Arroyo de la Luz presume de raíces en JATO: descubre todo lo que mostró al público

El patrimonio cultural y las tradiciones de Arroyo de la Luz encontraron en JATO un escaparate privilegiado para darse a conocer. Durante tres jornadas, el municipio participó en el 'Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural', llevando hasta la capital provincial algunas de las principales señas de identidad que han convertido a la localidad en uno de los referentes culturales y tradicionales de Extremadura.

La presencia arroyana en el evento permitió mostrar a cientos de visitantes el valor de sus tradiciones, el trabajo de sus artesanos, la fuerza de su folclore y la capacidad de innovación que también existe en el entorno rural.

El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, acompañado por las concejalas Mercedes Pérez, Mariluz Castaño y Mariluz Parra, participó en las distintas actividades programadas durante el encuentro y respaldó la promoción del municipio en una cita que se ha consolidado como uno de los principales escaparates del mundo rural cacereño.

Experiencias, sabores y tradiciones

La jornada del domingo concentró buena parte de la representación arroyana. Los visitantes tuvieron la oportunidad de acercarse a una de las fiestas más emblemáticas de Extremadura gracias a la experiencia virtual dedicada al Día de la Luz, una propuesta que permitió descubrir desde una perspectiva innovadora esta celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Junto a ella, los asistentes pudieron conocer de cerca el trabajo de la Asociación de Bordados y Labores, que desarrolló diversos talleres para mostrar las técnicas tradicionales que han dado prestigio a la artesanía textil del municipio.

La gastronomía también ocupó un lugar destacado gracias a la degustación de las tradicionales Tortas de la Luz, elaboradas por Dulcería Marisa, uno de los productos más representativos de la repostería local.

La moda rural también sube a la pasarela

Uno de los momentos más destacados de la programación fue la presentación de la colección 'ALMA Rural', de la diseñadora Victoria Casco, celebrada en la Plaza de San Jorge.

La propuesta contó con la colaboración de las bordadoras y bolilleras de Arroyo de la Luz y sirvió para reivindicar el valor de la artesanía textil como elemento de identidad cultural. La colección puso el foco en las raíces rurales extremeñas y en la capacidad de la moda para reinterpretar tradiciones centenarias desde una perspectiva contemporánea.

La participación de las artesanas arroyanas permitió mostrar el nivel de especialización y la calidad de unos trabajos que forman parte del patrimonio del municipio.

Folclore y artesanía con sello arroyano

La representación cultural se completó con la actuación del Grupo Folklórico Municipal 'El Harriero', que llevó hasta JATO algunas de las músicas y danzas tradicionales más representativas de la localidad.

La artesanía también estuvo presente gracias a la participación de Artesanía Dragonfly y de los talleres de alfarería desarrollados por Alfarería José Pajares y Alfarería Juan José Pajares, dos nombres vinculados a una tradición artesanal que ha acompañado durante generaciones a la localidad.

Estas demostraciones permitieron a los visitantes conocer técnicas tradicionales que siguen vivas gracias al trabajo de los artesanos locales.

Innovación y nuevas oportunidades rurales

La exhibición de Arroyo de la Luz en JATO no se limitó únicamente a la tradición. El municipio también estuvo presente en el espacio dedicado a la Red Circular FAB, donde se mostraron algunas de las herramientas tecnológicas y recursos de fabricación digital que están contribuyendo a transformar el medio rural.

El Circular FAB de Arroyo de la Luz participó en este espacio destinado a acercar la innovación, la tecnología y el emprendimiento a los municipios de la provincia, demostrando que tradición e innovación pueden convivir y complementarse en el desarrollo del territorio.

Un espacio para mostrar el potencial de la provincia

JATO, acrónimo de Juntos Actuamos Transformamos Oportunidades, es una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres para visibilizar el potencial económico, cultural, turístico, patrimonial y social de los municipios de la provincia.

Carlos Gil

El encuentro nació con el objetivo de mostrar las oportunidades que ofrece el medio rural y combatir estereotipos asociados a la despoblación. A través de exhibiciones, demostraciones artesanales, actividades gastronómicas, folclore, innovación, turismo y emprendimiento, JATO reúne cada año a decenas de localidades cacereñas en un gran escaparate común.

La propuesta busca poner en valor el talento existente en los pueblos, fomentar el intercambio de experiencias y acercar a la ciudadanía la diversidad y riqueza de los territorios rurales de la provincia. En sus distintas ediciones se ha consolidado como uno de los eventos de promoción rural más importantes de Extremadura.

Un pueblo que presume de identidad

La participación en este encuentro ha permitido acercar al público una imagen completa de Arroyo de la Luz: un municipio donde las tradiciones siguen vivas, la artesanía mantiene su protagonismo y la innovación encuentra espacio para desarrollarse. Una combinación que resume buena parte de la realidad del mundo rural extremeño.

Cada participación en este encuentro se convierte así en una nueva oportunidad para recordar que el futuro de los pueblos también se construye mostrando con orgullo todo aquello que los hace únicos.