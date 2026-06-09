La Junta de Cofradías y la Fundación Obra Pía de los Pizarro se alían para restaurar el patrimonio de la Semana Santa en Trujillo

La Junta de Cofradías de Trujillo y la Fundación Obra Pía de los Pizarro han alcanzado un acuerdo de colaboraciónpara garantizar la conservación, estabilidad estructural y recuperación estética del patrimonio artístico y devocional que forma parte de la Semana Santa trujillana.

La primera fase del proyecto contará con un presupuesto total de 7.898,75 euros. Según el convenio, la Fundación Obra Pía de los Pizarro financiará el 40% del coste, mientras que la Junta de Cofradías asumirá el 60% restante.

La intervención se centrará inicialmente en el conjunto del Santo Sepulcro, una obra realizada en 1914 por los talleres de Arte Religioso de Olot. La pieza, formada por el Cristo Yacente y dos ángeles custodios, se encuentra expuesta al culto en la iglesia de San Francisco y será sometida a una restauración curativa integral por parte de la empresa especializada Ábside conservación – restauración.

Para afrontar la parte de financiación que corresponde a la Junta de Cofradías, la institución, en colaboración con la Ilustre Cofradía del Santo Sepulcro, ha lanzado un llamamiento público a cofrades, vecinos y amantes de la Semana Santa de Trujillo. Con este objetivo, se ha puesto en marcha una campaña de suscripción popular para recoger donativos destinados a la conservación de este legado histórico.

Además de esta restauración, el proyecto contempla la creación de un Protocolo de Conservación Preventiva para el resto de imágenes de las cofradías y hermandades de la ciudad. Este plan incluirá inspecciones visuales periódicas y trabajos de mantenimiento de la policromía por parte de técnicos cualificados, con el fin de detectar de forma temprana problemas como la carcoma o alteraciones en la pintura.

Desde la Junta de Cofradías subrayan que esta iniciativa responde no solo a una necesidad técnica, sino también a una responsabilidad de gestión y a un deber moral para preservar el patrimonio recibido y transmitirlo en mejores condiciones a las generaciones futuras. La Semana Santa, destacan, constituye un pilar devocional e identitario, además de un importante motor cultural, social y turístico para Trujillo.

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Con esta alianza y el respaldo de la ciudadanía, ambas entidades buscan consolidar en Trujillo un modelo de gestión patrimonial sólido, profesionalizado y orientado a la conservación de uno de los principales referentes culturales y religiosos de la ciudad.