de transformación social. Precisamente esa experiencia docente es uno de los aspectos que más valoran los organizadores del programa, ya que permite acercar el mundo de la escena a personas sin experiencia previa de una forma dinámica y accesible.

Un escenario para descubrir nuevos talentos

A veces, el primer paso hacia una afición, una vocación o simplemente una nueva forma de expresarse comienza en un taller como este.

Durante varias semanas, el escenario del Auditorio Municipal de Montehermoso dejará de ser solo un lugar para contemplar historias y se convertirá en el espacio donde vecinos de distintas edades podrán aprender a contarlas.

Porque el teatro no solo se representa; también se vive, se comparte y se descubre.