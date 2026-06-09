Suceso
Dos detenidos por robar más de 1.000 euros en una tienda y billetes de dólares de un coche en Cuacos de Yuste
La investigación permitió localizar a los sospechosos en una localidad cercana y recuperar el dinero, que ya ha sido devuelto a sus propietarios
Dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidas por su presunta relación con el robo en una tienda de alimentación de Cuacos de Yuste. También se les investiga por el hurto de un bolso dentro de un vehículo en el mismo municipio cacereño.
El robo ocurrió el pasado 6 de junio en una tienda de alimentación de Cuacos de Yuste, en Cáceres. Según la información facilitada, alguien forzó la puerta de entrada del establecimiento y se llevó el dinero que había en la caja registradora.
Tras conocer los hechos, los investigadores comenzaron a revisar lo ocurrido y reunieron datos que apuntaban a dos personas como posibles responsables: un hombre y una mujer.
Los dos sospechosos fueron localizados poco después en una localidad próxima. Durante la identificación, en la que también colaboró la Policía Local, se revisaron sus pertenencias.
En ese registro se encontraron más de 1.000 euros en billetes de distinto valor, dinero que, según la investigación, procedería del robo cometido en la tienda.
Otro robo en un vehículo
La investigación también relaciona a estas dos personas con otro hecho ocurrido en Cuacos de Yuste: el robo de un bolso que se encontraba dentro de un vehículo.
En ese bolso, según la misma información, una mujer llevaba dólares. Parte de ese dinero también fue encontrado en poder de los detenidos, lo que reforzó la relación entre ambos casos.
El dinero recuperado ha sido intervenido y devuelto a sus propietarios. Los dos detenidos han quedado a disposición judicial como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Además, están siendo investigados por el hurto del bolso.
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