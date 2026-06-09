Así protege Albalá tu salud y la de los niños con su primer Espacio Sin Humo

La promoción de hábitos de vida saludables ha dado un nuevo paso en Albalá. La localidad cacereña cuenta desde esta semana con su primer Espacio Sin Humo, una iniciativa impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer que busca fomentar entornos más saludables, especialmente entre la población infantil, y reducir la exposición al humo del tabaco en espacios públicos.

El nuevo entorno se encuentra ubicado en el parque infantil del municipio y pasa a formar parte de la red provincial de Espacios Sin Humo promovida por la entidad, una iniciativa que ya suma 38 espacios distribuidos por distintos municipios de la provincia de Cáceres.

La inauguración ha contado con la participación del presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, Pedro Pastor, y del alcalde de Albalá, Juan Rodríguez. También han asistido Dolores Bonilla, vocal del Consejo Provincial de Cáceres; Carmen Lajas, coordinadora territorial de la entidad; Sandra Rosado, técnica de Promoción de la Salud; junto a representantes del voluntariado de la asociación, alumnado del colegio de la localidad y numerosos vecinos.

Un compromiso con la prevención

Durante el acto, el presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, Pedro Pastor, destacó la importancia de la prevención en la lucha contra la enfermedad.

Pastor recordó que el tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo evitable relacionado con el cáncer y subrayó que iniciativas como esta permiten avanzar hacia una sociedad más concienciada y comprometida con la salud.

Asimismo, agradeció la implicación del Ayuntamiento de Albalá y la participación de la comunidad educativa en una propuesta que busca trasladar a las nuevas generaciones la importancia de adoptar hábitos saludables desde edades tempranas.

La creación de este nuevo Espacio Sin Humo se enmarca dentro de una estrategia más amplia orientada a reducir la normalización del consumo de tabaco en lugares frecuentados por menores y a fomentar entornos seguros para toda la población.

Los escolares, protagonistas de la jornada

Antes de la inauguración oficial, la Asociación Española Contra el Cáncer desarrolló una actividad de sensibilización dirigida al alumnado del colegio de Albalá.

Durante el encuentro, los niños y niñas pudieron conocer de cerca la labor que realiza la entidad en ámbitos como la prevención, el acompañamiento a pacientes y familias, así como la investigación oncológica.

Además, se les explicó el significado de los Espacios Sin Humo y la importancia que tienen para proteger la salud colectiva y favorecer estilos de vida saludables.

La actividad permitió acercar conceptos relacionados con la prevención de enfermedades a través de un lenguaje adaptado a los más pequeños, convirtiéndolos en protagonistas de una jornada centrada en la educación para la salud.

Qué son los Espacios Sin Humo

Los Espacios Sin Humo son áreas al aire libre donde se promueve voluntariamente el respeto a la salud de todas las personas y se fomenta la ausencia de consumo de tabaco.

Estos espacios suelen instalarse en lugares especialmente frecuentados por menores, como parques infantiles, centros educativos, instalaciones deportivas o zonas de ocio familiar.

El objetivo es doble. Por un lado, reducir la exposición al humo ambiental del tabaco y, por otro, contribuir a que el consumo de tabaco deje de percibirse como una conducta habitual en espacios compartidos por niños y jóvenes

La Asociación Española Contra el Cáncer considera que este tipo de iniciativas son una herramienta eficaz para avanzar hacia entornos más saludables y reforzar la prevención desde una perspectiva comunitaria.

Una entidad referente en la lucha contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva más de 70 años trabajando para mejorar la vida de las personas afectadas por esta enfermedad. Su actividad abarca la prevención, la atención psicológica y social, el acompañamiento a pacientes y familiares y el impulso a la investigación científica.

A través de su Fundación Científica se ha convertido en la entidad social y privada que más recursos destina a la investigación oncológica en España, con una inversión que supera los 143 millones de euros distribuidos en 750 proyectos desarrollados por más de 2.300 investigadores.

La organización está presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales. Solo durante 2024 prestó atención especializada a más de 136.000 personas.

Un pequeño gesto con un gran impacto

La colocación de una señal puede parecer un gesto sencillo, pero detrás de ella existe un mensaje mucho más profundo. Cada Espacio Sin Humo representa una apuesta por la prevención, la educación y el bienestar colectivo.

En Albalá, ese compromiso ya forma parte del paisaje cotidiano del parque infantil, un lugar donde jugar, convivir y crecer respirando un aire más saludable y construyendo una cultura de cuidado que mira al futuro.