Logrosán reúne a las entidades que trabajan para que ninguna capacidad se quede sin una oportunidad laboral

Crear oportunidades laborales, derribar barreras y avanzar hacia una sociedad más inclusiva son algunos de los objetivos que marcarán la I Jornada de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad que se celebrará este miércoles en Logrosán. El encuentro reunirá a entidades sociales, administraciones y profesionales comprometidos con la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

Esta iniciativa pretende analizar los retos existentes en materia de inclusión laboral, dar a conocer recursos disponibles y generar espacios de encuentro entre organizaciones que trabajan diariamente para favorecer la igualdad de oportunidades.

La actividad se desarrollará a partir de las 17:00 horas en la Casa de Cultura Mario Roso de Luna y contará con la participación de representantes de asociaciones, fundaciones, entidades sociales y organismos especializados en la atención a personas con discapacidad.

La jornada nace con el objetivo de visibilizar la importancia que tiene el empleo como herramienta de integración social y de autonomía personal, así como poner en común experiencias y recursos que contribuyan a mejorar las oportunidades laborales de este colectivo.

Un encuentro para compartir experiencias

La programación arrancará con la bienvenida institucional a cargo del alcalde de Logrosán, Julio Roldán. A continuación, diferentes profesionales y representantes de entidades abordarán distintas perspectivas relacionadas con la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad.

Entre los participantes figuran representantes de la Sociedad Peña de Personas con Discapacidad (Sopemi), la Asociación de Discapacitados de Las Villuercas (Asdivi), Plena Inclusión Don Benito, la Asociación de Personas con Discapacidad y Epilepsia de Extremadura (Displex), Fundación "la Caixa", Cocemfe Cáceres, el Espacio Digital de Logrosán y la ONCE.

Las intervenciones permitirán conocer programas de empleo, iniciativas de formación, herramientas de apoyo y experiencias desarrolladas en distintos ámbitos de la inclusión laboral.

Además, los asistentes podrán intercambiar conocimientos y reflexionar sobre los desafíos que continúan existiendo para garantizar una participación plena de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo.

El empleo como herramienta de inclusión

Los organizadores destacan que el acceso a un puesto de trabajo va mucho más allá de la obtención de ingresos económicos. El empleo favorece la independencia personal, fortalece la autoestima, facilita la participación social y contribuye al desarrollo de proyectos de vida autónomos.

Por este motivo, numerosas entidades sociales trabajan desde hace años para eliminar barreras que dificultan el acceso al mercado laboral y para sensibilizar tanto a empresas como a administraciones sobre la importancia de construir entornos más inclusivos.

La jornada pretende precisamente poner el foco en estas cuestiones y mostrar que la inclusión laboral constituye uno de los principales instrumentos para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

La realidad de la discapacidad en el ámbito laboral

Aunque durante las últimas décadas se han producido importantes avances, las personas con discapacidad continúan encontrando mayores dificultades para acceder al empleo que el resto de la población.

Entre los obstáculos más frecuentes figuran las barreras físicas, la falta de accesibilidad en determinados entornos laborales, los prejuicios sociales o las dificultades para acceder a determinadas oportunidades formativas.

Por ello, las entidades participantes consideran fundamental continuar desarrollando programas de orientación, formación, acompañamiento e intermediación laboral que permitan mejorar la empleabilidad y favorecer la incorporación al mercado de trabajo.

La coordinación entre administraciones públicas, empresas y organizaciones sociales se presenta como una de las claves para seguir avanzando en este ámbito.

La importancia de la inserción laboral de las personas con discapacidad

El empleo constituye uno de los factores más determinantes para garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad. En este sentido, diferentes organizaciones destacan que el acceso al trabajo en igualdad de condiciones favorece la autonomía económica, reduce situaciones de exclusión y contribuye a una participación más activa en la vida comunitaria.

La inserción laboral también genera beneficios para las empresas y para la sociedad en su conjunto. La incorporación de personas con discapacidad aporta diversidad a los equipos de trabajo, favorece entornos más inclusivos y permite aprovechar talento que, en muchas ocasiones, permanece infrautilizado debido a barreras ajenas a las capacidades reales de las personas.

Además, la inclusión laboral no debe entenderse únicamente como una cuestión de empleo, sino también como una herramienta para garantizar derechos fundamentales y promover la igualdad de oportunidades.

Una puerta abierta al futuro

Cada contrato, cada oportunidad laboral y cada barrera que se elimina supone un paso más hacia una sociedad más inclusiva. La jornada de Logrosán quiere recordar precisamente que el talento no entiende de limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales.

Lo que marca la diferencia son las oportunidades. Y crear espacios para compartir experiencias, generar conocimiento y construir puentes hacia el empleo es una forma de acercar ese futuro en el que la inclusión deje de ser un objetivo para convertirse en una realidad cotidiana.