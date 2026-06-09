El Teatro Alkázar acoge una gala gratuita para que concozcas el talento que se forma cada año en Plasencia

La danza tomará el escenario del Teatro Alkázar de Plasencia para despedir un nuevo curso académico. La Escuela de Danza de la Diputación de Cácerescelebra este martes la gala "Ecos de Danza", una cita que permitirá al público descubrir el trabajo realizado por su alumnado durante los últimos meses a través de un espectáculo que combinará técnica, creatividad y emoción.

La actuación comenzará a las 19:30 horas y reunirá sobre las tablas a estudiantes de distintas edades y niveles en una muestra que servirá como escaparate del aprendizaje y la evolución artística desarrollados a lo largo del año.

La gala, con entrada gratuita, constituye además uno de los momentos más esperados del calendario académico de la escuela, ya que ofrece a los alumnos la oportunidad de mostrar ante familiares, amigos y aficionados a la danza todo lo aprendido durante el año.

Un recorrido por la danza clásica y contemporánea

El espectáculo ha sido concebido como un viaje a través de distintos lenguajes y estilos de la danza. Las coreografías combinarán la elegancia y precisión técnica de la danza clásica con la creatividad, expresividad y libertad de movimiento propias de la danza contemporánea.

Sobre las tablas del Teatro Alkázar se reflejarán meses de trabajo, ensayos y aprendizaje, pero también valores como la disciplina, la constancia, el compañerismo y la capacidad de expresión artística.

La actuación permitirá comprobar cómo la danza se convierte en una herramienta educativa capaz de desarrollar habilidades físicas, emocionales y creativas en personas de diferentes edades.

Desde la organización destacan que "Ecos de Danza" busca acercar esta disciplina artística a toda la ciudadanía y poner en valor el esfuerzo realizado tanto por el alumnado como por el equipo docente durante el curso.

Mucho más que una actividad de fin de curso

Aunque la gala supone el cierre oficial de la actividad lectiva, también representa una oportunidad para reivindicar el papel de las enseñanzas artísticas dentro de la formación integral de las personas.

La danza contribuye al desarrollo de la coordinación, la flexibilidad y la condición física, pero también favorece la autoestima, la capacidad de comunicación y el trabajo en grupo.

Además, este tipo de actuaciones permiten a los estudiantes enfrentarse a la experiencia escénica real, aprendiendo a gestionar emociones y adquiriendo confianza sobre el escenario.

La cita se presenta así como una celebración colectiva del aprendizaje y del crecimiento artístico vivido durante todo el año.

La Escuela de Danza de la Diputación de Cáceres

La Escuela de Danza de la Diputación de Cáceres, con sede en Plasencia, forma parte de la red de centros de formación artística impulsados por la institución provincial. Su objetivo es acercar la enseñanza de la danza a la ciudadanía y fomentar el acceso a la cultura y a las artes escénicas en el conjunto del territorio.

A lo largo de los años se ha consolidado como un espacio de referencia para la formación en danza en el norte de la provincia, ofreciendo enseñanzas adaptadas a diferentes edades y niveles de experiencia.

Su actividad combina la formación técnica con la participación en muestras, festivales y actuaciones públicas que permiten al alumnado desarrollar experiencia escénica y mostrar su evolución artística.

La escuela mantiene además una estrecha vinculación con la vida cultural de Plasencia y de la provincia de Cáceres, colaborando habitualmente en actividades culturales, programas educativos y eventos organizados por distintas instituciones.

Gracias a esta labor, decenas de alumnos han podido iniciarse en el mundo de la danza o continuar perfeccionando su formación artística en un entorno especializado y accesible.

Un escenario para celebrar el esfuerzo

Cada coreografía esconden horas de dedicación que rara vez ve el público. La gala "Ecos de Danza" permitirá precisamente descubrir todo ese trabajo silencioso que se desarrolla durante el curso entre aulas, barras y salas de ensayo.

Una tarde para disfrutar de la danza, pero también para reconocer el compromiso de quienes han convertido el aprendizaje en movimiento y la pasión por el arte en una forma de crecer sobre y fuera del escenario.