¿Y si una parcela abandonada pudiera ayudar a mantener vivo tu pueblo? Este proyecto quiere garantizar su futuro

La recuperación de tierras abandonadas, la formación agraria y la búsqueda de nuevas oportunidades para fijar población volverán a centrar la actividad en Sierra de Gata durante las próximas semanas. La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) pondrá en marcha una nueva fase del proyecto 'Semillas del pasado, Cosechas del futuro', una iniciativa que pretende impulsar la revitalización del medio rural mediante la puesta en valor de terrenos en desuso, la recuperación de saberes agrícolas tradicionales y la promoción de modelos sostenibles de desarrollo.

El programa, que cuenta con la colaboración de la Fundación "la Caixa", desarrollará durante el mes de junio diversas charlas informativas y acciones formativas en varios municipios de la comarca con el objetivo de implicar a vecinos, propietarios de fincas, agricultores, jóvenes, mujeres y entidades locales en la construcción de nuevas oportunidades ligadas al territorio.

Recuperar tierras para recuperar oportunidades

Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la creación de un banco de tierras que facilite el contacto entre personas propietarias de parcelas abandonadas o sin uso y aquellas interesadas en ponerlas de nuevo en producción.

Las sesiones informativas permitirán explicar el funcionamiento de esta herramienta, resolver dudas y recoger propuestas de la población local. La iniciativa busca dar respuesta a una realidad cada vez más frecuente en numerosos municipios rurales: el abandono progresivo de terrenos agrícolas debido al envejecimiento de la población, la falta de relevo generacional y los cambios experimentados por el sector agrario durante las últimas décadas.

Desde Adenex destacan que la recuperación de estas parcelas puede convertirse en una oportunidad para generar actividad económica, favorecer el emprendimiento rural y reforzar el vínculo de la población con el territorio.

Además, el proyecto pretende facilitar el acceso a la tierra a personas que desean iniciar una actividad agrícola pero encuentran dificultades para disponer de terrenos donde desarrollar sus iniciativas.

Formación para impulsar el medio rural

Junto a las charlas de presentación, el programa contempla diversas acciones formativas relacionadas con la agricultura tradicional, la gestión sostenible del territorio y la recuperación de cultivos locales.

Los participantes podrán adquirir conocimientos vinculados al manejo agrario, la conservación de variedades tradicionales, la prevención de incendios forestales y las nuevas oportunidades económicas asociadas al sector primario.

La formación constituye uno de los ejes centrales de la iniciativa, ya que se considera una herramienta fundamental para favorecer el relevo generacional y adaptar las explotaciones agrarias a los desafíos actuales.

Los organizadores subrayan que recuperar conocimientos tradicionales no significa renunciar a la innovación, sino combinar la experiencia acumulada durante generaciones con nuevas formas de gestionar los recursos naturales de manera eficiente y sostenible.

Una herramienta contra el abandono y los incendios

La puesta en uso de terrenos agrícolas abandonados tiene también importantes beneficios ambientales. Según explican desde la entidad organizadora, mantener activas las parcelas contribuye a conservar el tradicional paisaje en mosaico que caracteriza a muchas zonas de montaña de Sierra de Gata.

Este modelo territorial favorece la biodiversidad, mejora la conectividad ecológica y ayuda a reducir la acumulación de vegetación seca que puede actuar como combustible durante los incendios forestales.

La recuperación de cultivos y espacios agrarios supone además una herramienta complementaria dentro de las estrategias de prevención frente al fuego, uno de los principales desafíos ambientales que afronta la comarca durante los meses de verano.

En este sentido, el proyecto incorpora una visión integral que combina desarrollo rural, conservación de la naturaleza y mejora de la resiliencia del territorio frente a riesgos ambientales.

Participación de la población local

Adenex considera que la implicación de los habitantes de Sierra de Gata será determinante para el éxito de la iniciativa. Por ello, las jornadas están concebidas como espacios abiertos al diálogo y al intercambio de propuestas.

La asociación insiste en la importancia de que vecinos, ayuntamientos, asociaciones y agentes locales participen activamente para adaptar el proyecto a las necesidades reales de cada municipio y aprovechar el conocimiento acumulado por quienes han trabajado históricamente la tierra.

El objetivo final es construir una red de colaboración que permita recuperar terrenos actualmente abandonados y transformarlos en una fuente de actividad económica, empleo y cohesión social para la comarca.

¿Qué es Adenex?

Adenex es una organización conservacionista sin ánimo de lucro fundada en 1978 y declarada de utilidad pública. Desde hace más de cuatro décadas desarrolla proyectos relacionados con la protección del medio ambiente, la educación ambiental, la conservación del patrimonio natural y cultural, la defensa de los espacios protegidos y el impulso de iniciativas de desarrollo sostenible en Extremadura.

A lo largo de su trayectoria ha participado en campañas de conservación de especies amenazadas, programas de voluntariado ambiental, actividades educativas y proyectos de recuperación del patrimonio rural.

Su trabajo se ha convertido en una referencia dentro del movimiento ecologista extremeño, colaborando habitualmente con administraciones públicas, centros educativos, entidades científicas y organizaciones sociales.

Actualmente, Adenex mantiene una intensa actividad en ámbitos como la conservación de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, la custodia del territorio y la revitalización del medio rural, objetivos que también inspiran el proyecto 'Semillas del pasado, Cosechas del futuro'.

Sembrar hoy para el mañana

En una comarca donde el paisaje, la agricultura y la vida cotidiana han estado unidos durante generaciones, recuperar una parcela abandonada significa mucho más que volver a cultivar la tierra. Significa conservar memoria, crear oportunidades y mantener vivo un territorio que sigue buscando fórmulas para afrontar el futuro sin renunciar a sus raíces.

Sierra de Gata se prepara ahora para sembrar nuevas ideas con la esperanza de que, dentro de unos años, también puedan convertirse en una buena cosecha para sus pueblos.