La Diputación de Cáceres descubre documentos inéditos de Eiffel sobre el puente de Alconétar

El Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres ha recuperado una documentación histórica de extraordinario valor relacionada con el puente ferroviario de Alconétar, una de las grandes obras de ingeniería del siglo XIX diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel, autor de la célebre torre parisina que lleva su nombre.

Entre los fondos documentales conservados por la institución provincial ha aparecido el expediente completo de un proyecto impulsado por la Diputación de Cáceres en 1881 para ampliar el puente mediante la construcción de pasos laterales destinados al tránsito de personas, caballerías y ganados. Se trata de una iniciativa prácticamente desconocida hasta ahora que pretendía aprovechar una de las infraestructuras más importantes de la época para mejorar las comunicaciones entre distintas localidades del norte de la provincia.

La documentación recuperada revela que, paralelamente a la construcción del puente ferroviario sobre el río Tajo, la Diputación Provincial promovió una actuación destinada a compatibilizar el uso ferroviario de la infraestructura con el tránsito de viajeros y ganado. Para ello se proyectó la incorporación de pasos laterales adosados a la estructura metálica diseñada por los talleres de Eiffel.

Documentos del proyecto. / Diputación de Cáceres

Sin embargo, la iniciativa nunca llegó a ejecutarse. Según refleja el expediente, la Diputación trató de obtener financiación mediante aportaciones económicas de los municipios que se verían beneficiados por la mejora de las comunicaciones, pero la falta de recursos y el escaso respaldo institucional acabaron frustrando el proyecto.

Uno de los elementos más destacados del hallazgo son los planos originales elaborados por los propios talleres de Gustave Eiffel para esta ampliación. Los documentos constituyen una pieza de gran relevancia histórica y patrimonial, ya que permiten conocer un capítulo inédito tanto de la historia del puente de Alconétar como de la actividad desarrollada por el ingeniero francés en Extremadura.

Un viaje a la historia de la provincia

Los documentos podrán contemplarse públicamente este viernes 12 de junio a las 12.00 horas durante una visita guiada organizada por el Archivo Provincial con motivo de la Semana Internacional de los Archivos, que este año se celebra bajo el lema 'Archivos para la Justicia: Derechos, memoria y futuro'.

La actividad permitirá a los asistentes conocer de cerca este expediente inédito junto a otras piezas documentales seleccionadas que recorren la historia de la institución provincial desde el año 1370 hasta nuestros días.

Una obra clave en la línea Madrid-Lisboa

La historia del puente de Alconétar está estrechamente vinculada al desarrollo de la línea ferroviaria Madrid-Lisboa, una infraestructura estratégica para las comunicaciones entre España y Portugal durante el siglo XIX.

El proyecto comenzó a tomar forma en 1852, cuando los diputados cacereños Carlos Godínez de Paz y Antonio Concha defendieron en las Cortes la necesidad de construir una línea férrea que conectara ambas capitales atravesando la provincia de Cáceres. Tras décadas de debates y negociaciones, el impulso definitivo llegó gracias a diversos factores, entre ellos el descubrimiento de los yacimientos de fosfatos en Cáceres y la influencia política de Segismundo Moret.

La línea fue inaugurada oficialmente el 8 de octubre de 1881 en presencia del rey Alfonso XII de España y del rey Luis I de Portugal, convirtiéndose en uno de los grandes hitos de la ingeniería ferroviaria de la época.

Documento del proyecto. / Diputación de Cáceres

Para salvar el paso del río Tajo se recurrió a los talleres de Gustave Eiffel, que diseñaron un espectacular puente metálico de celosía construido mediante piezas prefabricadas. Financiada por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal, la estructura se convirtió rápidamente en una de las obras más destacadas de la línea ferroviaria y en una de las realizaciones más significativas del ingeniero francés fuera de su país.

De hecho, el propio Eiffel mencionó el puente de Alconétar entre las obras más importantes de su carrera durante el discurso pronunciado en 1889 con motivo de la recepción de la Legión de Honor, apenas unos meses después de inaugurar la Torre Eiffel en París.

El final de una obra emblemática

La vida útil del puente se prolongó durante varias décadas. Sin embargo, el progresivo aumento del peso de los trenes y las nuevas exigencias técnicas llevaron en 1925 a la construcción de un nuevo puente de hormigón y mampostería que sustituyera a la estructura metálica original.

Una vez puesta en servicio la nueva infraestructura, en agosto de 1932 se aprobó el proyecto de desmontaje del puente diseñado por Eiffel. Sus elementos metálicos fueron retirados y vendidos como chatarra, mientras que los pilares permanecieron en el lugar.

Fotografía del puente de hierro de Alconétar. / Diputación de Cáceres

Con la posterior construcción del embalse de Alcántara, aquellas estructuras quedaron sumergidas bajo las aguas del Tajo, donde aún permanecen ocultas como vestigio de una de las grandes obras de la ingeniería del siglo XIX y de la huella que Gustave Eiffel dejó también en la provincia de Cáceres.

Más de un siglo después, los documentos recuperados por el Archivo de la Diputación permiten rescatar del olvido una página desconocida de aquella historia y arrojar nueva luz sobre uno de los grandes símbolos del patrimonio industrial extremeño.